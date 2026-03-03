Zoomex: El oro en cadena se dispara en medio de eventos de cisne negro

- Zoomex: Tras el cierre del mercado tradicional del oro, el oro en cadena se dispara en medio de eventos de cisne negro. XAUT-USDT se convierte en foco de cobertura de riesgos

VICTORIA, Seychelles, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 28 de febrero, impulsada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la escalada generalizada de tensiones en Oriente Medio, la aversión global al riesgo se intensificó rápidamente. Los precios del oro fluctuaron violentamente en un corto período, mientras el capital fluía rápidamente hacia activos refugio.

image1

Cabe destacar que, mientras los mercados tradicionales de oro permanecieron cerrados, los activos de oro en cadena, como Tether Gold (XAUT) y PAXG, emitido por Paxos, fueron los primeros en reflejar los cambios de precio, con un aumento significativo en los volúmenes de negociación. El mercado en cadena se ha convertido en la primera salida de liquidez tras los eventos de cisne negro.

En este contexto, el par comercial XAUT-USDT en Zoomex registró transacciones activas y mantuvo una liquidez estable, convirtiéndose en una puerta de entrada clave para que los inversores gestionen la exposición al oro y cubran riesgos durante condiciones extremas del mercado.

El Cisne Negro llega: el mercado en cadena lidera el descubrimiento de precios

Los riesgos geopolíticos repentinos suelen surgir fuera del horario habitual del mercado. Cuando las primas de riesgo suben rápidamente mientras el mercado del oro convencional está cerrado, los precios no pueden reflejar inmediatamente la confianza del mercado.

En este episodio reciente, los activos de oro en cadena lideraron tanto el movimiento de precios como la absorción de liquidez. El funcionamiento 24/7 de la blockchain permite invertir capital en compras y cobertura en tiempo real.

Este fenómeno subraya una verdad más amplia: cuando los riesgos no esperan la apertura del mercado, las estructuras del mercado evolucionan.

Zoomex: profundidad y ejecución estables en condiciones de alta volatilidad

Durante períodos de volatilidad extrema, la calidad de la experiencia comercial no depende de las oscilaciones de precios, sino de si una plataforma puede ofrecer una profundidad estable y una correspondencia fluida de órdenes.

Zoomex mantuvo operaciones estables durante este episodio. El par XAUT-USDT ofreció suficiente profundidad y una ejecución de órdenes normal, lo que permitió a los usuarios operar en los mercados de oro sin esperar la reapertura tradicional del mercado.

Mediante la integración de liquidez de múltiples fuentes y modelos de control de riesgos optimizados, la plataforma garantizó cotizaciones transparentes y una ejecución justa incluso durante períodos de alta volatilidad.

Oro en cadena: más allá de la apreciación del precio

Respaldado por oro físico, XAUT aprovecha la cadena de bloques para la emisión y circulación, proporcionando un activo de refugio seguro tradicional con capacidades de negociación las 24 horas del día y liquidez global.

A medida que los eventos de riesgo ocurren con mayor frecuencia, las limitaciones de tiempo para operar se convierten en una nueva fricción estructural. La capacidad de operar continuamente en cadena del oro le permite cumplir funciones tanto de descubrimiento de precios como de absorción de liquidez durante eventos de cisne negro.

No se trata simplemente de una fluctuación de precios: es una señal de una evolución estructural del mercado.

Del cierre del mercado a la liquidez 24/7

Los sistemas financieros tradicionales operan con horarios de negociación fijos, mientras que los riesgos geopolíticos no tienen límite de tiempo. Con la creciente interconexión de los mercados globales, la liquidez 24/7 se está convirtiendo en una infraestructura esencial para los mercados de capitales.

Zoomex cree que el oro en cadena conecta la lógica tradicional de refugio seguro con el mercado de activos digitales. En entornos de alto riesgo, la demanda de capacidades de trading instantáneo aumenta significativamente.

La ejecución se convierte en la competencia central en medio de la turbulencia del mercado

Los eventos del cisne negro son impredecibles, pero la infraestructura comercial se puede preparar con antelación.

En el volátil entorno actual, el oro sigue siendo el consenso de refugio seguro; en la era digital, el oro en cadena ofrece una vía de ejecución más eficiente.

El par XAUT-USDT en Zoomex está completamente abierto para negociación, brindando a los usuarios herramientas de asignación de oro y gestión de riesgos en tiempo real.

En un mundo incierto, la ejecución es segura.

Opere XAUT-USDT en Zoomex ahora y aproveche la oportunidad del oro en cadena.

Acerca de ZOOMEX

Fundada en 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas con más de 3 millones de usuarios en más de 35 países y regiones, que ofrece más de 700 pares de divisas. Guiada por sus valores fundamentales de "Sencillo × Fácil de usar × Rápido", Zoomex también se compromete con los principios de equidad, integridad y transparencia, ofreciendo una experiencia de trading de alto rendimiento, sin barreras y fiable.

Gracias a un motor de emparejamiento de alto rendimiento y una visualización transparente de activos y órdenes, Zoomex garantiza una ejecución de operaciones consistente y resultados totalmente trazables. Este enfoque reduce la asimetría de información y permite a los usuarios comprender claramente el estado de sus activos y el resultado de cada operación. Priorizando la velocidad y la eficiencia, la plataforma continúa optimizando la estructura del producto y la experiencia general del usuario con una sólida gestión de riesgos.

Como socio oficial del equipo Haas F1, Zoomex ofrece el mismo enfoque en velocidad, precisión y ejecución fiable de las reglas, tanto en la pista como en el mercado. Además, Zoomex ha establecido una alianza global exclusiva como embajador de marca con el portero de élite Emiliano Martínez. Su profesionalismo, disciplina y constancia refuerzan el compromiso de Zoomex con el comercio justo y la confianza a largo plazo de los usuarios.

En términos de seguridad y cumplimiento normativo, Zoomex cuenta con licencias regulatorias, incluyendo las de MSB de Canadá, MSB de Estados Unidos, NFA de Estados Unidos y AUSTRAC de Australia, y ha superado con éxito las auditorías de seguridad realizadas por la firma de seguridad blockchain Hacken. Operando dentro de un marco de cumplimiento normativo, a la vez que ofrece opciones flexibles de verificación de identidad y un sistema de negociación abierto, Zoomex está construyendo un entorno comercial más simple, transparente, seguro y accesible para usuarios de todo el mundo.

Para más información: Website | X | Telegram | Discord