Zoomlion prolonge le programme « Love Changes Destiny » pour la 23ᵉ année, favorisant ainsi le développement communautaire mondial

L'entreprise fait un don de plus de 280 000 dollars cette année, le total des contributions dépassant 5,3 millions de dollars.

CHANGSHA, Chine, 24 septembre 2025 /PRNewswire/ -- À la suite de la récente Journée internationale de la charité, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (« Zoomlion » ; 1157.HK) a réaffirmé son engagement de longue date en matière de responsabilité sociale en faisant un don de 2 millions de RMB (environ 280 000 USD) à l'initiative de bourses d'études « Love Changes Destiny » de cette année.

Depuis son lancement en 2003, le programme s'est poursuivi pendant 23 années consécutives, avec des dons cumulés dépassant aujourd'hui 38 millions de RMB (environ 5,3 millions d'USD), apportant un soutien vital à des centaines de milliers d'étudiants pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Cet effort durable souligne la responsabilité de Zoomlion sur son marché national tout en reflétant l'engagement plus large de l'entreprise en faveur du développement communautaire dans le monde entier.

La cérémonie 2025 de « Love Changes Destiny » s'est tenue à Changsha, réunissant des représentants du gouvernement, d'organisations caritatives et d'entreprises pour soutenir les étudiants dans le besoin. Les participants ont écouté les récits de bénéficiaires qui ont expliqué comment le programme les avait incités à persévérer et à contribuer à la société. Zoomlion a également apporté une contribution supplémentaire de 800 000 RMB par l'intermédiaire de la Hunan Charity Federation pour aider les étudiants issus de minorités ethniques dans les régions rurales, renforçant ainsi l'accent mis sur le développement inclusif.

Depuis plus de vingt ans, le programme a permis de récolter des milliards de yuans et de soutenir près de 255 000 étudiants. Zoomlion a été reconnu comme un contributeur clé et a reçu d'importantes récompenses caritatives nationales.

L'engagement de Zoomlion en matière de responsabilité sociale dépasse largement les frontières de la Chine. Au Viêt Nam, l'entreprise a soutenu le redressement du comté de Bac Ha après le passage du typhon Yagi en 2024 en faisant don de fournitures essentielles et en aidant à reconstruire l'infrastructure des villages des hautes terres. Aux Philippines, sa filiale locale a récemment organisé un événement caritatif à l'orphelinat Rehoboth Sampaloc dans la province de Rizal, distribuant de la nourriture, des articles de puériculture et des jouets à 27 enfants. L'entreprise a également participé à des projets de coopération agricole dans des pays tels que le Cambodge, le Laos et la République dominicaine, fournissant des équipements et des formations pour soutenir la modernisation et le développement durable.

Zoomlion associe l'action locale à la responsabilité mondiale, liant sa croissance en tant que fabricant d'équipements de premier plan à des contributions à long terme en faveur de l'éducation, de l'aide aux sinistrés et du développement agricole. Alors que l'entreprise étend son empreinte mondiale, elle reste engagée dans des initiatives qui favorisent la résilience des communautés et le développement durable, démontrant ainsi que la responsabilité d'entreprise et la citoyenneté mondiale sont au cœur de sa vision à long terme.