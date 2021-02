ZTE bringt intelligente Orchestrierungs-Funknetzlösung auf den Markt

SHENZHEN, China, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat seine Intelligent Orchestration Radio Network-Lösung veröffentlicht, die eine innovative KI-basierte intelligente Orchestrierungs-Engine einsetzt, um MNOs zu ermöglichen, maximalen Nutzen aus 5G-Netzwerken zu ziehen.

Als Schlüsselinfrastruktur und -technologie für die digitale Transformation treibt 5G die Entwicklung der digitalen Wirtschaft auf eine neue Ebene: von online zu offline, von Konsum zu Produktion, von Plattform zu Ökosystem. Mit der Entwicklung von 5G-Netzwerken konnte die Einheitsstrategie herkömmlicher drahtloser Netzwerke die vielfältigen Anforderungen von B2C- und B2B-Diensten nicht mehr erfüllen. Um diese Herausforderung zu meistern, veröffentlicht ZTE die Intelligent Orchestration Radio Network-Lösung, die gleichzeitig und dynamisch Netzwerkressourcen entsprechend den Service- und Erlebnisanforderungen orchestrieren, das beste Nutzererlebnis implementieren und die Anforderungen der Branche auf flexiblere und effizientere Weise erfüllen kann, um das volle Potenzial der 5G-Netzwerkfähigkeiten und -Werte zu erschließen.

In der ersten Phase der Implementierung der Intelligent Orchestration Radio Network-Lösung wird eine szenariobasierte intelligente Ressourcenkoordination auf der Grundlage von Benutzerorchestrierung und Netzwerkorchestrierung implementiert. Die Benutzerorchestrierung basiert auf dem Lernen und der Vorhersage des Benutzerverhaltens und der Servicekapazität sowie der Auswertung der Fähigkeiten der Endgeräte, um eine präzise Navigation zu erreichen. Dies navigiert die Benutzer zu dem System und der Zelle mit der kürzesten Verzögerung und der höchsten Effizienz und ermöglicht so die Bereitstellung der besten 5G-Benutzererfahrung. Mit dem Einsatz von 5G-Mehrfrequenznetzen kann die Netzwerkorchestrierung die 5G-Spektrumsbandbreite in einem dynamischen Maximum weiter realisieren, ohne 2G/3G/4G-Dienste unter dem Szenario des 4G- und 5G-Ressourcenwettbewerbs mit intelligenter Dienstumleitung zu beeinträchtigen, wodurch die Kontinuität des 5G-Nutzererlebnisses gewährleistet wird.

Bai Yanmin, Vizepräsident der ZTE Corporation, sagte: „ZTE hat zum ersten Mal intelligente Orchestrierungsfunktionen in drahtlose Netzwerke eingeführt. Aus der Perspektive aller Frequenzbänder und Funkzugangstechnologien (RATs) ist ZTE bestrebt, jederzeit die leistungsfähigste Netzwerkfähigkeit, die beste Service-Wahrnehmung und das beste Nutzererlebnis zu bieten. Wir hoffen, dass die Nutzererfahrung und der Traffic-Gewinn durch die erste Phase der Nutzer- und Netzwerkorchestrierung um 20 % verbessert werden können, was MNOs den Aufbau eines wettbewerbsfähigeren, intelligenten, kollaborativen Netzwerks mit höherem Return on Investment ermöglicht, um einen nachhaltigen, wertorientierten Betrieb zu realisieren."

Mit dem Beginn der Nutzung von 5G-Netzen für eine Vielzahl von Branchen in Kombination mit den Anforderungen von Industrieanwendungen wird eine intelligentere Orchestrierung entwickelt werden, um die B2C- und B2B-Märkte vollständig zu bedienen. Das Intelligent Orchestration Radio Network von ZTE wird es MNOs und Partnern im In- und Ausland erleichtern, den Wert von 5G-Netzwerken voll auszuschöpfen und Tausende von Branchen zu einem intelligenten Upgrade zu befähigen.

Pressekontakt:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-Mail: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation