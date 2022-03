Zoomlion intensifie ses efforts pour renforcer la coopération mondiale grâce à la Belt and Road Initiative

Au moment où la Belt and Road Initiative devient un modèle de croissance économique pour les pays participants, Zoomlion a mis en place plusieurs centres de recherche et développement et plateformes commerciales dans le monde entier et a fourni des produits et des services dans plus de 80 pays. La société sert des clients provenant de secteurs comme l'hydroélectricité, l'énergie nucléaire, la construction de routes et de ponts. Sa participation continue à la réalisation de projets liés à la Belt and Road Initiative, conçus à la fois pour des raisons commerciales et culturelles, a changé la donne dans les pays participants, où ces projets ont accru la connectivité, la créativité et les activités commerciales. Parmi les projets marquants figurent le pont Padma, surnommé « le pont de rêve du Bangladesh », la tour du Lotus de Colombo et le gratte-ciel Iconic Tower en Égypte.