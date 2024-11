Zendure lance sa plus grande vente du Black Friday avec des offres exclusives sur l'énergie solaire

DÜSSELDORF, Allemagne, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, une société de technologie énergétique en pleine expansion, propose des remises exclusives sur ses solutions d'énergie solaire, allant jusqu'à 2 300 EUR. Conçues pour une efficacité et une durabilité maximales, ces solutions permettent un stockage et une utilisation fiables de l'énergie, à des prix imbattables.

Hyper 2000 redéfinit le stockage d'énergie bidirectionnel Plug & Play couplé en courant alternatif (CA) 1200 W, par une technologie avancée de stockage sur balcon et des solutions rentables pour les systèmes photovoltaïques sur toiture et les systèmes électriques de balcon. C'est le choix idéal pour maximiser l'efficacité et l'accessibilité de l'énergie solaire.

Pour améliorer encore plus la connectivité de l'Hyper 2000, ZenLink permet à plusieurs unités Hyper 2000 de se connecter au sein d'un micro-réseau domestique. Ce système à couplage CA synchronise jusqu'à 1 800 W par phase et prend en charge une gamme MPPT de 1,8 à 5,4 kW. Chaque phase stocke entre 7,68 kWh et 23,04 kWh via une batterie AB2000 (1 920 Wh chacune), ce qui simplifie l'installation et réduit les coûts, en permettant à des non-professionnels de vérifier la connectivité des phases.

Les panneaux solaires bifaciaux de 500 W de Zendure fournissent jusqu'à 650 W, soit une augmentation de 30 % de l'efficacité, en captant la lumière du soleil des deux côtés, tout en résistant à des charges de vent allant jusqu'à 2 400 Pa et à des charges de neige allant jusqu'à 5 400 Pa.

Offres groupées Hyper 2000 :

Les offres groupées Black Friday de Zendure rendent la technologie solaire de pointe plus accessible que jamais. Des réductions allant jusqu'à 2,300 EUR sont disponibles sur le site officiel de Zendure et sur Amazon jusqu'au 1er décembre 2024, avec des cadeaux spéciaux Shelly Pro 3EM inclus dans certaines offres.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des entreprises de technologie énergétique à la croissance la plus rapide, basée dans les centres technologiques de la Silicon Valley, aux États-Unis, de la Greater Bay Area (région de la Grande Baie) en Chine, du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux ménages, en faisant progresser les technologies énergétiques les plus récentes.

Renseignements pour les médias :

Chris Patrick

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2562971/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/5038347/Zendure_Logo.jpg