ZTE deixa sua marca com estratégias simples, rápidas e ecológicas na MWC 2022

SHENZHEN, China, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que apresentará, sob o tema "Inspirar o Mundo Digital", soluções e práticas inovadoras de TIC "simples, rápidas e ecológicas" para mercados B2C, B2B e Business to Home (B2H) no Mobile World Congress 2022 (MWC 2022), de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona.

Desta vez, a ZTE está demonstrando suas mais recentes soluções de TIC e práticas bem-sucedidas em seu estande, com foco no aprimoramento de rede, conectividade avançada, desenvolvimento sustentável, futuro digital e vida digital. Com uma gama de novos produtos e soluções no centro das atenções, a empresa revelará sua nova e simplificada solução local UniSite NEO, o primeiro protótipo preciso do setor de 50G PON, a solução GreenPilot, a série principal Nubia Z40 Pro e a série Blade V40 nível intermediário e nível avançado, além da quarta geração da linha de produtos 5G MBB.

A empresa participará de cinco eventos temáticos realizados pela GSMA, como a Conferência 5G mmWave, a Conferência de segurança 5G, a Conferência Digital Twin, entre outros. Adicionalmente, a ZTE lançou sua plataforma on-line MWC 2022, onde os visitantes têm a oportunidade de se inspirar nos insights detalhados dos principais executivos da empresa sobre o mundo digital e presenciar quatro eventos virtuais incluindo o 5G Growing, 50G PON Builds a Sustainable Development of Broadband Network, How Superb Networks Boost Value for CSPs, bem como a Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022. Além disso, os visitantes on-line podem explorar conteúdos interessantes como entrevistas com vários usuários, vídeos de interpretação de especialistas de soluções populares, tours de exposições ao vivo e muito mais.

Redes simplificadas e eficientes para atender aos requisitos sob demanda dos clientes

A ZTE está empenhada em ajudar os clientes a construírem redes eficientes e modernas que correspondam às suas metas e requisitos máximos. Com recursos de rede poderosos, a ZTE também pode satisfazer as necessidades de uso e implementação de rede sob demanda dos clientes.

Para a implementação de redes sem fio, a ZTE lançará uma nova solução simplificada de implementação de sites UniSite NEO com base em uma nova geração de conjuntos de chips desenvolvidos na empresa. Com um dispositivo OMNI-UBR, o UniSite NEO redefine a forma de implementação de site. O produto 5G AAU de última geração com maior desempenho ostenta o peso mais leve do setor, ajudando a reduzir em 40% o consumo de energia em locais de multifrequência em todos os modos.

Para redes de telefonia fixa, a ZTE oferece redes ópticas ultra largas para acesso à rede backbone, apresentando o primeiro protótipo 50G PON preciso do setor, OTN 5-em-1 econômico e a solução de sistema comercial de 1,2T OTN com a mais alta taxa do setor, para construir uma infraestrutura para a melhor experiência do usuário.

Diante da implementação de rede e O&M cada vez mais complexas, ao mesmo tempo em que segue o conceito de "inteligência endógena, autonomia de domínio único, colaboração entre domínios, abertura de capacidade e co-construção", a ZTE lançou a solução de rede autônoma uSmartNet, que permite aos clientes avançarem em direção a redes autônomas de nível superior.

Redes privadas personalizadas completas para alcançar o aprimoramento da rede

Diante dos desafios de vários cenários de aplicação industrial e de uma alta complexidade de implementação, a ZTE propôs, de forma inovadora, a "rede privada como serviço", o que ajuda as operadoras a realizarem um Pedido de Serviço completo para o setor de uma forma simples e eficiente em todo o processo, desde o planejamento da rede e implementação precisa até a operação e manutenção simplificadas.

A solução de rede privada da ZTE é a primeira do setor a alcançar integração 4G e 5G, integração de voz e dados, integração de nuvem e rede, bem como recursos de compartilhamento completos e rede simplificada. A ZTE também lançou o i5GC integrado líder do setor, por meio do qual um servidor pode ser implementado com um conjunto completo de rede principal 5G, suporte de rede pública, implementação dedicada e de propriedade de nuvem pública, para oferecer os melhores serviços de rede privada com melhor relação custo-benefício.

Para atender aos requisitos exigentes das principais aplicações industriais, como proteção da rede elétrica, controle industrial, logística portuária e telemedicina, a ZTE propôs a solução Time Promised Communication (TPC), que integra o controle preciso 5G TSN/5GLAN/URLLC/SLA, atingindo a mais alta precisão do setor com menos de 1us de sincronização de relógio e instabilidade ultrabaixa, latência determinística ultrabaixa de 1-20ms, e confiabilidade ultra-alta de mais de 99,999%, possibilitando o controle remoto 5G sem fio para máquinas de precisão. Além disso, com base na solução TPC, a ZTE e a Qualcomm demonstraram com sucesso a aplicação do 5G TSN em redes inteligentes, acelerando a comercialização do 5G nos principais setores.

Adicionalmente, a ZTE lançou produtos desenvolvidos na empresa, como componentes 5G AGV e a plataforma de gêmeo digital (Digital Twin) de RA. Em união com a ZPMC, a empresa lançou a primeira porta de comunicação de vídeo integrada no campo de portas. Trabalhando com a filial da China Telecom em Sichuan, a ZTE lançou o projeto de demonstração da cadeia de suprimentos inteligente 5G+, "configuração de armazenamento em nuvem", que acelera o processo comercial de 5G em segmentos verticais do setor.

A infraestrutura digitalsegura e ecológica garante o desenvolvimento sustentável de longo prazo

A ZTE, em virtude de sua infraestrutura digital de TIC verde, da capacitação verde para segmentos verticais do setor e operações verdes de baixo carbono, fez grandes contribuições para a realização das metas duplas de carbono de toda a sociedade.

Para suas operadoras, a ZTE oferece sua solução GreenPilot durante todo processo de fornecimento, armazenamento, uso e gerenciamento de energia, para criar uma infraestrutura digital verde de baixo carbono.

Em termos de segurança da rede, a ZTE adota os quatro princípios de abertura, transparência, governança e conformidade. A empresa assegura que todas as conexões sejam seguras e confiáveis, e já passou por várias avaliações e certificações de segurança de terceiros.

Conexão onipresente impulsiona um futuro digital verde

A ZTE se concentra em cenários de aplicação e na demanda de mercado para impulsionar a evolução contínua da rede. A empresa apresenta conexão onipresente para o futuro no MWC 2022.

Em termos de conexão de rede óptica, a arquitetura PON por satélite da ZTE permite a cobertura de rede óptica do cenário completo a baixo custo, com vantagens como gestão centralizada, plug-and-play e tempo curto de lançamento no mercado (TTM). O sistema óptico de vários núcleos e algumas modalidades da ZTE ultrapassa o limite do espaço físico e alcança um salto de 100 vezes na capacidade da rede de backbone óptico do nível T para o nível P.

Diante da evolução da rede de acesso sem fio, a ZTE lançou a solução ZTE RIS. A solução emprega a supersuperfície inteligente, uma das tecnologias centrais do 5G-Advanced e 6G. A empresa assume a liderança para aplicar a tecnologia à rede 5G, realizando a cobertura conjunta de frequências altas e baixas em áreas urbanas densas. Assim, a solução pode reduzir significativamente os custos de implementação de alta frequência, como ondas milimétricas, encurtando o ciclo de implementação e reduzindo o consumo de energia da rede, ao mesmo tempo em que acelera a construção de redes verdes, de baixo carbono e eficientes.

Além disso, a ZTE oferece soluções onipresente de cobertura 5G, que podem ser aplicadas no alto de até 10 mil metros e 100 quilômetros de distância no mar. O sinal 5G é transmitido em velocidades de até 350 km/h. Com capacidade super grande, a solução permite que os usuários contem com o 5G a qualquer hora e em qualquer lugar, tornando a vida digital mais conveniente.

Produtos terminais com um ecossistema completo trazem as mais novas experiências

No MWC 2022, a ZTE realizará uma conferência de lançamento de novos produtos e exibirá seus produtos terminais com ecossistema completo que inclui indivíduos, famílias e diversos setores, trazendo novas tecnologias digitais e experiências de vida inteligentes para indivíduos e famílias.

Na área de experiência de telefones celulares e terminais de internet móvel, a ZTE trará o recém-lançado Nubia Z40 Pro, o novo carro-chefe com uma técnica de imagens humanísticas , a série prêmio global Blade V40, o novo Red Magic 7 com a melhor experiência de gaming e seus periféricos ecológicos, a série Axon com a melhor experiência do produto 5G MBB de quarta geração família equipada com as plataformas Snapdragon X65 e X62, a Internet de Veículos, bem como produtos terminais industriais. Além disso, a empresa se concentrará no CPE (customer premise equipment) de ondas milimétricas 5G de alta potência, cuja taxa de transmissão aumentou para até 10 Gbps.

Na área de experiência em casa inteligente no MWC 2022, os recursos técnicos, inovação de produtos e cooperação de mercado da ZTE no campo da família digital serão mostrados a seus clientes com suas conexões de rede doméstica, soluções de vídeo de ponta a ponta, escritório de computação em nuvem doméstica e expansão de negócios.

Atualmente, o 5G é integrado à computação em nuvem/de borda, big data, IA, XR, robótica e outras tecnologias, e a transformação da intelectualização doméstica e da digitalização corporativa continua a avançar rapidamente.

A ZTE adere ao seu princípio central de "tecnologia cria valor" e seu posicionamento central como "o impulsionador da economia digital". Ela vem solidificando continuamente sua competitividade central e testando suas soluções digitais para torná-las mais adequadas aos cenários e mais econômicas. No futuro, a ZTE se unirá a parceiros ecológicos para continuar a injetar um novo impulso no mundo digital.

Contato para a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation