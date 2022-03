Zoomlion amplia esforços para fortalecer a cooperação global por meio da BRI

Enquanto a BRI está evoluindo para um marco de crescimento econômico para os países participantes, a Zoomlion estabeleceu vários centros de P&D e plataformas comerciais em todo o mundo e oferece produtos e serviços em mais de 80 países, atendendo clientes em setores como hidrelétricas, energia nuclear, além de construção de estradas e pontes. Sua construção contínua de projetos da BRI, desenvolvidos para fins comerciais e culturais, tem sido um divisor de águas nos países onde impulsionaram a conectividade, a criatividade e as atividades comerciais. Entre os projetos de referência estão a Ponte Padma, que é apelidada de "a Ponte dos Sonhos de Bangladesh", a Colombo Lotus Tower e a Torre Icônica no Egito.

A Zoomlion fez seis aquisições nas últimas décadas, por meio das quais a empresa estabeleceu uma maior sinergia criativa para impulsionar a inovação no setor global de maquinários, desencadeando novas possibilidades trazidas por sua tecnologia de última geração para aumentar a produtividade e a eficiência. Apesar dos efeitos prolongados da pandemia da COVID-19 em 2021, todas as empresas adquiridas pela Zoomlion tiveram um aumento de receita de 30% em relação ao ano anterior, ajudando o governo local a aumentar a taxa de empregos e a receita tributária.

A aquisição pela Zoomlion da Compagnia Italiana Forme Acciaio SpA (Cifa), uma empresa líder em inovação e fabricação de maquinários com sede na Itália, demonstrou a estratégia de gestão de cinco pilares da Zoomlion: inclusão, regras, responsabilidade, cocriação e compartilhamento.

A Cifa foi incorporada ao sistema de gestão da Zoomlion, mantendo sua independência operacional, o que permitiu que as duas empresas fortalecessem seus laços mútuos e respectivas competências na frente do desenvolvimento tecnológico, expansão de mercado e produção. Trabalhando em conjunto com os engenheiros da Cifa, a Zoomlion desenvolveu a bomba de concreto mais alta do mundo com uma lança de colocação de 101 metros que até hoje detém o recorde mundial do Guinness.

"Para gerar crescimento sustentável e criar um futuro compartilhado, precisamos aprofundar nossa estratégia de localização, respeitar e integrar ainda mais a cultura e os regulamentos locais", disse Zhan Chunxin, presidente e CEO da Zoomlion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767871/Padma_Bridge_which_is_dubbed__the_Dream_Bridge_of_Bangladesh.jpg

FONTE Zoomlion

