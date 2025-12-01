Zentiva расширяет спектр производимых биопрепаратов, выводя на рынок ЕС свой первый биоаналог

Запуск данного препарата знаменует собой стратегический выход Zentiva на рынок биоаналогов и укрепляет миссию компании по расширению доступа пациентов к высококачественным биологическим лекарственным препаратам по всей Европе.

ПРАГА, 1 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Zentiva, один из ведущих европейских производителей доступных и высококачественных лекарственных препаратов, сегодня объявила о своем первом выпуске на рынок ЕС биоаналогичного препарата моноклонального антитела после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (European Medicines Agency) (EMA). Этот шаг знаменует собой выход Zentiva на рынок биоаналогов, что еще больше укрепляет ее позиции в качестве надежного партнера в области здравоохранения, призванного улучшить доступ пациентов к базовым методам лечения.

«Сегодняшний запуск является ключевым моментом для Zentiva», — сказал Штеффен Сальтофте (Steffen Saltofte), генеральный директор Zentiva. «Мы делаем значительный шаг в области биологических лекарственных препаратов. Биоаналоги являются естественным продолжением нашей миссии, направленной на то, чтобы сделать высококачественные методы лечения более доступными и экономичными для людей по всей Европе. Этот шаг также дает Zentiva выгодную позицию для устойчивого роста в одном из самых динамичных сегментов фармацевтической отрасли».

Новый биоаналог представляет собой моноклональное антитело, используемое при лечении заболеваний костей. Биоаналог Zentiva был зарегистрирован в рамках централизованной процедуры EMA и будет постепенно становится доступным на европейских рынках, начиная с декабря.

Выход Zentiva на рынок биоаналогов является частью ее более широкого стратегического плана развития, направленного на диверсификацию ассортимента выпускаемой компанией продукции, выходящего за рамки традиционных дженериков. Поскольку расходы на биологические лекарственные препараты относятся к растущей доле расходов на здравоохранение в Европе, биоаналоги являются ключом к обеспечению устойчивого развития системы здравоохранения и доступа пациентов к современным методам лечения.

О Zentiva

Компания Zentiva занимается вопросами здоровья и благополучия для всех поколений, уделяя особое внимание разработке, производству и поставке высококачественных и доступных лекарственных препаратов более чем 100 миллионам человек в более чем 30 странах Европы и за ее пределами. Zentiva имеет четыре собственных производственных площадки и широкую сеть сторонних производственных партнеров для обеспечения безопасности поставок. В Zentiva работает более 5 000 уникальных сотрудников, объединенных общим стремлением предоставлять наши лекарственные препараты людям, которые каждый день в них нуждаются. Zentiva — частная, стабильно растущая акционерная компания, соблюдающая принципы устойчивого развития с амбициозным планом на ближайшие годы. Посетите наш сайт www.zentiva.com

