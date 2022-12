Zoomlion lança primeira solução de construção inteligente do setor e consegue operação não tripulada de processo completo em circuito fechado digital

CHANGSHA, China, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) lançou, em 15 de dezembro, a primeira solução embalada de construção inteligente do setor, no Parque Inteligente de Maquinários de Terraplanagem da Cidade Industrial Inteligente da Zoomlion em Changsha, Hunan.

Zoomlion lança primeira solução de construção inteligente sustentável do setor (PRNewsfoto/Zoomlion)

A Zoomlion criou a frota de maquinários de construção inteligentes mais avançada e abrangente, com 11 equipamentos de construção inteligente, que podem coordenar a construção não tripulada de processo completo, englobando escavação, bombeamento de concreto, içamento e instalação. Assista ao vídeo: https://youtu.be/CLIItvVXsIk.

"O 'super cérebro' de construção inteligente – criado pelo sistema de agendamento inteligente iCES desenvolvido de forma independente da Zoomlion, pelo sistema de cooperação de equipamentos multi-inteligentes MAS e pelo sistema de gêmeos digitais 4DT – está dando aos maquinários de construção o 'superpoder' e a capacidade de 'falar' e coordenar tarefas de construção de forma autônoma", disse Yu Xiaoying, vice-diretor do centro de pesquisa tecnológica do Zoomlion Central Research Institute.

O novo sistema de construção inteligente é habilitado por conexão digital de informações completas, agendamento inteligente de tarefas completas, coordenação autônoma de processo completo e visualização tridimensional de cenário completo, capacitando a construção inteligente não tripulada de processo completo:

O sistema de agendamento inteligente iCES resolve tarefas de modelagem de informação da construção (BIM) em milissegundos com precisão de 100%;

resolve tarefas de modelagem de informação da construção (BIM) em milissegundos com precisão de 100%; O envio de tarefas de construção com um clique e a entrega totalmente digital reduzem o tempo de entrega em 90%, em comparação com a operação manual;

A construção compacta e eficiente pode reduzir o tempo de espera em 28%, proporcionando uma organização de funcionários simplificada e uma construção mais segura.

O sistema de cooperação de equipamentos multi-inteligentes MAS pode prever e coordenar o caminho de operação dos equipamentos inteligentes para proporcionar a colaboração precisa de ações e prevenção ativa de colisões de escopo completo;

pode prever e coordenar o caminho de operação dos equipamentos inteligentes para proporcionar a colaboração precisa de ações e prevenção ativa de colisões de escopo completo; O sistema de visualização de gêmeos digitais 4DT permite o monitoramento completo dos gêmeos digitais do canteiro de obras, com uma rede de informações, uma planilha de gerenciamento e um mapa de monitoramento; o sistema pode reduzir o período de construção em 30% por meio da tomada de decisões inteligentes assistidas, melhorando a eficiência da mão de obra em 300%.

A Zoomlion vem realizando continuamente o desenvolvimento inteligente de maquinários de construção, fazendo avanços em tecnologias inteligentes que dão "raciocínio" individual aos maquinários, tecnologias de interação multimodal homem-computador, que permitem que os equipamentos compreendam e aprendam, e em tecnologias cooperativas inteligentes que permitem que todos os equipamentos interajam e trabalhem como um só. Sua trajetória tecnológica pioneira, que evoluiu de uma unidade inteligente para um cluster inteligente e atualmente é capaz de oferecer soluções de construção inteligente em escopo completo, viabilizou um modelo de operação de construção totalmente novo, com operação não tripulada de processo completo em um circuito fechado digital.

Com forte crença no poder da tecnologia, a Zoomlion assumiu o compromisso de impulsionar a transformação da inteligência do setor.

