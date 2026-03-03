Zoomex : lors de la fermeture des marchés traditionnels de l'or, l'or on-chain bondit en raison d'événements de type « cygne noir » et le XAUT-USDT devient un centre d'intérêt pour la couverture du risque

VICTORIA, Seychelles, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 28 février, sous l'effet du conflit entre les États-Unis et l'Iran et de l'escalade générale des tensions au Moyen-Orient, l'aversion mondiale pour le risque s'est rapidement intensifiée. Le prix de l'or a connu de violentes fluctuations sur une courte période, les capitaux ayant rapidement afflué vers les valeurs refuges.

image1

Notamment, alors que les marchés traditionnels de l'or sont restés fermés, les actifs d'or on-chain, tels que le Tether Gold (XAUT) et le PAXG émis par Paxos, ont été les premiers à refléter les changements de prix, avec des volumes d'échange en nette augmentation. Le marché on-chain est devenu le premier débouché de liquidités à la suite d'événements de type « cygne noir ».

Dans ce contexte, la paire de transactions XAUT-USDT sur Zoomex a fait l'objet de transactions actives et a maintenu une liquidité stable, devenant ainsi une passerelle essentielle pour les investisseurs qui souhaitent gérer leur exposition à l'or et couvrir les risques dans des conditions de marché extrêmes.

Le cygne noir frappe, le marché on-chain mène à la découverte des prix

Les risques géopolitiques soudains surviennent souvent en dehors des heures des marchés traditionnels. Lorsque les primes de risque augmentent rapidement alors que le marché conventionnel de l'or est fermé, les prix ne peuvent pas refléter immédiatement le sentiment du marché.

Dans cet épisode récent, les actifs d'or on-chain ont été les plus importants en termes de variation de prix et d'absorption de liquidités. Le fonctionnement 24h/7 de la blockchain permet de déployer des capitaux pour des achats et des couvertures en temps réel.

Ce phénomène met en évidence une vérité plus large : lorsque les risques n'attendent pas l'ouverture du marché, les structures du marché évoluent.

Zoomex : stabilité de la profondeur et de l'exécution dans des conditions de forte volatilité

Pendant les périodes d'extrême volatilité, la qualité de l'expérience de négociation ne dépend pas des fluctuations de prix, mais de la capacité d'une plateforme à offrir une profondeur stable et une correspondance fluide des ordres.

Zoomex a maintenu des opérations stables tout au long de cet épisode. La paire XAUT-USDT a offert une profondeur suffisante et une exécution normale des ordres, permettant aux utilisateurs d'opérer sur les marchés de l'or sans attendre la réouverture traditionnelle des marchés.

Grâce à l'intégration des liquidités provenant de sources multiples et à des modèles de contrôle des risques optimisés, la plateforme a permis d'obtenir des cotations transparentes et une exécution équitable, même pendant les périodes de forte volatilité.

L'or on-chain, au-delà de l'appréciation du prix

Soutenu par de l'or physique, XAUT exploite la blockchain pour l'émission et la circulation, fournissant un actif refuge traditionnel avec des capacités de négociation 24 heures sur 24 et une liquidité mondiale.

Comme les événements à risque sont plus fréquents, les contraintes de temps de négociation deviennent une nouvelle friction structurelle. La capacité d'échange continu de l'or on-chain lui permet de jouer un rôle de découverte des prix et d'absorption des liquidités en cas de cygne noir.

Il ne s'agit pas d'une simple fluctuation de prix, mais d'une évolution structurelle du marché.

De la fermeture des marchés à la liquidité 24/7

Les systèmes financiers traditionnels fonctionnent selon des horaires fixes, alors que les risques géopolitiques ne sont pas limités dans le temps. Avec l'interconnexion croissante des marchés mondiaux, la liquidité 24/7 devient une infrastructure essentielle pour les marchés de capitaux.

Zoomex estime que l'or on-chain fait le lien entre la logique traditionnelle de la valeur refuge et le marché des actifs numériques. Dans les environnements à haut risque, la demande de capacités de négociation instantanée augmente considérablement.

L'exécution devient la compétence clé dans un contexte de turbulences du marché

Les cygnes noirs sont imprévisibles, mais l'infrastructure commerciale peut être préparée à l'avance.

Dans le contexte actuel de volatilité, l'or reste la valeur refuge par excellence ; à l'ère numérique, l'or on-chain offre une voie d'exécution plus efficace.

La paire XAUT-USDT sur Zoomex est entièrement ouverte à la négociation, offrant aux utilisateurs des outils d'allocation de l'or et de gestion du risque en temps réel.

Dans un monde incertain, l'exécution est certaine.

Négociez XAUT-USDT sur Zoomex maintenant et saisissez l'opportunité de l'or on-chain.

À propos de ZOOMEX

Créé en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies qui compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et qui offre plus de 700 paires d'échange. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s'engage également à respecter les principes d'équité, d'intégrité et de transparence, en offrant une expérience de trading performante, à faibles barrières et digne de confiance.

Doté d'un moteur d'appariement très performant et d'un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et une traçabilité totale des résultats. Cette approche réduit l'asymétrie de l'information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l'état de leurs actifs et chaque résultat de négociation. Tout en privilégiant la rapidité et l'efficacité, la plateforme continue d'optimiser la structure des produits et l'expérience globale de l'utilisateur, tout en mettant en place une solide gestion des risques.

En tant que partenaire officiel de l'équipe Haas F1, Zoomex met le même accent sur la vitesse, la précision et l'exécution fiable des règles sur les circuits de course que sur la négociation. En outre, Zoomex a établi un partenariat exclusif avec le gardien de but de classe mondiale Emiliano Martínez en tant qu'ambassadeur de la marque. Son professionnalisme, sa discipline et sa cohérence renforcent encore l'engagement de Zoomex en faveur d'un trading équitable et de la confiance à long terme des utilisateurs.

En termes de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires, notamment Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, et Australia AUSTRAC, et a passé avec succès les audits de sécurité effectués par la société de sécurité de la blockchain Hacken. Opérant dans un cadre conforme tout en offrant des options flexibles de vérification de l'identité et un système d'échange ouvert, Zoomex développe un environnement de trading qui est plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

