Zendure rozpoczyna największą wyprzedaż w ramach akcji Black Friday z ekskluzywnymi ofertami dotyczącymi produktów solarnych

DÜSSELDORF, Niemcy, 20 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Zendure, dynamicznie rozwijająca się firma z sektora technologii energetycznych, oferuje ekskluzywne rabaty w wysokości do 2300 EUR na swoje produkty solarne. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości rozwiązania zapewniają niezawodne magazynowanie i wykorzystanie energii słonecznej w bezkonkurencyjnych cenach.

image

Hyper 2000 redefiniuje przeznaczone do instalacji na balkonie, dwukierunkowe urządzenie magazynujące energię ze sprzężeniem prądu przemiennego o mocy 1200 W typu Plug & Play („podłącz i używaj") z zaawansowaną technologią magazynowania oraz przystępne cenowo rozwiązania dla systemów fotowoltaicznych montowanych na dachach i balkonach. Jest to idealny wybór, który pozwoli zmaksymalizować wydajność energii słonecznej w przystępnej cenie.

Aby dodatkowo zwiększyć łączność w systemie Hyper 2000 ZenLink umożliwia połączenie wielu jednostek Hyper 2000 w ramach domowej mikrosieci. Układ ze sprzężeniem prądu przemiennego synchronizuje transfer do 1800 W na fazę i obsługuje zakres MPPT od 1,8 do 5,4 kW. W ramach każdej fazy możliwe jest magazynowanie od 7,68 kWh do 23,04 kWh energii dzięki akumulatorom AB2000 (1,920 Wh każdy), co upraszcza proces instalacji i pozwala obniżyć koszty, umożliwiając każdemu użytkownikowi weryfikację połączenia faz.

Dwupłaszczyznowe panele słoneczne Zendure o mocy 500 W dostarczają do 650 W, co zapewnia 30% wzrost wydajności dzięki wychwytywaniu światła słonecznego z obu stron, przy jednoczesnej odporności na obciążenie wiatrem do 2400 Pa i obciążenie śniegiem do 5400 Pa.

Pakiety Hyper 2000:

Pakiety Zendure w ramach akcji Black Friday sprawiają, że najnowocześniejsza technologia solarna staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Z rabatów w wysokości do 27% można skorzystać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Zendure oraz Amazon do 1 grudnia 2024 r. W ramach wybranych ofert dostępne są dodatki specjalne Shelly Pro 3EM.

Zendure

Powstała w 2017 r. firma Zendure jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw z sektora technologii energetycznych z siedzibą w centrach technologicznych Doliny Krzemowej w USA, Wielkiego Obszaru Zatoki w chińskiej Dolinie Krzemowej oraz w Japonii i Niemczech. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnej i przystępnej cenowo energii dla gospodarstw domowych na całym świecie poprzez popularyzację najnowszej technologii energetycznej.

