ZTE unterstützt Ncell bei vorbeugender Netzwartung im Everest-Basislager

SHENZHEN, China, 1. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute bekannt gegeben, dass es Ncell erfolgreich dabei unterstützt hat, die präventive Netzwartung am südlichen Basislager des Mount Everest auf einer Höhe von 5.363 Metern abzuschließen. Hierdurch wird die Netzabdeckung in einer Reichweite von 2000 Metern um das Everest-Basislager auch zukünftig sichergestellt.

Die Basisstation von Ncell ist die einzige und höchstgelegene Basisstation am südlichen Everest-Basislager. Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2010 bietet sie qualitativ hochwertige Netzdienste für Einheimische und Kletterer.

Für den Netzbetrieb und die Netzwartung mussten die Ingenieure von ZTE verschiedene Aspekte der Umgebung wie Höhenlage, Sturmwind und niedrige Temperaturen beachten. Schließlich gelang es ihnen, die präventiven Betriebs- und Wartungsarbeiten einschließlich des Austauschs von Stromversorgungsanlagen, der Wartung von Wireless- und Transportnetzen sowie der Optimierung der Netzqualität abzuschließen.

Die Basisstation wird hauptsächlich mit Solarenergie und Notstrombatterien betrieben. Da sie sich an einer schwer zugänglichen Stelle in großer Höhe befindet, gestaltet sich ihre Wartung sehr schwierig. Insgesamt befinden sich im Gebiet des Sagarmatha-Nationalparks in Nepal zehn Basisstationen, die allesamt von ZTE gebaut und gewartet werden. Seit 2010 stellen die Basisstationen rund um die Uhr Mobilfunkdienste für Anwohner und Kletterer sicher.

Ncell und ZTE arbeiten in Zukunft gemeinsam daran, eine Mobilfunkabdeckung auf der gesamten Everest-Route zu gewährleisten.

Als vertrauenswürdiger und wichtiger Partner von Ncell arbeitet ZTE seit mehr als zehn Jahren mit dem Unternehmen zusammen, um Wireless-, Core-Netz- und Transportnetzdienste in Nepal bereitzustellen und deckt damit mehr als 60 % des Bedarfs von Ncell im Bereich drahtloser Netze ab.

