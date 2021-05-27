ZOTAC примет участие в виртуальной выставке COMPUTEX 2021

News provided by

ZOTAC Technology Limited

May 27, 2021, 01:00 ET

ГОНКОНГ, 27 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZOTAC Technology, всемирно известный производитель инноваций, примет участи в виртуальной выставке COMPUTEX 2021 года, где продемонстрирует потрясающую линейку новейшей продукции в честь своего пятнадцатилетия. Мы приглашаем вас ознакомиться с новейшими разработками и техническими достижениями ZOTAC на виртуальном стенде компании, где будут представлены непревзойденные видеокарты ZOTAC GAMING и новое пополнение семейства ZBOX MAGNUS ONE.

УСКОРЯЯ ВСЁ

ZOTAC GOES VIRTUAL AT COMPUTEX 2021
ZOTAC GOES VIRTUAL AT COMPUTEX 2021
ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C
ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C
ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo
ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo
ZOTAC GOES VIRTUAL AT COMPUTEX 2021 ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C — новый член семейства MAGNUS ONE. Производная модель невероятно успешного обладателя наград Computex 2021 d&I Special и 2021 Red Dot Product Design — MAGNUS ONE ECM73070C. Новейший MAGNUS ONE ECM53060C сочетает в себе процессор Intel® Core™ i5 с видеокартой для настольных компьютеров ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060, что обеспечивает высокую производительность в компактном корпусе минималистской конструкции объемом 8,3 л. Модель оснащена блоком питания 80+ Platinum мощностью 500 Вт. Семейство MAGNUS ONE обладает универсальностью, необходимой для обеспечения максимального удобства при использовании в решении повседневных задач, гейминга, развлечений, создания контента и ведения бизнеса

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ВИДЕОКАРТА ZOTAC GAMING

ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo — непревзойденная видеокарта серии ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30. Она оснащена уникальной особенностью HoloBlack, удостоенной награды 2021 Red Dot и впервые представленную в моделях AMP Holo и AMP Core Holo. Модель AMP Extreme Holo, модернизированная с целью преобладания функциональности над формой, представляет собой наивысшее воплощение всех имеющихся на данный момент функций серии 30 и конструкцию, измененную в пользу повышения производительности.

В модели 3090 AMP Extreme Holo используется обновленная система охлаждения IceStorm 2.0, включающая в себя крупнейший в истории набор вентиляторов, используемый для видеокарт ZOTAC GAMING, с тремя вентиляторами диаметром 100 мм, что обеспечивает максимально эффективный обдув. Эти вентиляторы имеют 11-ти лопастную конструкцию, увеличивающую статическое давление и воздушный поток на величину до 10% по сравнению с конструкцией предыдущего поколения. По всему корпусу видеокарты были добавлены дополнительные отводы для воздушного потока, включая сквозной канал для прямого отвода воздуха, что обеспечивает возможность ускорения теплоотвода, уменьшения теплоулавливания и снижения турбулентности воздушных потоков для общего улучшения шумовых и тепловых характеристик.
Для дальнейшего повышения эффективности охлаждения была оптимизирована конструкция радиатора за счет увеличения толщины на 10%, по сравнению с предыдущими моделями, кроме того, появились три раздельные перегородки, полностью охватывающие теплоотводы

для увеличения общей площади контакта с ребрами алюминиевого радиатора. Общее число теплопроводов увеличено до восьми, что является максимальным количеством теплопроводов, используемых в конструкции видеокарт ZOTAC GAMING. Теплопроводы предназначены для увеличения площади контакта с охлаждающей плитой на величину до 72% с использованием вертикальной компоновки. Внутренняя структура теплопроводов также подвергнута редизайну, в результате которого теплоотводы состоят из композитных слоев, включая утолщенную наружную оболочку и гофрированную внутреннюю трубку с рабочей жидкостью.

Модель 3090 AMP Extreme Holo также оснащается двойным биосом, управляемым с помощью программного коммутатора в утилите ZOTAC GAMING FireStorm. Пользователи могут переключаться между двумя биосами и выбирать режим QUIET для снижения уровня шума с некоторым повышением рабочей температуры или, напротив, режим AMPLIFY для снижения температуры и с некоторым повышением уровней шума.

Посетите стенд ZOTAC на выставке COMPUTEX Virtual 2021

www.zotac.com/page/computex-2021  

Информация о компании ZOTAC Technology Limited

Наша компания, основанная в 2006 году, убеждена в необходимости производства качественной продукции для ПК, включая видеокарты, лучшие в отрасли мини-ПК и самые современные аксессуары, на глобальном уровне. Наша приверженность строгим стандартам и неустанное стремление к совершенству являются основой нашего успеха, ведущего к созданию превосходных изделий и конструкций, что обеспечивает непрерывное расширение границ новаторства и качества, а также открытие новых горизонтов.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1515014/ZOTAC_Black_Logo.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1518869/Image1__1.jpg
Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/1518870/Image2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1518871/Image3.jpg

Related Links

https://www.zotac.com

SOURCE ZOTAC Technology Limited

Also from this source

Spoločnosť ZOTAC sa stáva virtuálnou na konferencii COMPUTEX 2021...

ZOTAC se hace virtual en COMPUTEX 2021...

Explore

More news releases in similar topics