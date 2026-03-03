Zoomex: Während die traditionellen Goldmärkte geschlossen sind, legt On-Chain-Gold bei Black-Swan-Ereignissen zu - XAUT-USDT rückt zur Risikoabsicherung in den Fokus

VICTORIA, Seychellen, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 28. Februar nahm die globale Risikoaversion rasch zu. Auslöser dafür waren der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie die umfassende Verschärfung der Spannungen im Nahen Osten. Die Goldpreise schwankten innerhalb kurzer Zeit heftig, da das Kapital schnell in sichere Anlagen floss.

image1

Auffällig ist, dass On-Chain-Goldwerte wie Tether Gold (XAUT) und das von Paxos emittierte PAXG Preisveränderungen als Erste abbildeten, während die traditionellen Goldmärkte geschlossen blieben, wobei die Handelsvolumina deutlich anzogen. Der On-Chain-Markt ist nach Black-Swan-Ereignissen zur ersten Liquiditätsquelle geworden.

Vor diesem Hintergrund verzeichnete das Handelspaar XAUT-USDT auf Zoomex rege Transaktionen und eine stabile Liquidität und wurde so zu einer wichtigen Anlaufstelle für Anleger, um ihre Goldexponierung zu verwalten und Risiken während extremer Marktbedingungen abzusichern.

Black-Swan-Ereignisse – der On-Chain-Markt gibt bei der Preisfindung den Takt vor

Plötzliche geopolitische Risiken treten oft außerhalb der üblichen Handelszeiten auf. Wenn die Risikoaufschläge schnell steigen, während der konventionelle Goldmarkt geschlossen ist, können die Preise die Marktstimmung nicht sofort widerspiegeln.

In der jüngsten Episode waren On-Chain-Goldwerte sowohl bei der Preisbewegung als auch bei der Aufnahme von Liquidität führend. Der 24/7-Betrieb der Blockchain ermöglicht den Einsatz von Kapital für Käufe und Absicherungen in Echtzeit.

Dieses Phänomen unterstreicht eine allgemeinere Wahrheit: Wenn Risiken nicht auf Marktöffnungen warten, entwickeln sich die Marktstrukturen weiter.

Zoomex: Stabile Markttiefe und Ausführung bei hoher Volatilität

In Zeiten extremer Volatilität hängt die Qualität des Handelserlebnisses nicht von den Kursschwankungen ab, sondern davon, ob eine Plattform stabile Markttiefe und eine reibungslose Orderausführung bieten kann.

Zoomex hielt den Betrieb während dieser Situation stabil aufrecht. Das Paar XAUT-USDT bot ausreichende Markttiefe und eine normale Orderausführung, sodass Nutzer im Goldmarkt agieren konnten, ohne auf die Wiedereröffnung traditioneller Märkte warten zu müssen.

Durch die Einbindung von Liquidität aus mehreren Quellen sowie optimierte Risikokontrollmodelle stellte die Plattform selbst in Phasen hoher Volatilität transparente Kurse und eine faire Ausführung sicher.

On-Chain-Gold – mehr als Kurssteigerungen

XAUT ist durch physisches Gold gedeckt und nutzt die Blockchain für Ausgabe sowie Umlauf. Damit verbindet XAUT die Funktion eines klassischen sicheren Hafens mit Handelsmöglichkeiten rund um die Uhr und globaler Liquidität.

Da Risikoereignisse häufiger auftreten, werden zeitliche Handelsbeschränkungen zu einem neuen strukturellen Reibungspunkt. Die kontinuierliche Handelbarkeit von On-Chain-Gold ermöglicht es, bei Black-Swan-Ereignissen sowohl die Preisfindung als auch die Aufnahme von Liquidität zu übernehmen.

Das ist nicht nur eine Preisbewegung – es signalisiert einen strukturellen Wandel des Marktes.

Von Marktschließungen zu 24/7-Liquidität

Traditionelle Finanzsysteme funktionieren innerhalb fester Handelszeiten, während geopolitische Risiken keine zeitlichen Grenzen haben. Mit der zunehmenden globalen Vernetzung der Märkte wird die 24/7-Liquidität zu einer zentralen Infrastruktur für die Kapitalmärkte.

Zoomex ist der Meinung, dass On-Chain-Gold eine Brücke zwischen der traditionellen Logik des sicheren Hafens und dem Markt für digitale Vermögenswerte schlägt. In einem Umfeld erhöhter Risiken steigt die Nachfrage nach sofortigen Handelsmöglichkeiten erheblich.

Inmitten der Marktturbulenzen wird die Ausführung zur Kernkompetenz

Black-Swan-Ereignisse sind unvorhersehbar, Handelsinfrastruktur lässt sich jedoch im Voraus vorbereiten.

Im heutigen volatilen Umfeld bleibt Gold der anerkannte sichere Hafen. Im digitalen Zeitalter bietet On-Chain-Gold einen effizienteren Ausführungsweg.

Das Paar XAUT-USDT ist auf Zoomex vollständig für den Handel geöffnet und stellt Nutzern Werkzeuge für die Goldallokation sowie das Risikomanagement in Echtzeit bereit.

In einer unsicheren Welt ist verlässliche Ausführung die Konstante.

Handeln Sie XAUT-USDT jetzt auf Zoomex und nutzen Sie die Chancen von On-Chain-Gold.

Informationen zu ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von den Grundwerten „Einfach × benutzerfreundlich × schnell" bekennt sich Zoomex zugleich zu Fairness, Integrität sowie Transparenz und bietet ein leistungsstarkes, zugängliches und vertrauenswürdiges Handelserlebnis mit niedrigen Einstiegshürden.

Dank einer leistungsstarken Matching-Engine sowie transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Orders gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und gibt Nutzern einen klaren Überblick über ihren Vermögensstatus sowie jedes einzelne Handelsergebnis. Während Geschwindigkeit und Effizienz im Mittelpunkt stehen, optimiert die Plattform mit robustem Risikomanagement kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams bringt Zoomex denselben Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision sowie verlässliche Regelausführung von der Rennstrecke in den Handel. Zusätzlich hat Zoomex weltweit exklusiv eine Markenbotschafter-Partnerschaft mit dem Weltklasse-Torhüter Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin sowie Konstanz unterstreichen zusätzlich das Engagement von Zoomex für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

Im Bereich Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA sowie Australia AUSTRAC, und hat Sicherheitsprüfungen des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken erfolgreich bestanden. Mit einem konformen Rahmen, flexiblen Optionen zur Identitätsprüfung sowie einem offenen Handelssystem schafft Zoomex ein Handelsumfeld, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer sowie zugänglicher ist.

