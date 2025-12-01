Zentiva étend son activité aux produits biologiques avec le lancement de son premier biosimilaire dans l'UE

Ce lancement marque l'entrée stratégique de Zentiva dans le domaine des biosimilaires et renforce sa mission d'élargir l'accès des patients à des médicaments biologiques de haute qualité dans toute l'Europe

PRAGUE, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, l'un des principaux fabricants européens de médicaments abordables et de haute qualité, a annoncé aujourd'hui son premier lancement en Europe d'un anticorps monoclonal biosimilaire, suite à l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (AEM). Cette étape marque l'entrée de Zentiva sur le segment des biosimilaires, renforçant ainsi sa position de partenaire de confiance dans le domaine de la santé, qui se consacre à l'amélioration de l'accès des patients aux traitements essentiels.

« Le lancement d'aujourd'hui marque une étape clé pour Zentiva », a déclaré Steffen Saltofte, PDG de Zentiva. « Nous faisons un pas important dans le domaine des médicaments biologiques. Les biosimilaires sont une extension naturelle de notre mission qui consiste à rendre les traitements de haute qualité plus accessibles et plus abordables pour les citoyens de toute l'Europe. Cette expansion positionne également Zentiva pour une croissance durable dans l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie pharmaceutique. »

Le nouveau biosimilaire est un anticorps monoclonal utilisé dans le traitement des affections osseuses. Le biosimilaire de Zentiva a été autorisé par la procédure centralisée de l'AEM et sera progressivement disponible sur les marchés européens à compter de décembre.

L'entrée de Zentiva dans le secteur des biosimilaires s'inscrit dans le cadre d'un plan de croissance stratégique plus large visant à diversifier l'offre de produits de la société au-delà des génériques traditionnels. Les médicaments biologiques représentant une part croissante des dépenses de santé en Europe, et les biosimilaires sont essentiels pour garantir la viabilité des systèmes de santé et l'accès des patients aux thérapies modernes.

À propos de Zentiva

Zentiva veille à la santé et au bien-être de toutes les générations en se concentrant sur le développement, la production et la distribution de médicaments de haute qualité et à prix abordable pour plus de 100 millions de personnes dans plus de 30 pays d'Europe et au-delà. Zentiva possède quatre sites de production en propriété exclusive et est à la tête d'un vaste réseau de partenaires de fabrication externes afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. Zentiva emploie plus de 5 000 talents uniques, unis par un engagement envers les personnes qui dépendent de nos médicaments chaque jour. Détenue par des capitaux privés, Zentiva affiche une croissance durable et dispose d'un plan ambitieux pour les années à venir. Retrouvez-nous à l'adresse suivante : www.zentiva.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5369762/Zentiva_Logo.jpg