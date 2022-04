Zoomlion conquista o amplo mercado do oceano azul com segmentos emergentes representando mais de 20% da receita total em 2021

CHANGSHA, China, 4 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Em 30 de março, a Zoomlion divulgou seu relatório anual de 2021. A empresa garantiu uma receita operacional de RMB 67,131 bilhões, um aumento de 3,11% em relação ao ano anterior. Segmentos emergentes como maquinário de trabalho aéreo, maquinário de terraplanagem, novos equipamentos de construção, maquinário agrícola e agricultura inteligente foram responsáveis por mais de 20% da receita da empresa, um aumento de quase seis pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Nos últimos anos, a Zoomlion tem focado seu plano de negócios em três segmentos principais: maquinário de construção, maquinário agrícola + agricultura inteligente e novos equipamentos de construção. O relatório anual sugere que a Zoomlion continuou a manter o segmento de maquinário de construção estabilizado e teve crescimento em 2021, com uma receita anual de vendas de RMB 63,523 bilhões, um aumento de 3,49% em relação ao ano anterior. Três produtos principais para maquinário de concreto, maquinário de içamento de engenharia e maquinário de içamento de construção continuaram a crescer com uma posição de mercado sólida.

A receita de vendas de maquinário de terraplanagem, um dos segmentos emergentes da Zoomlion, aumentou em mais de 21% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O volume de vendas de produtos de escavadeiras de médio e grande porte com rentabilidade relativamente boa teve um crescimento substancial, e a participação de mercado total aumentou em um ritmo constante.

No segmento de maquinário de trabalho aéreo, as vendas da Zoomlion somaram RMB 3,351 bilhões em 2021, um aumento substancial de 310,76% em relação ao ano anterior. Atualmente, os equipamentos de trabalho aéreo atendiam ao espectro total de produtos de 4 a 68 metros, tornando a Zoomlion a fabricante de equipamentos de elevação com os modelos mais completos da China. A empresa também teve um bom desempenho em mercados internacionais, com operações em 58 países e regiões em cinco continentes, incluindo os mercados de luxo, como Europa e Estados Unidos.

Em 2021, a comercialização de maquinários agrícolas inteligentes habilitados por IA foi acelerada, e a confiabilidade de maquinários de colheita e maquinários elétricos foi totalmente renovada. A participação de mercado de máquinas de trigo, secadores, cultivadores rotativos, enfardadeiras e colheitadeiras de arroz permaneceu à frente do setor na China.

O novo negócio de equipamentos para construção da Zoomlion foi totalmente implementado. O negócio de equipamentos de argamassa seca misturada cresceu em ritmo estável, garantindo uma posição sólida entre os líderes em termos de participação no mercado interno.

A Zoomlion diversificará ainda mais suas operações, acelerará os segmentos emergentes e desenvolverá sua participação no mercado do oceano azul.

FONTE Zoomlion

