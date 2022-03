SHENZHEN, Chine, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques d'Internet mobile pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs, a annoncé aujourd'hui que sous le thème « Inspire the Digital World » (Inspirer le monde numérique), elle présente des solutions et des pratiques TIC innovantes « simples, rapides et vertes » pour les marchés B2C, B2B et Business to Home (B2H) au Mobile World Congress (MWC) 2022, du 28 février au 3 mars à Barcelone.

Cette fois-ci, ZTE présente ses dernières solutions TIC et ses pratiques réussies sur son stand, en mettant l'accent sur l'amélioration du réseau, les solutions au-delà de la connectivité, le développement durable, l'avenir numérique et la vie numérique. Avec une gamme de nouveaux produits et solutions sur le devant de la scène, la société dévoile sa toute nouvelle solution de site simplifiée, UniSite NEO, le premier prototype PON 50G précis de l'industrie, la solution GreenPilot, le produit phare Nubia Z40 Pro et la série Blade V40 de milieu et haut de gamme, ainsi que la gamme de produits 5G MBB de quatrième génération.

La société participera à cinq événements thématiques organisés par la GSMA, dont le sommet 5G mmWave, la conférence sur la sécurité 5G, la conférence sur le jumelage numérique et autres. En outre, ZTE a lancé sa plateforme en ligne MWC 2022, où les visiteurs ont la possibilité de s'inspirer des connaissances approfondies des dirigeants de l'entreprise sur le monde numérique et de participer à quatre événements virtuels, notamment « 5G Growing », « 50G PON Build a Sustainable Development of Broadband Network », « How Superb Networks Boost Value for CSPs », ainsi que la « Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022 ». En outre, les visiteurs en ligne peuvent explorer des contenus passionnants tels que des entretiens multi-utilisateurs, des vidéos d'interprétation d'experts de solutions populaires, des visites d'expositions en direct et plus encore.

Des réseaux simplifiés et efficaces pour répondre aux exigences à la demande des clients

ZTE s'engage à aider ses clients à construire des réseaux efficaces et modernes qui correspondent à leurs objectifs et exigences ultimes. Grâce à de puissances capacités réseau, ZTE peut également satisfaire les besoins de déploiement et d'utilisation du réseau à la demande des clients.

Pour le déploiement de réseaux sans fil, ZTE lancera la toute nouvelle solution de déploiement de site simplifiée UniSite NEO basée sur une nouvelle génération de chipsets conçus en interne. Dotée d'un dispositif OMNI-UBR, la solution UniSite NEO redéfinit le formulaire de déploiement du site. Le produit AAU 5G de nouvelle génération, plus performant, possède le poids le plus léger de l'industrie, ce qui permet de réduire de 40 % la consommation d'énergie des sites multimodes de fréquences multiples.

Pour les réseaux filaires, ZTE fournit des réseaux optiques ultra-larges pour l'accès au réseau dorsal, avec le premier prototype PON 50G précis, l'OTN 5 en 1 rentable et la solution de système commercial OTN 1.2T avec le taux le plus élevé de l'industrie, afin de construire une infrastructure pour l'expérience utilisateur ultime.

Pour faire face au déploiement et à l'exploitation et à la maintenance (O&M) de réseaux de plus en plus complexes, tout en adhérant au concept de conception de « l'intelligence endogène, l'autonomie d'un seul domaine, la collaboration inter-domaines, l'ouverture des capacités et la co-construction », ZTE a lancé la solution de réseau autonome uSmartNet, permettant aux clients de passer à des réseaux autonomes de niveau supérieur.

Réseaux privés personnalisés à guichet unique pour améliorer le réseau

Face aux défis des différents scénarios d'applications industrielles et à la grande complexité du déploiement, ZTE a proposé de manière innovante le « réseau privé en tant que service », qui aide les opérateurs à réaliser des commandes à service unique pour l'industrie de façon simple et efficace tout au long du processus, de la planification du réseau et du déploiement précis à l'exploitation et à la maintenance simplifiées.

La solution de réseau privé de ZTE est la première du secteur à réaliser l'intégration 4G et 5G, l'intégration de la voix et des données, l'intégration du cloud et du réseau, ainsi que le partage complet des ressources et la mise en réseau simplifiée. ZTE a également dévoilé l'i5GC intégré de pointe, grâce auquel un serveur peut être déployé avec un ensemble complet de réseau central 5G, une prise en charge du réseau public, un déploiement dédié et appartenant au cloud public, afin de fournir les meilleurs services de réseau privé rentables.

Pour répondre aux besoins exigeants des principales applications industrielles telles que la protection du réseau électrique, le contrôle industriel, la logistique portuaire et la télémédecine, ZTE a proposé la solution Time Promised Communication (TPC), qui intègre le contrôle précis 5G TSN/5GLAN/URLLC/SLA, atteignant la plus haute précision du secteur, soit une synchronisation d'horloge inférieure à 1 us et une latence déterministe ultra-faible de 1 à 20 ms, et une fiabilité ultra-élevée de plus de 99,999 %, permettant de contrôler à distance des machines de précision sans fil 5G. De plus, en se basant sur la solution TPC, ZTE et Qualcomm ont démontré avec succès l'application de la 5G TSN sur les réseaux intelligents, accélérant ainsi la commercialisation de la 5G dans des secteurs clés.

En outre, ZTE a lancé des produits développés en interne tels que les composants AGV 5G et la plateforme de jumelage numérique AR. En s'associant à ZPMC, la société a dévoilé la première passerelle vidéo intégrée dans le domaine des ports. En collaboration avec la branche du Sichuan de China Telecom, ZTE a lancé le projet de démonstration de la chaîne d'approvisionnement intelligente 5G+, « configuration d'entrepôt cloud », qui accélère le processus commercial de la 5G dans les secteurs verticaux.

Une infrastructure numérique verte et sûre garantit un développement durable à long terme

ZTE, en vertu de son infrastructure numérique TIC verte, de son habilitation écologique vis-à-vis des secteurs verticaux et de ses opérations écologiques à faibles émissions de carbone, a grandement contribué à la réalisation de l'objectif de doubles émissions de carbone de l'ensemble de la société.

Pour ses opérateurs, ZTE fournit sa solution GreenPilot tout au long du processus d'approvisionnement, de stockage, d'utilisation et de gestion de l'énergie, afin de créer une infrastructure numérique verte à faibles émissions de carbone.

En termes de sécurité réseau, ZTE adhère aux quatre principes d'ouverture, de transparence, de gouvernance et de conformité. La société s'assure que chaque connexion est sécurisée et crédible, et elle a passé avec succès plusieurs évaluations et certifications de sécurité tierces.

Une connexion omniprésente stimule un avenir numérique vert

ZTE se concentre sur les scénarios d'application et la demande du marché pour piloter l'évolution continue du réseau. La société apporte une connexion omniprésente vers l'avenir à la MWC 2022.

En termes de connexion au réseau optique, l'architecture PON satellite de ZTE permet une couverture complète du réseau optique à faible coût, avec des avantages tels que la gestion centralisée, le plug-and-play et le raccourcissement du délai de commercialisation. Le système optique multi-cœurs et à peu de modes de ZTE franchit la limite de l'espace physique et permet de multiplier par 100 la capacité du réseau dorsal optique du niveau T au niveau P.

Face à l'évolution du réseau d'accès sans fil, ZTE a lancé la solution ZTE RIS. La solution utilise la super-surface intelligente, l'une des technologies de base de la 5G-Advanced et de la 6G. La société prend l'initiative d'appliquer la technologie dans le réseau 5G, réalisant la couverture co-site des hautes et basses fréquences dans les zones urbaines denses. Ainsi, la solution peut réduire considérablement les coûts de déploiement à haute fréquence tels que les ondes millimétriques, raccourcir le cycle de déploiement et diminuer la consommation d'énergie du réseau, tout en accélérant la construction de réseaux écologiques, à faibles émissions de carbone et efficaces.

En outre, ZTE fournit des solutions de couverture 5G omniprésentes, qui peuvent être appliquées jusqu'à 10 000 mètres dans le ciel et 100 kilomètres en mer. Le signal 5G est transmis à des vitesses de 350 km/h. Avec une très grande capacité, la solution permet aux utilisateurs d'avoir des expériences 5G à tout moment et partout, ce qui rend la vie numérique plus pratique.

Les produits terminaux dotés d'un écosystème complet apportent de nouvelles expériences ultimes

Au MWC 2022, ZTE tiendra une conférence de lancement de nouveaux produits et présentera ses produits terminaux avec un écosystème complet comprenant des individus, des familles et des industries, apportant de nouvelles expériences de vie numériques et intelligentes aux individus et aux familles.

Dans le domaine de l'expérience de la téléphonie mobile et des terminaux Internet mobiles, ZTE apportera le tout nouveau Nubia Z40 Pro, produit phare doté d'une technique d'imagerie humaniste, la série mondiale premium Blade V40, le nouveau Red Magic 7 avec une expérience de jeu ultime et ses périphériques écologiques, la série Axon avec l'expérience ultime de la gamme de produits 5G MBB de quatrième génération équipée des plateformes Snapdragon X65 et X62, l'Internet des véhicules ainsi que les produits terminaux de l'industrie. De plus, la société se concentrera sur les CPE à ondes millimétriques 5G de haute puissance, dont le taux de transmission a augmenté jusqu'à 10 Gbps.

Dans le domaine de l'expérience de la maison intelligente au MWC 2022, les capacités techniques, l'innovation des produits et la coopération commerciale de ZTE dans le domaine de la gamme numérique seront présentées à ses clients avec ses connexions réseau domestiques, ses solutions vidéo de bout en bout, son bureau informatique en cloud à domicile et son expansion commerciale.

À l'heure actuelle, la 5G est intégrée à l'informatique en cloud/périphérie, au Big Data, à l'IA, à la XR, à la robotique et à d'autres technologies, et la transformation de l'intellectualisation domestique et de la numérisation des entreprises continue de s'accélérer.

ZTE adhère à son principe fondamental de « la technologie crée de la valeur » et à son positionnement de base en tant que « moteur de l'économie numérique ». Elle n'a cessé de consolider sa compétitivité de base et de tester ses solutions numériques pour les rendre plus adaptées aux scénarios et plus rentables. À l'avenir, ZTE s'associera à des partenaires écologiques pour continuer à insuffler un nouvel élan dans le monde numérique.

