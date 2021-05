ZOTAC virtuálně na veletrhu COMPUTEX 2021

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C je nejnovějším členem rodiny MAGNUS ONE. Sekundární model neuvěřitelně úspěšného a vítězného příjemce speciální ceny Computex 2021 d&I a ocenění 2021 Red Dot Product Design Award MAGNUS ONE ECM73070C. Zcela nový MAGNUS ONE ECM53060C spojuje procesor Intel® Core™ i5 s desktopovou grafickou kartou ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060, která přináší vysoký výkon v kompaktním minimalistickém šasi o objemu 8,3 l s integrovaným 500 W napájecím zdrojem třídy 80+ Platinum. MAGNUS ONE dokáže poskytovat nejlepší zážitky při každodenních úkolech, hrách, zábavě, tvorbě obsahu a podnikání.

DOKONALÁ HERNÍ GRAFICKÁ KARTA ZOTAC

ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo je ultimátní grafická karta řady ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30. Karta má unikátní design HoloBlack oceněný Red Dot Award 2021, který byl poprvé představen na modelech AMP Holo a AMP Core Holo. Model AMP Extreme Holo byl přepracován, aby funkčnost byla nadřazena formě a je vyvrcholením všech současných funkcí a designu řady 30, které se posunuly směrem k výkonu.

3090 AMP Extreme Holo využívá chladicí systém IceStorm 2.0 aktualizovaný tak, aby zahrnoval největší sadu ventilátorů, které kdy byly použity na herní grafické kartě ZOTAC se třemi 100mm ventilátory pro maximální dynamiku proudění vzduchu. Ventilátory mají konstrukci s 11 břity, která zvyšuje statický tlak a proudění vzduchu až o 10 % ve srovnání s předchozí generací. Konstrukce grafické karty byla vylepšena o více výstupních cest proudění vzduchu včetně přímého průduchu pro proudění vzduchu, který umožňuje rychlejší odvod tepla, snižuje množství zachyceného tepla, což vede k lepšímu tepelnému výkonu a ke snížení celkové hlučnosti.

Pro další zvýšení výkonu chlazení byl chladič optimalizován s až 10% zvýšením tloušťky a má tři odlišné příčky, které plně objímají tepelné trubky, čímž dochází ke zvýšenému kontaktu s žebrovitým hliníkovým chladičem. Celkový počet použitých tepelných trubek se zvýšil na osm a jedná se tak o nejvyšší počet tepelných trubek v konstrukci grafických karet ZOTAC. Tepelné trubky byly navrženy tak, aby zvýšily kontakt s chladnou deskou až o 72 % využitím vertikálního uspořádání. Vnitřní struktura tepelných trubek také obdržela aktualizaci: skládá se z kompozitních vrstev, včetně silnější obálky a rýhovaného knotu s vícekanálovou pracovní látkou.

Karta 3090 AMP Extreme Holo je rovněž vybavena duálním systémem BIOS řízeným pomocí softwarového přepínače v ovladači ZOTAC GAMING FireStorm. Uživatelé mohou přepínat mezi duálním systémem BIOS a zvolit tichý režim pro nižší hlučnost při mírně vyšších teplotách nebo posílený režim pro nižší teploty s mírně vyšší hlučností.

Navštivte ZOTAC na VELETRHU COMPUTEX Virtual 2021

www.zotac.com/page/computex-2021

O společnosti ZOTAC Technology Limited

Společnost byla založena v roce 2006. Věříme ve výrobu kvalitních počítačových produktů včetně grafických karet, špičkových minipočítačů a inovativních příslušenství světové úrovně. Naše oddanost přísným normám a neúnavné honbě za excelencí je páteří našeho úspěchu, který vedl k oceněným produktům a designu, které jsou hnací silou neustálého posouvání limitů v inovacích, kvalitě a nových oblastech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515014/ZOTAC_Black_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518869/Image1__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518870/Image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518871/Image3.jpg

Related Links

https://www.zotac.com



SOURCE ZOTAC Technology Limited