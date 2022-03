ZTE, China Mobile et NR Electric remportent le prix du développement du marché (Market Development Award) GTI 2022

SHENZHEN, Chine, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté le « prix du développement du marché (Market Development Award) » de GTI 2022 pour son réseau déterministe TSN 5G pour le réseau électrique vert, qui a été conçu et développé en collaboration avec China Mobile et NR Electric.

Dans le domaine des réseaux électriques, les émissions de gaz à effet de serre sont énormes, et l'utilisation efficace de nouvelles énergies propres comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire est un moyen efficace d'atteindre le « pic d'émission et la neutralité carbone ». Cependant, l'énergie éolienne et l'énergie solaire sont facilement affectées par les conditions météorologiques et les régions, ce qui pose des problèmes pour l'intégration des nouvelles énergies dans le réseau. Par conséquent, des mesures précises, un contrôle et une interaction en temps réel sont nécessaires lorsque le mécanisme de réseau mobile conventionnel ne peut pas répondre aux exigences strictes du réseau de l'industrie de l'énergie.

Pour résoudre ce problème, ZTE a lancé la solution Time Promised Communication (TPC), qui intègre le contrôle précis 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA lié aux réseaux sensibles au temps, tel que défini par la version 16 du 3GPP. La solution TPC combine logiciel et matériel pour résoudre efficacement la latence et la gigue du réseau causées par les conflits de trafic. Elle est associée à la technologie de découpage en tranches pour réduire la latence de bout en bout de la 5G, garantir la déterminabilité du réseau de communication et satisfaire aux exigences de très haute fiabilité du réseau électrique.

Au lieu de câbles optiques, la solution PTC permet un accès flexible au dernier kilomètre, ce qui réduit considérablement les coûts de construction du réseau de communication. La solution peut être largement utilisée dans des scénarios de réseau électrique, tels que la protection différentielle de puissance, l'automatisation de la distribution d'énergie, la technologie de mesure du phasé (PMU) et la programmation précise de la charge du réseau. Elle accélère le déploiement des nouvelles énergies telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, assure une coordination efficace du stockage de l'énergie et aide le secteur de l'électricité à atteindre les objectifs stratégiques de « pic d'émission et de neutralité carbone ».

GTI se consacre à la construction d'une plateforme mondiale de technologie de communication et à la promotion d'un écosystème prospère. Le sommet GTI 2022, dont le thème est « 5G & décarbonisation », s'est concentré sur la situation actuelle et la stratégie de développement de la 5G, ainsi que sur la façon dont l'innovation technologique jouera un rôle dans la réalisation de l'objectif de neutralité carbone et de zéro émission. Ce prix est hautement reconnu dans les domaines de l'innovation technologique 5G, de la capacité des produits de bout en bout et de la vérification de l'architecture du réseau.

Ce prix confirme la valeur élevée des applications et les vastes perspectives de la technologie 5G TSN. ZTE et China Mobile vont promouvoir la maturité de la solution TPC conjointement avec l'évolution de la technologie R17.La solution TPC peut être largement utilisée dans le domaine de l'Internet industriel, y compris les applications dans les industries clés telles que l'énergie, l'industrie, la logistique et les soins de santé, pour améliorer de manière significative la productivité industrielle, l'efficacité opérationnelle et accélérer les innovations commerciales 5G.

ZTE a mené une coopération approfondie avec des partenaires industriels pour réaliser une intégration en profondeur de l'informatique et de l'OT, aider les entreprises à réaliser une production flexible, améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources et construire un écosystème industriel vert et à faible émission de carbone.

Contacts pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Adresse e-mail : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation