ZOTAC примет участие в виртуальной выставке COMPUTEX 2021

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C — новый член семейства MAGNUS ONE. Производная модель невероятно успешного обладателя наград Computex 2021 d&I Special и 2021 Red Dot Product Design — MAGNUS ONE ECM73070C. Новейший MAGNUS ONE ECM53060C сочетает в себе процессор Intel® Core™ i5 с видеокартой для настольных компьютеров ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060, что обеспечивает высокую производительность в компактном корпусе минималистской конструкции объемом 8,3 л. Модель оснащена блоком питания 80+ Platinum мощностью 500 Вт. Семейство MAGNUS ONE обладает универсальностью, необходимой для обеспечения максимального удобства при использовании в решении повседневных задач, гейминга, развлечений, создания контента и ведения бизнеса

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ВИДЕОКАРТА ZOTAC GAMING

ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo — непревзойденная видеокарта серии ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30. Она оснащена уникальной особенностью HoloBlack, удостоенной награды 2021 Red Dot и впервые представленную в моделях AMP Holo и AMP Core Holo. Модель AMP Extreme Holo, модернизированная с целью преобладания функциональности над формой, представляет собой наивысшее воплощение всех имеющихся на данный момент функций серии 30 и конструкцию, измененную в пользу повышения производительности.



В модели 3090 AMP Extreme Holo используется обновленная система охлаждения IceStorm 2.0, включающая в себя крупнейший в истории набор вентиляторов, используемый для видеокарт ZOTAC GAMING, с тремя вентиляторами диаметром 100 мм, что обеспечивает максимально эффективный обдув. Эти вентиляторы имеют 11-ти лопастную конструкцию, увеличивающую статическое давление и воздушный поток на величину до 10% по сравнению с конструкцией предыдущего поколения. По всему корпусу видеокарты были добавлены дополнительные отводы для воздушного потока, включая сквозной канал для прямого отвода воздуха, что обеспечивает возможность ускорения теплоотвода, уменьшения теплоулавливания и снижения турбулентности воздушных потоков для общего улучшения шумовых и тепловых характеристик.

Для дальнейшего повышения эффективности охлаждения была оптимизирована конструкция радиатора за счет увеличения толщины на 10%, по сравнению с предыдущими моделями, кроме того, появились три раздельные перегородки, полностью охватывающие теплоотводы

для увеличения общей площади контакта с ребрами алюминиевого радиатора. Общее число теплопроводов увеличено до восьми, что является максимальным количеством теплопроводов, используемых в конструкции видеокарт ZOTAC GAMING. Теплопроводы предназначены для увеличения площади контакта с охлаждающей плитой на величину до 72% с использованием вертикальной компоновки. Внутренняя структура теплопроводов также подвергнута редизайну, в результате которого теплоотводы состоят из композитных слоев, включая утолщенную наружную оболочку и гофрированную внутреннюю трубку с рабочей жидкостью.



Модель 3090 AMP Extreme Holo также оснащается двойным биосом, управляемым с помощью программного коммутатора в утилите ZOTAC GAMING FireStorm. Пользователи могут переключаться между двумя биосами и выбирать режим QUIET для снижения уровня шума с некоторым повышением рабочей температуры или, напротив, режим AMPLIFY для снижения температуры и с некоторым повышением уровней шума.



