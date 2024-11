ZTE organiseert 5G Summit & User Congress 2024 in Turkije en toont de digitale toekomst met als thema "Flourish Through Intelligent Innovation"

ISTANBUL, 8 november 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft zijn jaarlijkse 5G Summit & User Congress 2024 georganiseerd in Istanbul, Turkije.

Het tweedaagse evenement, georganiseerd onder het thema "Flourish Through Intelligent Innovatie", bracht professionals van brancheorganisaties, standaardisatie-instanties, carriers, denktanks, industriële partners en analisten, en andere wereldwijde ecosysteemspelers bijeen. Op het congres werden de nieuwste ontwikkelingen in 5G, 5G-A, AI en netwerken van de volgende generatie besproken, waarbij waardevolle inzichten in opkomende trends werden geboden en praktische casestudies gedeeld om de toekomst van digitale transformatie te stimuleren.

Als kern van het evenement toonde ZTE zijn innovatieve producten, oplossingen en best practices, die het transformatieve potentieel van intelligente innovatie belichamen. De vooruitgang van het bedrijf op het gebied van draadloze technologie werd onderverdeeld in drie ontwikkelingsstadia:

In de 5G-ready omgeving introduceerde ZTE de UniSite simplest site-oplossing, die UBR Pioneer, FMM Pioneer en Green Pioneer omvat. Deze helpt operators bij de bouw van een efficiënt en toekomstgericht 4G/5G-netwerk.

Het 5G-netwerk belichtte innovatieve 5G-maatoplossingen voor de ToC-, ToB- en ToH-markten, met de nadruk op 5G-monetisatie, intelligente draadloze oplossingen, private 5G-netwerken en FWA.

Voor het 5G-A-netwerk werd de 5G-A commercialisatie onthuld door middel van oplossingen zoals 5G-A 10Gbps Experience, Integrated Sensing and Communication en RedCap. Hier is ook de discussie gaande van hoe AI de O&M van het netwerk versterkt.

In het domein van kernnetwerken introduceerde ZTE zijn nieuwste Smart Core-oplossing, verbeterd door AI en 5G-A-technologieën, met service-intelligentie, netwerkintelligentie en O&M-intelligentie. Hiermee wordt het mobiele AI-tijdperk opnieuw vorm gegeven en nieuwe bedrijfswaarde voor wereldwijde operators ontsloten.

Voor het assortiment Server & Storage-producten bracht ZTE upstream- en downstreampartners van de serverindustrieketen samen, waaronder chipfabrikanten, cloudplatformserviceproviders, productiefabrikanten, systeemintegratieserviceproviders en wereldwijde industriële klanten, om nieuwe mogelijkheden voor rekenkrachtinfrastructuur in het AI-tijdperk te verkennen. Daarnaast heeft ZTE zijn G6-serie servers voor het eerst op buitenlandse markten uitgebracht.

Op het gebied van bekabeling stelde ZTE het volledig optische thema centraal, met een presentatie van de tri-mode 50G PON Combo-oplossing samen met de voortgang van wereldwijde samenwerking, het FTTR-B volledig optische campusnetwerk met hoge prestatie-prijsverhouding, het geavanceerde Tbit OTN, het kosteneffectieve 800GE IP-netwerk en de Wi-Fi-producten uit de LinkPro-serie voor alle formaten. Het doel was om wereldwijde klanten snelle, betrouwbare en voordelige volledig optische verbindingen te leveren.

ZTE benadrukte zijn "AI for All"-strategie door baanbrekende AI-aangedreven 5G-innovaties te tonen. Hoogtepunten waren onder andere het debuut van de eerste AI-aangedreven FWA-oplossing in de branche, de ZTE Nebula AI FWA-oplossing, de eerste AI + 5G FWA G5-serie en een volledige waaier van FWA- & MBB-producten op maat voor persoonlijk, thuis-, industrie- en voertuiggebruik, naast stijlvolle smartphones zoals de nubia Focus 5G-serie, nubia Music en nubia Neo 2 5G. Binnen zijn Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0 breidde ZTE zijn AI-aanbod verder uit naar IoT-apparaten en wearables voor de gezondheid, met als doel iedereen te laten profiteren van AI en de nieuwste technologieën.

Innovatie is niet alleen afhankelijk van individuele doorbraken, maar ook van nauwe samenwerking en symbiotische groei in verschillende sectoren. ZTE werkt samen met wereldwijde partners om de digitale transformatie in verschillende sectoren te verkennen en de vooruitgang in de digitale economie te stimuleren.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/5g_summit_2024.html

OVER ZTE:

ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen en heeft een portfolio dat alle soorten draadloze en vaste telefonie, apparatuur en professionele telecommunicatiediensten omvat. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking. Het streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd aan zowel de beurs van Hongkong als aan de beurs van Shenzhen. www.zte.com.cn/global

VOLG ONS OP:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

X www.x.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

VRAGEN VAN DE MEDIA:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]