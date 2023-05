Zoomlion exhibe productos inteligentes y logros en digitalización en la ciudad industrial inteligente Zoomlion

CHANGSHA, China, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co., Ltd. (" Zoomlion") está organizando una exposición de logros tecnológicos con el tema "Saludo de la tecnología a la nueva era" (Technology Salute to the New Era) del 11 al 14 de mayo en la ciudad industrial inteligente Zoomlion (la "Ciudad") en Changsha, provincia de Hunan, en la que exhibe sus logros en fabricación inteligente, desarrollo de productos inteligentes y transformación digital. El evento también marca la primera vez que la Ciudad ha abierto sus puertas al público.

Colaboración de un grupo de máquinas en Zoomlion Smart Industrial City (PRNewsfoto/Zoomlion) Zoomlion muestra avances en productos impulsados por innovaciones tecnológicas (PRNewsfoto/Zoomlion) Fábrica de Zoomlion en la ciudad industrial inteligente de Changsha (PRNewsfoto/Zoomlion)

Las innovaciones tecnológicas impulsan avances en los productos

La exposición muestra los logros e hitos de Zoomlion en el desarrollo de productos en varios sectores. Zoomlion se ha adherido al principio "Deep Root in Technology with Product as the Center" para crear productos que impulsen innovaciones tecnológicas en maquinaria de construcción, equipos agrícolas y nuevos materiales de construcción. Zoomlion ha aprovechado tecnologías de vanguardia como 5G, macrodatos, Internet industrial, IA y cadena de bloques para abordar los cuellos de botella tecnológicos de la fabricación inteligente de maquinaria de construcción.

Zoomlion ha logrado avances continuos con productos sin precedentes. Ha lanzado la grúa torre de 20.000 toneladas más grande del mundo, la grúa todoterreno de 2.400 toneladas con la mayor capacidad de alojamiento del mundo, la plataforma de trabajo aéreo de 68 metros más alta y las primeras excavadoras y grúas del mundo con control remoto 5G.

Una ciudad inteligente que cuenta con capacidades de fabricación inteligente de clase mundial

La Ciudad, la mayor base industrial de maquinaria de construcción del mundo en términos de escala y línea de productos, alberga ocho fábricas de faros líderes a nivel mundial, 300 líneas de producción inteligentes y ocho plataformas nacionales de innovación tecnológica, con más de 150 tecnologías líderes en la industria y más de 600 tecnologías de producción patentadas.

El parque inteligente de maquinaria de movimiento de tierra cuenta con la fábrica más inteligente del sector, con 61 líneas de producción inteligentes, cuatro de las cuales son líneas "lights-out" (es decir, sin intervención humana). Una vez terminado, el parque inteligente reducirá el ciclo de I+D en un 30 %, mejorará la eficiencia de la producción en un 25 % y reducirá el consumo de energía por unidad en un 12 %. Podrá producir una excavadora cada seis minutos en promedio, con una capacidad de producción anual de 50.000 unidades.

La Ciudad también ha creado un parque de maquinaria de elevación de clase mundial que aspira a conseguir el 100 % de recolección de datos en tiempo real de equipos inteligentes y líneas de producción conectadas en red de TI, lo que permitirá hacer rodar una grúa en 18 minutos y reducir el plazo de entrega en un 32 %. También producirá la base de fabricación de plataformas aéreas de trabajo más inteligente del mundo, que aprovecha más de 60 líneas de producción patentadas y 12 tecnologías innovadoras para reducir el tiempo de entrega de los productos en un 55 %, al fabricar un producto de tipo tijera cada 7,5 minutos y un producto de tipo elevador cada 20 minutos. Además, existe un parque inteligente de maquinaria de bombeo de concreto líder en la industria que adopta tecnologías de identidad visual, toma de decisiones con IA, escaneo láser y modelado 3D para lograr una tasa de automatización del 90 % de los procesos centrales de producción, al producir un camión bomba cada 30 minutos.

Zoomlion firmó pedidos por un total de 4,691mil millones de yuanes (USD 675,33 millones) en el día que se inauguró la exposición.

"Estamos agradecidos por las enormes innovaciones en ciencia y tecnología en esta nueva era, así como por el apoyo y el aliento de nuestro liderazgo, la confianza e inclusión de nuestros clientes, proveedores y competidores globales tanto nacionales como extranjeros. Agradecemos el apoyo y la atención a la innovación que nos brindaron nuestros accionistas, inversionistas y amigos de los medios. También reconocemos los aportes de nuestro personal a esta innovación. Con confianza, Zoomlion seguirá liderando la nueva revolución tecnológica, alcanzando nuevas alturas y ampliando nuestros horizontes para impulsar la innovación y la transformación en la industria de las maquinarias de construcción", afirmó Zhan Chunxin, director ejecutivo de Zoomlion.

FUENTE Zoomlion

