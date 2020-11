ZTE apoia a Ncell para completar a manutenção preventiva da rede no acampamento base do Everest

SHENZHEN, China, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um grande provedor internacional de telecomunicações, soluções de tecnologia empresarial e de consumidor para a Internet móvel, anunciou hoje que apoiou a Ncell para concluir com sucesso a manutenção preventiva da rede na encosta sul do acampamento base do Everest (EBC) a uma altitude de 5.363 metros, garantindo ainda mais a qualidade da cobertura da rede em um alcance de 2.000 metros ao redor do EBC.

A emblemática estação base de Ncell é a estação base exclusiva mais alta da encosta sul do EBC. Desde sua instalação em 2010, tem oferecido serviços de rede de alta qualidade para a população local e os alpinistas.

Para a operação e manutenção da rede (O&M), os engenheiros da ZTE superaram várias dificuldades ambientais, como a alta altitude, ventos de tempestade e baixa temperatura, e finalmente concluíram a O&M preventiva da rede, incluindo a substituição de equipamentos de energia, a manutenção da rede sem fio e de transporte e a otimização da qualidade da rede.

A emblemática estação base é alimentada essencialmente com energia solar e baterias de reserva. Por estar localizada em uma altitude elevada com ambiente severo, a manutenção da estação base é realmente difícil. No total, há 10 estações base localizadas na área do Parque Nacional de Sagarmatha do Nepal, todas construídas e mantidas pela ZTE. Desde 2010, as estações base têm fornecido continuamente serviços de rede móvel 24 horas para os residentes locais e os alpinistas.

No futuro, a Ncell trabalhará com a ZTE para obter a cobertura de rede móvel de toda a rota do Monte Everest.

Como um parceiro importante e confiável da Ncell, a ZTE tem cooperado com a Ncell por mais de dez anos para oferecer serviços de rede sem fio, de rede central e de transporte no Nepal, atendendo a mais de 60% das necessidades comerciais de rede sem fio da Ncell.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa tem o compromisso de fornecer aos clientes inovações integradas e completas para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

Contatos de mídia:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation