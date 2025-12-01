Zentiva se expande al mercado de productos biológicos con el lanzamiento en la UE de su primer biosimilar

Este lanzamiento marca la entrada estratégica de Zentiva en el mercado de los biosimilares y refuerza su misión de ampliar el acceso de los pacientes a medicamentos biológicos de alta calidad en toda Europa

PRAGA, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, fabricante europeo líder de medicamentos asequibles y de alta calidad, anunció hoy el primer lanzamiento a nivel europeo de un biosimilar de anticuerpos monoclonales, tras la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Este hito marca la entrada de Zentiva en el segmento de los biosimilares, consolidando aún más su posición como socio de confianza en el sector sanitario, dedicado a mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales.

"El lanzamiento de hoy es un momento clave para Zentiva", afirmó Steffen Saltofte, consejero delegado de Zentiva. "Estamos dando un paso significativo en el campo de los medicamentos biológicos. Los biosimilares son una extensión natural de nuestra misión de hacer que los tratamientos de alta calidad sean más accesibles y asequibles para las personas en toda Europa. Esta expansión también posiciona a Zentiva para un crecimiento sostenible en uno de los segmentos más dinámicos de la industria farmacéutica".

El nuevo biosimilar es un anticuerpo monoclonal utilizado en el tratamiento de enfermedades óseas. El biosimilar de Zentiva ha sido autorizado mediante el procedimiento centralizado de la EMA y estará disponible progresivamente en los mercados europeos a partir de diciembre.

La entrada de Zentiva en el mercado de los biosimilares forma parte de su plan de crecimiento estratégico más amplio para diversificar la oferta de productos de la compañía más allá de los genéricos tradicionales. Dado que los medicamentos biológicos representan una parte cada vez mayor del gasto sanitario en Europa, los biosimilares son clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y el acceso de los pacientes a terapias modernas.

Acerca de Zentiva

Zentiva ofrece salud y bienestar a todas las generaciones, centrándose en el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos asequibles y de alta calidad a más de 100 millones de personas en más de 30 países de Europa y el resto del mundo. Zentiva cuenta con cuatro plantas de fabricación propias y una amplia red de socios de fabricación externos para garantizar la seguridad del suministro. Zentiva emplea a más de 5.000 talentos únicos, unidos por el compromiso con las personas que dependen de nuestros medicamentos a diario. Zentiva es propiedad de capital privado y ofrece un crecimiento sostenible con un plan ambicioso para los próximos años. Visítenos en www.zentiva.com

