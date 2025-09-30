ZOOMLION stellt den weltweit leistungsstärksten Hybrid-Radtraktor DX7004 vor

CHANGSHA, China, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) hat in seiner Smart Industry City in Changsha offiziell den weltweit leistungsstärksten Hybrid-Radtraktor, den DX7004, vorgestellt. Die vom Vorsitzenden und Geschäftsführer Zhan Chunxin angekündigte, fast vier Meter hohe Maschine verfügt über eine hochmoderne Hybridantriebstechnologie und setzt weltweit neue Maßstäbe für leistungsstarke Landmaschinen.

ZOOMLION Unveils the World’s Most Powerful Hybrid Wheeled Tractor DX7004

Mit einer Spitzenleistung von 1200 Pferdestärken ist der DX7004 speziell für intensive, großflächige landwirtschaftliche Arbeiten ausgelegt. In die Maschine sind Zoomlions firmeneigene Innovationen integriert, darunter ein digitales Fahrgestell, intelligente Steuersysteme und selbst entwickelte Kernkomponenten. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Vision des Unternehmens, die intelligente und nachhaltige landwirtschaftliche Produktion voranzutreiben.

„In den letzten Jahren hat Zoomlion seine Stärke im Bereich der Baumaschinen erfolgreich genutzt, um die Transformation des Agrarsektors zu beschleunigen", sagt Fu Ling, Vizepräsident und Chefingenieur bei Zoomlion. „Wir wollen die Modernisierung der Landtechnik vorantreiben, indem wir neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Antriebseffizienz und Intelligenz setzen."

Der DX7004 verfügt über einen zweimotorigen Hybrid-Antriebsstrang mit einer Nennleistung von 700 PS und einem Spitzendrehmoment von 4500 Nm. Er kann bis zu 7200 Mu (ca. 480 Hektar) in 12 Stunden Dauerbetrieb abdecken. Das dezentrale elektrische Antriebssystem ermöglicht eine stufenlose Regelung der Feldgeschwindigkeit, während die elektromotorisch angetriebene Hydraulikleistung Präzision für große multifunktionale Arbeitsgeräte gewährleistet. Das Modell ist außerdem mit Zoomlions selbst entwickeltem „EPiot Smart Driving System" und der „AOS Intelligent Operations Platform" ausgestattet, die zusammen autonomes Fahren und zentimetergenaue Präzision auch bei hohen Geschwindigkeiten ermöglichen.

„Der DX7004 setzt neue Maßstäbe bei Leistung, Effizienz und intelligenter Steuerung", so Liu Yuxin, Generaldirektor der Agrarmaschinen-Sparte von Zoomlion. „Mit Innovationen wie dem stufenlosen elektrischen Getriebe, der adaptiven elektrischen Koordination und dem autonomen Fahren bei voller Geschwindigkeit tragen diese Technologien dazu bei, die Entwicklung von Landmaschinen hin zu mehr Intelligenz sowie Nachhaltigkeit voranzutreiben."

Zoomlion stieg 2014 in den Landmaschinensektor ein und wurde als erstes chinesisches Unternehmen für das langfristige Beschaffungsprogramm der UN für Landmaschinen im Jahr 2021 ausgewählt. Das Unternehmen bietet nun ein umfassendes Angebot an Lösungen für das Pflügen, die Aussaat, das Erntemanagement, die Ernte und die Lagerung, sowohl für den Reisanbau als auch für den Trockenfeldbau.

Auf der AGRITECHNICA 2025, der weltgrößten Landtechnikmesse, die vom 9. bis 15. November in Hannover stattfindet, wird Zoomlion seine wichtigsten Innovationen vorstellen. Dort wird das Unternehmen Lösungen der nächsten Generation präsentieren, die für eine globale Landwirtschaft und eine nachhaltige Entwicklung entwickelt wurden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2783885/WechatIMG2280.jpg