Zone & Co dévoile le Centre de connaissances Zone pour améliorer l'expérience client

BOSTON, AMSTERDAM et SYDNEY, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Zone & Co, un fournisseur de premier plan de plateformes de finance, de comptabilité et d'opérations de paie natives du cloud, a présenté le Centre de connaissances Zone, une ressource innovante conçue pour améliorer l'autonomie et l'interaction des clients avec sa série d'applications Zone Apps.

Le nouveau Centre de connaissances Zone reflète l'engagement de Zone & Co à fournir une assistance complète à tous les niveaux d'utilisation. Les informations essentielles sur les produits, les guides d'utilisation, les questions fréquemment posées et les informations sur les fonctionnalités avancées sont désormais plus accessibles à nos clients dans un nouveau cadre à la demande. Cette conception permet à nos clients de bénéficier d'une plus grande autonomie en termes de connaissances et d'expertise afin de tirer le meilleur parti de nos solutions, ce qui favorise une expérience utilisateur transparente et enrichissante.

En collaboration avec le Centre de connaissances Zone, Zone & Co a lancé ZoneUniversity, une plateforme destinée à fournir aux utilisateurs des conseils supplémentaires. Actuellement, ZoneUniversity fournit des conseils détaillés pour l'auto-exécution de ZoneApprovals et la série ERP Coach, conçue spécialement pour les directeurs financiers. La société prévoit d'élargir ces offres pour inclure la formation à l'utilisation de toutes les Zone Apps.

« Le développement du Centre de connaissances est un élément important de notre stratégie d'expérience client. Il souligne notre engagement en faveur de l'autonomisation des clients en mettant à leur disposition une plate-forme centrale en libre-service pour leur permettre d'accéder à toutes les ressources dont ils ont besoin pour réussir. Zone entend continuer à investir et à innover pour établir de nouvelles normes en matière d'expérience client », a commenté Thomas Kim, PDG de Zone & Co.

Owen Karlsson, directeur des connaissances chez Zone & Co, a souligné le pouvoir transformateur de l'approche du Centre de connaissances, relevant son potentiel pour améliorer les compétences des utilisateurs grâce au portefeuille d'applications Zone Apps et aux logiciels ERP, en suivant des parcours d'apprentissage basés sur la science. « Nous sommes ravis de présenter notre Centre de connaissances et notre Portail d'apprentissage, deux plateformes dynamiques conçues pour tirer parti des technologies de pointe et fournir à nos utilisateurs des expériences d'apprentissage personnalisées, leur permettant d'optimiser leur utilisation de Zone Apps et du logiciel ERP. »

Pour explorer le Centre de connaissances Zone et accéder à ses nombreuses ressources, rendez-vous sur help.zoneandco.com. ZoneUniversity est accessible à l'adresse zoneandcocustomers.learnupon.com.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter :

Rozanne Bonavito ([email protected])

À propos de Zone & Co

Zone & Co est un important fournisseur de solutions logicielles natives du cloud et fondées sur la plus importante plateforme basée sur le cloud de planification des ressources d'entreprise sur le marché. Son portefeuille d'applications (Zone Apps), mis au point par et pour les professionnels de la finance et de la comptabilité, simplifie et automatise les données financières essentielles et les flux de travail entre les différentes entités commerciales. Offert sous la forme de solution logicielle en tant que service (SaaS), il comprend des solutions pour la facturation complexe et la comptabilisation des produits, la production de rapports avancés, l'automatisation des comptes créditeurs, les paiements, les rapprochements et les approbations qui aident plus de 1 500 clients dans le monde entier à travailler de façon plus intelligente, plus rapide et plus sécuritaire tout en optimisant la valeur de la plateforme. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.zoneandco.com ou suivez-nous sur LinkedIn : linkedin.com/company/zoneandco.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2067133/Zone_co_on_light_Logo.jpg

SOURCE Zone & Company Software