ZOTAC com participação virtual na COMPUTEX 2021

O ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C é o mais novo membro da linha MAGNUS ONE. O MAGNUS ONE ECM73070C, um modelo secundário para o incrivelmente bem-sucedido e vencedor do prêmio especial Computex 2021 D&I e do prêmio de design de produtos Red Dot 2021. O totalmente novo MAGNUS ONE ECM53060C combina um processador Intel® Core™ i5 com uma placa gráfica ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060 para trazer desempenho poderoso em um gabinete compacto minimamente projetado de 8.3L e integrado com uma fonte de alimentação de 500 W 80+ Platinum. O MAGNUS ONE tem a capacidade de fazer tudo para oferecer a melhor experiência para tarefas diárias, jogos, entretenimento, criação de conteúdo e negócios.

O GPU DE ÚLTIMA GERAÇÃO DA ZOTAC GAMING

A ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo é a placa gráfica definitiva da série ZOTAC GAMING GeForce RTX™ série 30. Apresenta o exclusivo design HoloBlack, vencedor do Red Dot de 2021, lançado pela primeira vez nos modelos AMP Holo e AMP Core Holo. Reformulado com função sobre a forma, o AMP Extreme Holo é o ápice de todos os recursos da série 30 atual e a mudança no seu design foi voltada ao desempenho.

O 3090 AMP Extreme Holo utiliza o sistema de resfriamento IceStorm 2.0 atualizado para incluir o maior conjunto de ventiladores já usado em uma placa gráfica da ZOTAC GAMING, com três ventiladores de 100 mm para máxima dinâmica do fluxo de ar. Os ventiladores apresentam um design de 11 lâminas para aumentar a pressão estática e o fluxo de ar em até 10% em comparação com o projeto da geração anterior. Mais rotas de saída de fluxo de ar foram adicionadas em todo o projeto da GPU, incluindo uma ventilação com passagem direta do fluxo de ar, que permite exaustão mais rápida de calor, redução do calor retido e reduz a turbulência do fluxo de ar para para melhorar o desempenho térmico e sonoro como um todo.

Para melhorar ainda mais o desempenho de resfriamento, o dissipador de calor foi otimizado com um aumento de até 10% na espessura e inclui três partições distintas que englobam totalmente os tubos de calor para maior contato geral com o arranjo de aletas do dissipador de calor de alumínio. O número total de tubulações de calor usadas aumentou para oito, a maior quantidade de tubos de calor utilizados em um projeto de placas gráficas da ZOTAC GAMING. As tubulações de calor foram projetadas para aumentar o contato com a placa fria em até 72% utilizando um layout vertical. A estrutura interna das tubulações de calor também recebeu uma atualização que consiste em camadas compostas, incluindo um envelope mais grosso e um pavio laminado com fluido de trabalho multicanal.

O 3090 AMP Extreme Holo também inclui um BIOS duplo controlado por meio de um interruptor flexível no utilitário FireStorm da ZOTAC GAMING. Os usuários podem alternar entre o BIOS duplo e selecionar QUIET para desempenho de ruído mais baixo com temperaturas ligeiramente mais quentes ou AMPLIFY para temperaturas mais baixas com níveis de ruído um pouco mais altos.

Visite a ZOTAC no COMPUTEX Virtual 2021

www.zotac.com/page/computex-2021

Sobre a ZOTAC Technology Limited

Fundada em 2006, acreditamos na fabricação de produtos de qualidade relacionados a PC, incluindo placas gráficas, mini-PCs líderes do setor e acessórios inovadores em nível global. Nossa dedicação aos padrões rigorosos e à busca incansável de excelência é a espinha dorsal do nosso sucesso que leva a produtos e design premiados que impulsionam o contínuo avanço dos limites em inovação, qualidade e novas fronteiras.

FONTE ZOTAC Technology Limited

