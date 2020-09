Zeus presentó los productos de tubos de poliimidas que cumplen con REACH y el RDM de la EU

PI y PI Glide™ son los primeros tubos de poliimidas que cumplen con REACH y el RDM de la EU disponibles en el mercado mundial

ORANGEBURG, Carolina del Sur, 2 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), líder en soluciones de polímeros e innovador en la ciencia de materiales, presentó hoy el primer tubo de poliimida (PI) que cumple con REACH y el RDM de la UE, y que está disponible inmediatamente para el mercado internacional. La empresa verificó el cumplimiento regulatorio de sus productos PI y PI Glide™ mediante un laboratorio independiente.

REACH, sigla en inglés de "registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos", limita la obtención de materiales peligrosos en la UE. La UE aprobó esta normativa para proteger la salud humana y ambiental de amenazas químicas. REACH exige que todas las empresas gestionen los riesgos vinculados con las sustancias que fabrican y comercializan en la UE.

El Reglamento sobre Dispositivos Médicos de la Unión Europea (RDM de la UE) garantiza altos estándares de calidad y seguridad para los dispositivos médicos producidos o importados en Europa. Mientras que REACH trata sobre la composición material, el RDM de la UE es más exhaustivo y trata específicamente sobre los dispositivos médicos.

Las poliimidas son un tipo de polímeros de alto rendimiento conocidas por sus excepcionales propiedades de rendimiento químico, térmico y mecánico. Se usan mucho en aplicaciones médicas, especialmente en la construcción de catéteres vasculares y no vasculares. Zeus ofrece una amplia variedad de productos de tubos de poliimidas que pueden adaptarse según el tamaño, el espesor, el color y el nivel de lubricidad.

COMENTARIOS

"Entendemos que nuestros clientes enfrentan exigencias regulatorias y nuestro compromiso es ayudarlos a superar estas dificultades. Sin un proveedor de PI que cumpla con las normas correspondientes, las empresas quizás tengan que considerar otros materiales u olvidarse de los planes para distribuir los productos en Europa. Nuestros productos de poliimidas que cumplen con las exigencias regulatorias no solo garantizan tranquilidad, sino que potencialmente pueden hacer ahorrar cientos de miles de dólares al evitar la reevaluación de materiales, los rediseños de productos y las demoras en el lanzamiento". – Bob Chaney, vicepresidente senior de Ventas Mundiales y Marketing de Zeus Industrial Products, Inc.

"Gracias a la mejora y perfeccionamiento continuos de nuestros procesos de fabricación, Zeus ahora puede ofrecer tubos de poliimidas que cumplan con REACH y el RDM de la UE. Somos el único proveedor del mundo que puede hacerlo, y lograr este cumplimiento no afectó nuestro producto final en modo alguno. Después de haber hecho varias pruebas de laboratorio, Zeus confirmó que no se ven afectadas la estructura química ni las propiedades mecánicas de los productos de tubos de poliimidas". – Matt Allen, gerente senior de Productos de Zeus Industrial Products, Inc.

DATOS DE INTERÉS

Zeus es el único proveedor que puede ofrecer tubos de poliimidas que cumplen con REACH y el RDM de la UE, disponibles inmediatamente en el mercado internacional.

REACH limita el ingreso de materiales peligrosos a la UE.

El RDM de la UE garantiza altos estándares de calidad y seguridad para dispositivos médicos producidos o importados en Europa.

Las poliimidas son de amplio uso en aplicaciones médicas, especialmente en la construcción de catéteres.

Los productos de PI y PI Glide de Zeus, que cumplen con las regulaciones correspondientes, permiten a los clientes evitar la reevaluación de los materiales, el rediseño de los productos y las demoras en el lanzamiento.

Zeus ofrece una amplia variedad de productos de tubos de poliimidas que pueden adaptarse según el tamaño, el espesor, el color y el nivel de lubricidad.

RECURSOS

Haga clic aquí para solicitar muestras gratis.

Puede conocer más sobre la empresa y sus productos en el sitio web de Zeus; o llamar gratuitamente al 1-800-526-3842 o +1-803-268-9500 fuera de los Estados Unidos.

ACERCA DE ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Zeus Industrial Products, Inc., tiene su sede en Orangeburg (Carolina del Sur, Estados Unidos). Su actividad principal es el desarrollo y la extrusión con precisión de materiales avanzados de polímeros. La empresa emplea a más de 1.700 personas en todo el mundo, con instalaciones de fabricación y ventas en Aiken, Columbia, Gaston y Orangeburg (Carolina del Sur); Branchburg (Nueva Jersey); Chattanooga (Tennessee); Cantón (China); y Letterkenny (Irlanda). Los productos y servicios de Zeus están destinados a empresas de los mercados médico, automotriz, aeroespacial, de fibra óptica, energético y de gestión de fluidos. Para obtener más información, visite www.zeusinc.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/790870/Zeus_Logo.jpg

FUENTE Zeus Industrial Products, Inc.

Related Links

http://www.zeusinc.com



SOURCE Zeus Industrial Products, Inc.