ZTE destaca con estrategias sencillas, rápidas y ecológicas en el MWC 2022

SHENZHEN, China, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno de los principales proveedores internacionales de soluciones tecnológicas de telecomunicaciones, empresariales y de consumo para Internet móvil, ha anunciado hoy que, bajo el lema "Inspirar el mundo digital", va a mostrar soluciones y prácticas TIC innovadoras "sencillas, rápidas y ecológicas" para los mercados B2C, B2B y Business to Home (B2H) en el Mobile World Congress (MWC) 2022, del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona.

En esta ocasión, ZTE mostrará en su stand sus últimas soluciones TIC y prácticas de éxito, centradas en la mejora de la red, más allá de la conectividad, el desarrollo sostenible, el futuro digital y la vida digital. Con una gama de nuevos productos y soluciones que ocupan el centro del escenario, la compañía presenta su flamante solución de sitio simplificado UniSite NEO, el primer prototipo de 50G PON preciso de la industria, la solución GreenPilot, el producto insignia Nubia Z40 Pro y la serie Blade V40 de gama media y alta, y la familia de productos 5G MBB de cuarta generación.

La empresa participará en cinco eventos temáticos organizados por la GSMA, como la cumbre 5G mmWave, la conferencia sobre seguridad 5G y la conferencia sobre gemelos digitales, entre otros. Además, ZTE ha lanzado su plataforma en línea para el MWC 2022, donde los visitantes tienen la oportunidad de inspirarse en las profundas ideas de los altos ejecutivos de la compañía sobre el mundo digital, y experimentar cuatro eventos virtuales, incluyendo 5G Growing, 50G PON Builds a Sustainable Development of Broadband Network, How Superb Networks Boost Value for CSPs, así como la Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022. Además, los visitantes en línea podrán explorar contenidos interesantes como entrevistas a múltiples usuarios, vídeos de interpretación de expertos sobre soluciones populares, visitas a la exposición en directo y mucho más.

Redes simplificadas y eficientes para satisfacer los requisitos bajo demanda de los clientes

ZTE se compromete a ayudar a los clientes a construir redes eficientes y modernas que se ajusten a sus objetivos y requisitos finales. Con potentes capacidades de red, ZTE también puede satisfacer las necesidades de despliegue y uso de la red bajo demanda de los clientes.

Para el despliegue de redes inalámbricas, ZTE lanzará la nueva solución simplificada de despliegue de emplazamientos UniSite NEO, basada en una nueva generación de conjuntos de chips de diseño propio. Con un dispositivo OMNI-UBR, UniSite NEO redefine la forma de despliegue del sitio. El producto 5G AAU de nueva generación con mayor rendimiento cuenta con el peso más ligero de la industria, lo que ayuda a reducir el consumo de energía de los sitios multimodo de frecuencia múltiple en un 40%.

Para las redes alámbricas, ZTE proporciona redes ópticas ultraanchas para el acceso a la red troncal, con el primer prototipo PON 50G preciso del sector, la rentable OTN 5 en 1 y la solución de sistema comercial OTN 1,2T con la mayor tasa de la industria, para construir una infraestructura para la máxima experiencia del usuario.

Ante un despliegue de red y una operación y mantenimiento cada vez más complejos, y adhiriéndose al concepto de diseño de "inteligencia endógena, autonomía en un solo dominio, colaboración entre dominios, apertura de capacidades y co-construcción", ZTE ha lanzado la solución de red autónoma uSmartNet, que permite a los clientes avanzar hacia redes autónomas de mayor nivel.

Redes privadas personalizadas de una sola vez para lograr la mejor red

Frente a los desafíos de varios escenarios de aplicación industrial y una alta complejidad de despliegue, ZTE ha propuesto de forma innovadora la "Red privada como servicio", que ayuda a los operadores a realizar un pedido de servicio único para la industria de forma sencilla y eficiente a lo largo de todo el proceso, desde la planificación de la red y el despliegue preciso hasta la operación y el mantenimiento racionalizados.

La solución de red privada de ZTE es la primera del sector en lograr la integración de 4G y 5G, la integración de voz y datos, la integración de la nube y la red, así como la compartición total de recursos y la simplificación de la red. ZTE también lanzó el i5GC integrado líder en la industria, a través del cual se puede desplegar un servidor con un conjunto completo de red central 5G, soporte de red pública, despliegue dedicado y en la nube pública, para proporcionar los mejores servicios de red privada rentables.

Para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales clave, como la protección de la red eléctrica, el control industrial, la logística portuaria y la telemedicina, ZTE propuso la solución Time Promised Communication (TPC), que integra el control preciso de 5G TSN/5GLAN/URLLC/SLA, logrando la mayor precisión de la industria de menos de 1us de sincronización de reloj y ultra baja fluctuación, una latencia determinista ultra baja de 1-20ms, y una fiabilidad ultra alta de más del 99,999%, lo que hace posible el control remoto de máquinas de precisión inalámbricas 5G. Además, basándose en la solución TPC, ZTE y Qualcomm demostraron con éxito la aplicación de 5G TSN en redes inteligentes, acelerando la comercialización de 5G en industrias clave.

Por otra parte, ZTE ha lanzado productos de desarrollo propio como los componentes 5G AGV y la plataforma AR digital twin. Uniendo fuerzas con ZPMC, la empresa lanzó la primera pasarela de vídeo integrada en el ámbito portuario. En colaboración con la sucursal de Sichuan de China Telecom, ZTE lanzó el proyecto de demostración de la cadena de suministro inteligente 5G+, "configuración de almacenes en la nube", que acelera el proceso comercial de 5G en verticales de la industria.

La infraestructura digital ecológica y segura asegura el desarrollo sostenible a largo plazo

ZTE, en virtud de su infraestructura digital de TIC verde, la potenciación verde hacia verticales de la industria y las operaciones verdes de bajo carbono, ha hecho grandes contribuciones a la realización del objetivo de doble carbono de toda la sociedad.

Para sus operadores, ZTE proporciona su solución GreenPilot a lo largo de todo el proceso de suministro, almacenamiento, uso y gestión de la energía, para crear una infraestructura digital verde de bajas emisiones de carbono.

En cuanto a la seguridad de la red, ZTE se adhiere a los cuatro principios de apertura, transparencia, gobernanza y cumplimiento. La empresa garantiza que cada conexión es segura y creíble, y ha superado múltiples evaluaciones y certificaciones de seguridad de terceros.

La conexión ubicua impulsa un futuro digital ecológico

ZTE se centra en los escenarios de aplicación y en la demanda del mercado para impulsar la evolución continua de la red. La empresa lleva la conexión ubicua hacia el futuro en el MWC 2022.

En términos de conexión de red óptica, la arquitectura PON por satélite de ZTE permite una cobertura de red óptica de escenario completo a bajo coste, con ventajas como la gestión centralizada, el plug-and-play y la reducción del TTM. El sistema óptico multinúcleo y de pocos modos de ZTE rompe el límite del espacio físico y consigue multiplicar por 100 la capacidad de la red troncal óptica desde el nivel T hasta el nivel P.

Ante la evolución de la red de acceso inalámbrico, ZTE ha lanzado la solución ZTE RIS. La solución emplea la súper superficie inteligente, una de las tecnologías centrales de 5G-Advanced y 6G. La empresa toma la delantera para aplicar la tecnología en la red 5G, realizando la cobertura conjunta de altas y bajas frecuencias en zonas urbanas densas. Así, la solución puede reducir significativamente los costes de despliegue de las altas frecuencias, como las ondas milimétricas, acortando el ciclo de despliegue y disminuyendo el consumo de energía de la red, al tiempo que acelera la construcción de redes verdes, bajas en carbono y eficientes.

Además, ZTE ofrece soluciones de cobertura 5G ubicua, que pueden aplicarse hasta 10.000 metros de altura en el cielo y hasta 100 kilómetros en el mar. La señal 5G se transmite a velocidades de hasta 350 km/h. Con una capacidad súper grande, la solución permite a los usuarios tener experiencias 5G en cualquier momento y en cualquier lugar, haciendo la vida digital más conveniente.

Los productos terminales con un ecosistema completo aportan nuevas experiencias máximas

En el MWC 2022, ZTE celebrará una conferencia de lanzamiento de nuevos productos y mostrará sus productos terminales con un ecosistema completo que incluye a individuos, familias e industrias, aportando nuevas experiencias de vida digital e inteligente a individuos y familias.

En el área de experiencia de teléfonos móviles y terminales de Internet móvil, ZTE traerá el recién estrenado Nubia Z40 Pro, el nuevo buque insignia que cuenta con una técnica de imagen humanista, la serie Blade V40 de primera calidad a nivel mundial, el nuevo Red Magic 7 con la experiencia definitiva de juego y sus periféricos ecológicos, la serie Axon con la experiencia definitiva de la familia de productos 5G MBB de cuarta generación equipados con las plataformas Snapdragon X65 y X62, el Internet de los Vehículos, así como productos de terminales industriales. Además, se centrará en los CPE de ondas milimétricas 5G de alta potencia, cuya velocidad de transmisión ha aumentado hasta los 10Gbps.

En el área de la experiencia del hogar inteligente en el MWC 2022, las capacidades técnicas de ZTE, la innovación de productos y la cooperación en el mercado en el campo de la familia digital se mostrarán a sus clientes con sus conexiones de redes domésticas, soluciones de vídeo de extremo a extremo, oficina informática en la nube en el hogar y la expansión del negocio.

En la actualidad, el 5G se integra con la computación en la nube/borde, big data, IA, XR, la robótica y otras tecnologías, y la transformación de la intelectualización del hogar y la digitalización de la empresa continúa acelerándose.

ZTE se adhiere a su principio central de "la tecnología crea valor", y a su posicionamiento central como "el motor de la economía digital". Ha estado solidificando continuamente su competitividad básica y probando sus soluciones digitales para hacerlas más adecuadas a los escenarios y más rentables. En el futuro, ZTE se unirá a socios ecológicos para seguir inyectando un nuevo impulso al mundo digital.

