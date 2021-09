Zoomlion bricht einen weiteren Rekord bei der High-End-Fertigung, exportiert Raupenkran mit der höchsten Tonnage aller Zeiten aus China

CHANGSHA, China, 18. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 16. September den Raupenkran ZCC32000 in die Türkei exportiert und damit einen neuen Rekord aufgestellt für den Kran mit der höchsten Tonnage, der je aus China exportiert wurde. Damit hat das Unternehmen den wachsenden Einfluss der Marke Zoomlion und die Wettbewerbsfähigkeit der hochwertigen Produkte des Unternehmens auf dem internationalen Markt unter Beweis gestellt.