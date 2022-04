Zoomlion s'empare du vaste marché de l'océan bleu, avec des secteurs émergents qui ont représenté plus de 20 % de son chiffre d'affaires total en 2021.

CHANGSHA, Chine, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 30 mars, Zoomlion a publié son rapport annuel 2021. La société a obtenu des recettes d'exploitation de 67,131 milliards de RMB, soit une hausse de 3,11 % par rapport à l'année précédente. Les secteurs émergents tels que les engins de travaux aériens, les engins de terrassement, les nouveaux matériaux de construction, les machines agricoles et l'agriculture intelligente ont représenté plus de 20 % du chiffre d'affaires de la société, soit une augmentation de près de 6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Ces dernières années, Zoomlion a axé son plan d'affaires sur trois segments majeurs : les machines de construction, les machines agricoles + l'agriculture intelligente, et les nouveaux matériaux de construction. Le rapport annuel suggère que Zoomlion a continué à stabiliser et à améliorer les machines de construction en 2021, avec un chiffre d'affaires annuel de 63,523 milliards de RMB à cet égard, soit une augmentation de 3,49 % par rapport à l'année précédente. Les trois principaux produits, à savoir les bétonnières, les engins de levage d'ingénierie et les engins de levage de construction, ont poursuivi leur croissance en conservant une position solide sur le marché.

Le chiffre d'affaires des engins de terrassement, l'un des segments émergents de Zoomlion, a augmenté de plus de 21 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le volume des ventes de pelleteuses de taille moyenne et grande, dont la rentabilité est relativement bonne, a connu une croissance substantielle, et la part de marché globale a augmenté à un rythme régulier.

Dans le domaine des machines de travaux aériens, les ventes de Zoomlion ont atteint 3,351 milliards de RMB en 2021, soit une augmentation substantielle de 310,76 % par rapport à l'année précédente. À l'heure actuelle, les machines de travaux aériens couvrent la totalité de la gamme de produits de 4 à 68 mètres, faisant de Zoomlion le fabricant d'équipements en altitude disposant des modèles les plus complets en Chine. Elle a également obtenu de bons résultats sur les marchés étrangers, ses activités étant réparties dans 58 pays et régions sur cinq continents, y compris sur les marchés haut de gamme comme l'Europe et les États-Unis.

La commercialisation des machines agricoles intelligentes dotées de l'IA s'est accélérée en 2021, et la fiabilité des produits des machines de récolte et des machines électriques a été entièrement mise à jour. La part de marché des semoirs à blé, des séchoirs, des motoculteurs, des presses à balles et des lanceurs de riz est restée à la pointe de l'industrie en Chine.

Zoomlion a entièrement déployé sa nouvelle activité de matériaux de construction. Le secteur des équipements pour mortiers secs a connu une croissance stable, s'assurant une place solide parmi les quelques premiers en termes de part de marché national.

Zoomlion va continuer à diversifier ses activités, accélérer les segments émergents et développer sa place dans le nouveau marché de l'océan bleu.

