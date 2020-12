ZTE aide Ncell à effectuer la maintenance préventive du réseau au camp de base de l'Everest

SHENZHEN, Chine, 1 décembre 2020 /PRNewswire/ – ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et de consommation pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir aidé Ncell à réaliser avec succès la maintenance préventive du réseau du camp de base du versant sud de l'Everest, à une altitude de 5 363 mètres, pour assurer la qualité de la couverture du réseau dans un rayon de 2 000 mètres.

La station de base historique de Ncell est la seule du camp de base du versant sud et aussi celle qui est le plus en altitude. Depuis sa mise en service en 2010, elle a fourni des services de réseau de grande qualité à la population locale et aux randonneurs.

Composant avec diverses contraintes environnementales, comme l'altitude élevée, les vents de tempête et la basse température, les ingénieurs de ZTE ont finalement terminé leurs tâches visant l'exploitation et la maintenance préventive du réseau, y compris le remplacement de l'équipement électrique, la maintenance des réseaux sans fil et de transport et l'optimisation de la qualité du réseau.

La station de base historique fonctionne principalement à l'énergie solaire et au moyen de batteries de secours. Comme elle se trouve à une altitude élevée dans un environnement rigoureux, sa maintenance est très ardue. Au total, il y a 10 stations de base dans le secteur du parc national de Sagarmatha, au Népal, et toutes ont été construites et sont entretenues par ZTE. Depuis 2010, elles offrent des services mobiles de jour comme de nuit aux résidents et aux randonneurs.

À l'avenir, Ncell travaillera avec ZTE pour assurer la couverture du réseau mobile sur l'ensemble de l'itinéraire du mont Everest.

En tant qu'important partenaire de confiance de Ncell, ZTE collabore avec Ncell depuis plus de dix ans pour fournir des services de réseau sans fil, de réseau de base et de réseau de transport au Népal, répondant ainsi à plus de 60 % des besoins opérationnels du réseau sans fil de Ncell.

ZTE fournit des systèmes de télécommunications de pointe, des appareils mobiles et des solutions technologiques d'entreprise aux consommateurs, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. L'entreprise est déterminée à fournir à ses clients des innovations end-to-end intégrées dans un souci d'excellence et pour offrir une valeur ajoutée à un moment où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Classée dans les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (symbole pour les actions de catégorie H : 0763.HK / symbole pour les actions de catégorie A : 000063.SZ), ZTE offre ses produits et services dans plus de 160 pays.

