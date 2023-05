Zoomlion stellt intelligente Produkte und Digitalisierungserfolge in Zoomlion Smart Industrial City aus

CHANGSHA, China, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (,,Zoomlion") veranstaltet vom 11. bis 14. Mai in der Zoomlion Smart Industrial City (die ,,Stadt") in Changsha, Provinz Hunan, eine Ausstellung technologischer Errungenschaften unter dem Motto ,,Technology Salute to the New Era" und präsentiert dabei seine Errungenschaften in den Bereichen intelligente Fertigung, intelligente Produktentwicklung und digitale Transformation. Die Veranstaltung ist auch das erste Mal, dass die Stadt ihre Türen für die Öffentlichkeit geöffnet hat.

Technologische Innovationen treiben Produktdurchbrüche voran

Die Ausstellung zeigt die Errungenschaften und Meilensteine von Zoomlion in der Produktentwicklung über verschiedene Sektoren hinweg. Zoomlion hat sich dem Prinzip ,,Deep Root in Technology with Product as the Center" verschrieben, um Produkte zu entwickeln, die technologische Innovationen in den Bereichen Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte und neue Baumaterialien vorantreiben. Zoomlion hat Spitzentechnologien wie 5 G, Big Data, industrielles Internet, KI und Blockchain eingesetzt, um die technologischen Engpässe bei der intelligenten Fertigung von Baumaschinen zu beseitigen.

Zoomlion hat mit rekordverdächtigen Produkten immer wieder Durchbrüche erzielt. Es hat den weltweit größten 20.000 Tonnen Turmdrehkran, einen 2.400 Tonnen Geländekran mit der weltweit größten Aufnahmekapazität, die höchste 68 Meter hohe Hubarbeitsbühne und die weltweit ersten Bagger und Krane mit 5 G-Fernsteuerung auf den Markt gebracht.

Eine Smart City mit intelligenten Fertigungsmöglichkeiten von Weltklasse

Die Stadt, die weltweit größte Basis der Baumaschinenindustrie in Bezug auf Größe und Produktpalette, beherbergt acht weltweit führende Leuchtturmfabriken, 300 intelligente Produktionslinien und acht nationale Technologieinnovationsplattformen, die über 150 branchenführende Technologien und über 600 patentierte Produktionstechnologien verfügen.

Der,,Earthmoving Machinery Smart Park" verfügt über die intelligenteste ,,Smart Factory" der Branche mit 61 intelligenten Produktionslinien, von denen vier ,,Lights-Out"-Linien sind (d. h. ohne menschliche Beteiligung). Nach seiner Fertigstellung wird der ,,Smart Park" den Forschungs- und Entwicklungszyklus um 30 Prozent verkürzen, die Produktionseffizienz um 25 Prozent verbessern und den Energieverbrauch pro Einheit um 12 Prozent senken. Im Durchschnitt kann dort alle sechs Minuten ein Bagger produziert werden und die jährliche Produktionskapazität beträgt 50.000 Stück.

Die Stadt hat außerdem einen Maschinenpark von Hebe- und Fördergeräten von Weltrang eingerichtet, der eine 100-prozentige Datenerfassung in Echtzeit von intelligenten Geräten und IT-vernetzten Produktionslinien anstrebt, so dass ein Kran in 18 Minuten abrollt und die Lieferfrist um 32 Prozent verkürzt wird. Außerdem wird hier die weltweit intelligenteste Produktionsbasis für Hubarbeitsbühnen entstehen, die mehr als 60 patentierte Produktionslinien und 12 innovative Technologien einsetzt, um die Lieferzeiten um 55 Prozent zu verkürzen und alle 7,5 Minuten ein Scheren- und alle 20 Minuten ein Auslegerprodukt zu fertigen. Darüber hinaus gibt es einen branchenführenden ,,Smart Park" für Betonpumpmaschinen, der visuelle Identität, KI-Entscheidungsfindung, Laserscanning und 3D-Modellierungstechnologien einsetzt, um eine 90-prozentige Automatisierungsrate der wichtigsten Produktionsprozesse zu erreichen und alle 30 Minuten einen Betonmischer zu produzieren.

Zoomlion unterzeichnete am Eröffnungstag der Messe Aufträge im Gesamtwert von 4.691 Milliarden Yuan (675,33 Millionen Dollar).

,,Wir sind dankbar für die enormen Innovationen in Wissenschaft und Technik in dieser neuen Ära sowie für die Unterstützung und Ermutigung durch unsere Führung, das Vertrauen und die Offenheit unserer weltweiten Kunden, Lieferanten und Wettbewerber aus dem In- und Ausland. Wir sind dankbar für die Unterstützung und Aufmerksamkeit, die unsere Aktionäre, Investoren und Medienfreunde der Innovation entgegenbringen. Wir würdigen auch die Beiträge unserer Mitarbeiter zu dieser Innovation. Mit Zuversicht wird Zoomlion auch weiterhin die neue technologische Revolution anführen, neue Höhen erreichen und unseren Horizont erweitern, um Innovation und Wandel in der Baumaschinenindustrie voranzutreiben," sagte Zhan Chunxin, CEO von Zoomlion.

