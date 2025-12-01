Zentiva expanduje do segmentu biologických liekov - uvedenie prvého biosimilárneho lieku na trh v celej EÚ
News provided byZentiva
Dec 01, 2025, 04:00 ET
Uvedenie na trh predstavuje strategický vstup spoločnosti Zentiva do segmentu biosimilárnych liekov a upevňuje jej poslanie rozšíriť dostupnosť vysokokvalitných biologických liekov pre pacientov po celej Európe.
PRAHA, 1. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Zentiva, popredný európsky výrobca cenovo dostupných a vysokokvalitných liekov, dnes oznámila uvedenie prvej biosimilárnej monoklonálnej protilátky na trh v celej EÚ po schválení Európskou liekovou agentúrou (EMA). Tento míľnik predstavuje vstup spoločnosti Zentiva do segmentu biosimilárnych liekov a ďalej upevňuje jej pozíciu dôveryhodného partnera v zdravotníctve, ktorý sa venuje zlepšovaniu dostupnosti základných liečebných postupov pre pacientov.
„Dnešné uvedenie na trh je pre spoločnosť Zentiva kľúčovým momentom," povedal Steffen Saltofte, generálny riaditeľ Zentiva. „Robíme významný krok v oblasti biologických liekov. Biosimilárne lieky sú prirodzeným rozšírením nášho poslania dosiahnuť lepšiu prístupnosť a cenovú dostupnosť vysokokvalitnej liečby pre ľudí v celej Európe. Táto expanzia zároveň umožňuje Zentive udržateľný rast v jednom z najdynamickejších segmentov farmaceutického priemyslu."
Nový biosimilárny liek je monoklonálnou protilátkou, ktorá sa používa pri liečbe ochorení kostí. Biosimilárny liek od spoločnosti Zentiva bol schválený prostredníctvom centralizovaného postupu EMA a od decembra sa postupne dostane na európske trhy.
Vstup spoločnosti Zentiva na trh s biosimilárnymi liekmi je súčasťou jej širšieho strategického rastového plánu zameraného na diverzifikáciu ponuky produktov spoločnosti nad rámec tradičných generík. Keďže biologické lieky predstavujú stále vyšší podiel výdavkov na zdravotnú starostlivosť v Európe, biosimilárne lieky sú kľúčové pre zaistenie udržateľnosti systému zdravotnej starostlivosti a dostupnosti moderných liečebných postupov pre pacientov.
O spoločnosti Zentiva
Zentiva poskytuje zdravie a pohodu všetkým generáciám. Zameriava sa na vývoj, výrobu a dodávanie vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov viac ako 100 miliónom ľudí vo viac ako 30 krajinách Európy aj mimo nej. Zentiva zaisťuje bezpečné dodávky prostredníctvom štyroch výrobných závodov v plnom vlastníctve a širokej siete externých výrobných partnerov. Zentiva zamestnáva viac ako 5000 jedinečných talentov, ktoré spája záväzok voči ľuďom, ktorí denne potrebujú naše lieky. Zentiva je spoločnosť so súkromným kapitálom, ktorá dosahuje udržateľný rast s ambicióznym plánom na nasledujúce roky. Navštívte nás na www.zentiva.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5369762/Zentiva_Logo.jpg
Share this article