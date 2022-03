ZTE, China Mobile en NR Electric winnen GTI 2022 Market Development Award

SHENZHEN, China, 4 maart 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een toonaangevende internationale leverancier van telecommunicatie-, technologische oplossingen m.b.t. mobiel internet voor consument en bedrijfsleven, verkondigde vandaag dat het de GTI 2022 'Market Development Award' voor zijn 5G TSN deterministisch netwerk voor het groene stroomnetwerk heeft gewonnen, en wel samen met China NR en mobiel.

Bij stroomnetwerken zijn broeikasgasemissies omvangrijk en een efficiënt gebruik van schone nieuwe energie, zoals wind- en zonne-energie, blijkt een effectief middel om 'emissiepiek en CO²-neutraliteit' te bereiken. Maar zowel windenergie als zonne-energie worden echter eenvoudig beïnvloed door het weer en de regio's, waardoor de integratie van deze nieuwe energie in het netwerk voor uitdagingen zorgt. Daarom zijn nauwkeurige meting, controle en real-time interactie nodig als het conventionele mobiele netwerkmechanisme niet voldoet aan de strenge eisen van de stroomsector.

Om dit probleem te tackelen, heeft ZTE de Time Promised Communication (TPC)-oplossing bedacht, die 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA accurate bediening integreert met betrekking tot tijdgevoelige netwerken, zoals gedefinieerd in 3GPP Release 16. De TPC-oplossing combineert software en hardware om de latentie van het netwerk en de door traffic-conflicten veroorzaakte jitter effectief op te lossen. Het wordt gecombineerd met zgn. slicing-technologie om 5G end-to-end-latentie te reduceren, het garandeert de determinatie van het communicatienetwerk en voldoet aan de zeer hoge betrouwbaarheidseisen, die het stroomnetwerk stelt.

In plaats van optische kabels zorgt de TPC-oplossing voor flexibele toegang tot 'the last mile', waardoor de bouwkosten van het communicatienetwerk aanzienlijk worden verlaagd. De oplossing kan op grote schaal worden ingezet bij stroomnetwerkscenario's, zoals differentiële stroomafscherming, automatische stroomdistributie, fase-technologie voor metingen (PMU) en een nauwgezet netwerkbelastingsschema. Het versnelt het gebruik van nieuwe energie, zoals zonne- en windenergie, zorgt voor een efficiënte coördinatie van stroomopslag en helpt de stroomsector om strategische doelstellingen te bereiken met betrekking tot de maximale uitstoot en CO²-neutraliteit."

GTI richt zich op het bouwen van een wereldwijd platform van communicatietechnologie en het bevorderen van een succesvol ecosysteem. GTI-top 2022 heeft zich met het thema '5G en decarbonisatie' gericht op de huidige situatie en strategie van 5G-ontwikkeling, evenals hoe technologische innovatie een rol zal spelen in het bereiken van het doel van CO²-neutraal en Net Zero. Deze prijs is een hoge onderscheiding op het gebied van innovatie van 5G-technologie, end-to-end productcapaciteit en verificatie van netwerk-architectuur.

Met deze prijs worden de hoge toepassingswaarden en de brede vooruitzichten van 5G TSN-technologie verder waargemaakt. ZTE en China Mobile zullen de rijpheid van de TPC-oplossing samen met de evolutie van de R17 technologie stimuleren. De TPC-oplossing kan op grote schaal worden gebruikt op het gebied van industrieel internet, met inbegrip van toepassingen in belangrijke industrieën zoals energie, industrie, logistiek en gezondheidszorg, om de industriële productiviteit en operationele efficiëntie aanzienlijk te verbeteren en de 5G-bedrijfsinnovaties te versnellen.

ZTE heeft een verregaande samenwerking met industriële partners tot stand gebracht om een diepgaande integratie van IT en OT te bereiken, om ondernemingen te helpen flexibele productie te bereiken, om de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen te verbeteren en om een groen en CO²-arm industrieel ecosysteem te bouwen.

