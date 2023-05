Zoomlion apresenta produtos inteligentes e conquistas de digitalização na Zoomlion Smart Industrial City

CHANGSHA, China, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") está organizando uma exposição de conquistas tecnológicas com o tema "Saudação da Tecnologia à Nova Era" de 11 a 14 de maio na Zoomlion Smart Industrial City (a "cidade") em Changsha, província de Hunan, apresentando suas conquistas em fabricação inteligente, desenvolvimento de produtos inteligentes e transformação digital. O evento também é a primeira vez que a Cidade abriu suas portas para o público.

Inovações tecnológicas impulsionam avanços de produtos

Colaboração de cluster de máquinas na Zoomlion Smart Industrial City (PRNewsfoto/Zoomlion) A Zoomlion apresenta avanços de produtos impulsionados por inovações tecnológicas (PRNewsfoto/Zoomlion) Fábrica da Zoomlion na Smart Industrial City de Changsha (PRNewsfoto/Zoomlion)

A exposição apresenta as conquistas e marcos da Zoomlion no desenvolvimento de produtos em vários setores. A Zoomlion aderiu ao princípio "raiz profunda em tecnologia com o produto como princípio central" para criar produtos que levem inovações tecnológicas adiante em maquinários de construção, equipamentos agrícolas e novos materiais de construção. A Zoomlion alavancou tecnologias de ponta, incluindo 5G, big data, internet industrial, IA e blockchain para enfrentar os gargalos tecnológicos de maquinários de construção inteligente.

A Zoomlion alcançou avanços contínuos com produtos recordes. Ela lançou o maior guindaste de torre de 20.000 toneladas do mundo, o guindaste todo terreno de 2.400 toneladas com a maior capacidade de hospedagem do mundo, a plataforma de trabalho aéreo de 68 metros mais alta e as primeiras escavadeiras e guindastes do mundo com controle remoto 5G.

Uma cidade inteligente com recursos de fabricação inteligente de classe mundial

A The City, a maior base do setor de maquinários de construção do mundo em termos de escala e linha de produtos, abriga oito fábricas lighthouse líderes mundiais, 300 linhas de produção inteligentes e oito plataformas nacionais de inovação tecnológica, com mais de 150 tecnologias líderes do setor e mais de 600 tecnologias de produção patenteadas.

O Earthmoving Machinery Smart Park tem a fábrica inteligente mais inteligente do setor, com 61 linhas de produção inteligentes, 4 das quais são linhas "apagão" (o que significa que não há envolvimento humano). Após a conclusão, o smart park reduzirá o ciclo de P&D em 30 %, melhorará a eficiência da produção em 25 % e reduzirá o consumo de energia por unidade em 12 %. Em média, ela poderá produzir uma escavadeira a cada seis minutos, com capacidade de produção anual de 50.000 unidades.

A The City também criou um parque de maquinários de içamento de classe mundial que visa atingir 100% de coleta de dados em tempo real de equipamentos inteligentes e linhas de produção da em rede de TI, implementando um guindaste em 18min e reduzindo o período de entrega em 32%. Também terá a base de fabricação mais inteligente do mundo de plataformas de trabalho aéreo, que aproveita mais de 60 linha de produção patenteada e tecnologias inovadoras para encurtar o tempo de entrega de produtos em 55 %, produzindo um produto tipo tesoura a cada 7,5 minutos e um produto tipo barra a cada 20 minutos. Além disso, há um parque inteligente de maquinários de bombeamento de concreto líder do setor que adota identidade visual, tomada de decisões de IA, digitalização a laser e tecnologias de modelagem 3D para atingir uma taxa de automação de 90% dos processos de produção centrais, produzindo um caminhão hidráulico a cada 30 minutos.

A Zoomlion assinou pedidos que somam 4,691 bilhões de yuans ($675,33 milhões) no dia da abertura da exposição.

"Somos gratos pelas extraordinárias inovações em ciência e tecnologia nesta nova era, bem como pelo apoio e incentivo de nossa liderança, confiança e inclusão de nossos clientes, fornecedores e concorrentes globais do país e do exterior. Agradecemos o apoio e a atenção prestados à inovação de nossos acionistas, investidores e amigos da mídia. Também reconhecemos as contribuições de nossos funcionários para essa inovação. Com confiança, a Zoomlion continuará a liderar a nova revolução da tecnologia, alcançando novos patamares e ampliando nossos horizontes para impulsionar a inovação e a transformação no setor de maquinários de construção", disse Zhan Chunxin, CEO de Zoomlion.

Vídeos — https://mma.prnewswire.com/media/2075972/video.mp4

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2075973/Machine_cluster_collaboration_in_Zoomlion_Smart_Industrial_City.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2075974/Zoomlion_displays_product_breakthroughs_driven_by_technological_innovations.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2075975/Zoomlion_s_factory_in_Changsha_Smart_Industrial_City.jpg

FONTE Zoomlion

