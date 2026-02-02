Zoomex présente « ZOOMEX Welcomes You Home » : une initiative commerciale majeure en Europe avec des incitations de 4 000 dollars et un accès à des sports d'élite

VICTORIA, Seychelles, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Zoomex, le pionnier du trading de dérivés de crypto-monnaies haute performance, a annoncé aujourd'hui le lancement de « ZOOMEX Welcomes You Home » une campagne promotionnelle phare spécialement destinée au marché européen. Du 20 janvier au 22 février 2026, l'initiative redéfinit l'acquisition d'utilisateurs en associant les récompenses d'un trading de haut niveau au summum du sport mondial : la Coupe du monde de football et la Formule 1.

Cette campagne représente une expansion stratégique pour Zoomex en Europe, offrant un package de bienvenue de 4 000 $ et des expériences VIP exclusives conçues pour les traders qui veulent à la fois liquidité et luxe.

Associer les actifs numériques et les icônes mondiales

« Chez Zoomex, nous ne nous contentons pas d'offrir une plateforme, nous offrons un passage vers un style de vie », a déclaré la direction du marketing de Zoomex. « ZOOMEX Welcomes You Home » est un hommage à notre communauté européenne. En intégrant des récompenses telles que l'accès VIP à la F1 et des billets pour la Coupe du monde, nous alignons l'adrénaline du commerce professionnel avec les arènes sportives les plus prestigieuses au monde. »

Architecture des récompenses

La campagne est divisée en deux niveaux d'élite, garantissant une expérience sur mesure pour chaque niveau de participant au marché.

I. L'avant-garde du commerce de détail : croissance accélérée

Les nouveaux utilisateurs européens peuvent développer leurs portefeuilles grâce à un système d'incitation structuré :

Onboarding instantané : un bonus de 10 USDT lors de la vérification mobile.

un bonus de 10 USDT lors de la vérification mobile. Incitation au dépôt : des récompenses échelonnées, y compris un bonus de 150 $ + 50 jetons pour les déposants de niveau intermédiaire.

des récompenses échelonnées, y compris pour les déposants de niveau intermédiaire. Étapes du volume : des récompenses modulables pour les traders actifs, pouvant atteindre jusqu'à 200 $ en bonus de trading direct.

II. Le VIP souverain : des avantages inégalés

Pour les négociants institutionnels et les négociants à gros volumes qui migrent depuis d'autres bourses, Zoomex offre une transition « tapis rouge » :

Correspondance des capitaux : primes directes et bons d'achat allant jusqu'à 4 000 $ .

primes directes et bons d'achat allant jusqu'à . Priorité à la gestion de patrimoine : produits financiers exclusifs à durée déterminée de 5 jours avec des limites de souscription prioritaires.

produits financiers exclusifs à durée déterminée de 5 jours avec des limites de souscription prioritaires. Les prix du podium : les traders les plus importants se feront concurrence pour : L'expérience de la Coupe du monde : un billet de 1 000 dollars pour assister à la plus grande scène du football. Le circuit VIP de la F1 : un laissez-passer VIP d'une journée d'une valeur de 5 000 $ pour le summum du sport automobile. BTC Alpha Airdrops : 500 $ de récompenses en BTC pour les 10 premiers.

les traders les plus importants se feront concurrence pour :

Une participation sans faille

Afin de maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité, les participants doivent :

S'enregistrer et s'authentifier : réservez votre place sur le [Portail officiel de la campagne]. Vérifier : remplir les formulaires obligatoires de conformité européenne (KYC) et d'inscription à l'événement. Exécuter : effectuer au moins deux transactions au comptant ou sur contrat pour activer l'éligibilité aux récompenses.

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies qui compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et qui offre plus de 700 paires d'échange. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s'engage également à respecter les principes d'équité, d'intégrité et de transparence, en offrant une expérience de trading performante, à faibles barrières et digne de confiance.

Doté d'un moteur d'appariement très performant et d'un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et une traçabilité totale des résultats. Cette approche réduit l'asymétrie de l'information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l'état de leurs actifs et chaque résultat de négociation. Tout en privilégiant la rapidité et l'efficacité, la plateforme continue d'optimiser la structure des produits et l'expérience globale de l'utilisateur, tout en mettant en place une solide gestion des risques.

En tant que partenaire officiel de l'équipe Haas F1, Zoomex met le même accent sur la vitesse, la précision et l'exécution fiable des règles sur les circuits de course que sur la négociation. En outre, Zoomex a établi un partenariat exclusif avec le gardien de but de classe mondiale Emiliano Martínez en tant qu'ambassadeur de la marque. Son professionnalisme, sa discipline et sa cohérence renforcent encore l'engagement de Zoomex en faveur d'un trading équitable et de la confiance à long terme des utilisateurs.

En termes de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires, notamment Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, et Australia AUSTRAC, et a passé avec succès les audits de sécurité effectués par la société de sécurité de la chaîne de blocs Hacken. Opérant dans un cadre conforme tout en offrant des options flexibles de vérification de l'identité et un système d'échange ouvert, Zoomex développe un environnement de trading qui est plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

