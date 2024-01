Zendure und solarlab.es bilden Partnerschaft für nachhaltige Energie mit Start in Leroy Merlin-Geschäften

MADRID, 4. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, ein bekannter Anbieter für innovative Energielösungen, gibt seine Zusammenarbeit mit solarlab.es bekannt. Diese Partnerschaft eröffnet dem Unternehmen den Zugang zum spanischen Einzelhandel. Den Anfang machen dabei die Leroy Merlin-Geschäfte. Dieser strategisch wichtige Schritt ermöglicht es Zendure, seine Produkte für nachhaltige Energie einer größeren Kundschaft anzubieten.

Innovative Zusammenarbeit mit solarlab.es zur Bereitstellung von Lösungen für nachhaltige Energie

solarlab.es hat sich auf tragbare Solarpanele zur Eigeninstallation spezialisiert. Ziel ist die Bereitstellung von Lösungen für nachhaltige Energie. Zendure möchte sich zu einer Plattform für saubere Energietechnologie für Kommunen und Privatpersonen entwickeln. Die Produkte von Zendure haben ein geringes Gewicht und sind einfach zu installieren. Zielgruppe sind vor allem Männer in Spanien, Frankreich und Deutschland zwischen 30 und 65 Jahren mit mittlerem bis hohem sozioökonomischem Status.

Die Partnerschaft zwischen Zendure und solarlab.es ist ein Zeichen für das schnelle Wachstum des B2B-Sektors. Große Vertriebspartner spielen dabei eine Schlüsselrolle. Den Anfang macht der Verkauf von SolarFlow in Leroy Merlin-Geschäften. Zendure möchte damit seine Stellung als offizieller Vertragshändler in Spanien weiter stärken. Die Strategie baut vor allem auf den Ausbau der Marktpräsenz und die Erweiterung der Vertriebskanäle. Auch konstante Innovation und die Vergrößerung der Marktanteile spielen eine wichtige Rolle, um im dynamischen Energiesektor wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die Zusammenarbeit stärken beide Unternehmen ihre Führungsposition auf dem spanischen Markt und tragen zum Ausbau von sauberen, nachhaltigen Energiesystemen bei.

Größere Reichweite im Einzelhandel

Leroy Merlin, eine wichtige europäische Bau- und Gartenfachmarktkette, bietet zukunftsorientierten Marken wie Zendure ein großes Netzwerk an, um Lösungen für nachhaltige Energie erfolgreich zu vermarkten. Die Produkte von Zendure sind bei Leroy Merlin bereits online erhältlich. Geplant ist der Verkauf in physischen Standorten in Spanien. Den Anfang macht dabei die Niederlassung in Alcobendas. Leroy Merlin bietet die Produkte von Zendure in der Kategorie „Erneuerbare Energien" an und wird damit dem weltweit wachsenden Interesse an nachhaltiger, sauberer Energie gerecht. Die Erweiterung in den Einzelhandel erlaubt es Kunden, direkt mit Produkten von Zendure zu interagieren. Sie ist ein wichtiger Schritt für den Ausbau der Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt und zeigt das Engagement für mehr Nachhaltigkeit.

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Startups im Bereich der Energietechnologie. Es verfügt über Technologie-Hubs im Silicon Valley und in der Greater Bay Area (beides USA) sowie in China, Japan und Deutschland. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalten auf der ganzen Welt zuverlässige und bezahlbare Lösungen für saubere Energie anzubieten und modernste Energietechnologie für alle zugänglich zu machen.

