ZOTAC weźmie udział w wirtualnych targach COMPUTEX 2021

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C jest najnowszym członkiem rodziny MAGNUS ONE. Jest to wariant modelu MAGNUS ONE ECM73070C, niezwykle popularnego zdobywcy nagrody specjalnej Computex 2021 d&I oraz nagrody Red Dot Product Design 2021. Nowy MAGNUS ONE ECM53060C został wyposażony w procesor Intel® Core™ i5, kartę graficzną ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060 oraz zasilacz 500W 80+ Platinum. Cały zestaw, zapewniający wysoką wydajność, został zamknięty w kompaktowej obudowie o minimalistycznym designie i pojemności 8,3l. MAGNUS ONE charakteryzuje się nieograniczonymi możliwościami zastosowań, zapewniając najlepsze doświadczenia płynące z realizacji codziennych zadań, gier, rozrywki, tworzenia treści i działalności biznesowej.

NAJWYŻSZEJ KLASY KARTA GRAFICZNA ZOTAC GAMING

Karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo jest najlepszym modelem z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30. Charakteryzuje się niepowtarzalnym designem HoloBlack, który otrzymał nagrodę 2021 Red Dot Award, i który zastosowano po raz pierwszy w modelach AMP Holo i AMP Core Holo. Modyfikację przeprowadzono z myślą o przewadze funkcjonalności nad formą. AMP Extreme Holo jest kulminacją wszystkich najistotniejszych cech serii 30 i designu nastawionego na wydajności.

W modelu 3090 AMP Extreme Holo zastosowano układ chłodzący IceStorm 2.0, który zmodyfikowano poprzez dodanie jak dotąd największego zestawu wentylatorów stosowanych w kartach graficznych ZOTAC GAMING. Trzy wentylatory o średnicy 100 mm zapewniają maksymalną dynamikę przepływu powietrza. Na konstrukcję wentylatorów składa się 11 łopatek, które zwiększają ciśnienie statyczne i przepływ powietrza nawet o 10% w porównaniu do modeli poprzedniej generacji. W konstrukcji karty graficznego dodano więcej dróg wylotu powietrza, w tym otwór wentylacyjny, który umożliwia szybsze odprowadzanie uwięzionego ciepła i zmniejsza turbulencje przepływu powietrza, co przekłada się na ogólną poprawę poziomu hałasu i wydajności termicznej.

W celu jeszcze większej poprawy wydajności chłodzenia zoptymalizowano konstrukcję radiatora, zwiększając jego grubość o 10% i dodając trzy odrębne przegrody, które w pełni obejmują ciepłowody i zapewniają lepszy styk z aluminiowymi finami radiatora. Zwiększono całkowitą liczbę ciepłowodów do ośmiu i jest to największa ilość stosowana w kartach graficznych ZOTAC GAMING. Ciepłowody zaprojektowano w celu zwiększenia powierzchni styku z płytką o nawet 72% wykorzystując pionowy układ. Ich wewnętrzna struktura również została unowocześniona. Zbudowane są one z kompozytowych warstw, grubszej powłoki i rowkowanego knota z wielokanałowym płynem chłodzącym.

Karta 3090 AMP Extreme Holo jest również wyposażona w Dual BIOS, sterowany za pośrednictwem przełącznika w oprogramowaniu ZOTAC GAMING FireStorm. Użytkownicy mogą wyłączyć Dual BIOS i wybrać tryb QUIET w celu obniżenia poziomu hałasu przy utrzymującej się nieznacznie wyższej temperaturze. Dostępny jest także tryb AMPLIFY, który charakteryzuje się niższymi temperaturami i nieznacznie wyższym poziomem hałasu.

ZOTAC Technology Limited

Od momentu stworzenia firmy w 2006 r. wierzymy w produkcję wysokiej jakości sprzętu komputerowego, w tym kart graficznych, najpopularniejszych w branży mini PC i innowacyjnych akcesoriów na skalę globalną. Nasze zaangażowanie w zapewnienie zgodności z rygorystycznymi normami i niestrudzone dążenie do doskonałości jest fundamentem naszego sukcesu, który uwidacznia się w nagradzanych produktach i wzornictwie, które napędzają pokonywanie kolejnych granic w zakresie innowacji, jakości i pokonywanie ograniczeń.

