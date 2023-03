ZTE e AIS anunciam o primeiro Tablet IA 3D• sem óculos do mundo e assina um Memorando de Entendimento no MWC 2023

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, firmou parceria com a AIS, a maior operadora de telefonia móvel da Tailândia, para anunciar em conjunto o primeiro Tablet IA 3D• do mundo - nubia Pad 3D, no Mobile World Congress 2023.

Este dispositivo inovador apresenta tecnologia integrada que permite jogos, streaming e experiências imersivas em 3D sem óculos, além de aplicativos de compartilhamento e criação de conteúdo.

Na MWC 2023, as duas partes assinaram um Memorando de Entendimento: AIS e ZTE concordaram em uma parceria estratégica abrangente para aprimorar ainda mais a cooperação em produtos inovadores para os benefícios do ecossistema de produtos um do outro. A ZTE trabalhará com a AIS para manter sua liderança tecnológica contínua na Tailândia, e a AIS garantirá a posição de mercado da ZTE como o principal parceiro econômico digital valioso da AIS na Tailândia, promovendo conjuntamente o desenvolvimento da indústria de comunicação da Tailândia.



Ni Fei, vice-presidente sênior da ZTE Corporation e presidente da ZTE Mobile Devices, disse: "A ZTE está expandindo ativamente o layout de cenários multiecológicos e trabalhando em conjunto com a AIS para trazer produtos tecnológicos inovadores com experiência de alta qualidade para mais usuários em todo o mundo. Com a nova tecnologia 3D, os usuários podem desfrutar de uma experiência 3D rica e natural sem usar óculos."

Tanapong Ittisakulchai, diretor de negócios empresariais (CEBO) da AIS, indica d: "Como um Provedor de Serviços de Vida Digital com o maior espectro de 5G na Tailândia, nossa obrigação é oferecer excelentes experiências digitais em banda larga móvel e residencial (fibra 100%) para o público tailandês. Trabalhar com a ZTE como parceiro estratégico em redes e dispositivos é um cumprimento claro desta política".

Rico em ciência e tecnologia, o nubia Pad 3D, desenvolvido em conjunto pela ZTE e o desenvolvedor 3D líder mundial sem óculos Leia Inc, é equipado com a tecnologia exclusiva de campo de luz 3D da Leia e o enorme poder de computação de IA para adaptar vários cenários de aplicação 3D, realizando o rastreamento facial de IA, que pode corresponder a uma visão perfeita (8 visualizações no máximo) em tempo real baseada em IA para conversão de conteúdo 3D, também é compatível com os populares aplicativos IA 3D para criação artística. Ele está equipado com uma tela 12.4 polegadas 2.5K e alto-falantes de som simétricos Dolby surround de quatro cantos, oferecendo uma experiência imersiva de áudio e visual. Com o maior ecossistema de conteúdo 3D do mundo, ele permite que os usuários desfrutem perfeitamente do primeiro bate-papo com vídeo em 3D aumentado do mundo, teatro privado 3D, jogos 3D imersivos e outros cenários. Alimentado pelo chipset da série Snapdragon 8, o nubia Pad 3D se destaca em desempenho e oferece experiência de usuário atualizada em todas as dimensões com a bateria de 9070mAh e o carregador rápido de 33 W.

Este produto será oficialmente lançado na Tailândia neste segundo semestre por meio do canal online AIS.

Anteriormente, a AIS trabalhou com a ZTE em vários projetos. Em março de 2022, a ZTE e a AIS trabalharam em conjunto com a Qualcomm para concluir o primeiro teste de conectividade dupla mmWave 5G do mundo (NR-DC) com base em sub-6G e em 26 GHz de alta frequência. Em junho de 2022, as duas partes assinaram um acordo de cooperação estratégica para construir a primeira rede 5G de alto nível da Tailândia. A assinatura desta cooperação estratégica marca um novo avanço para a AIS e a ZTE na área de produtos eletrônicos de consumo inovadores. A ZTE e a AIS cooperarão profundamente em ambos campos 2B e 2C, incluindo construção de rede 5G, expansão de aplicativos da indústria 5G e inovação de produtos ecológicos para o consumidor, para promover o desenvolvimento da economia digital na Tailândia.

Sobre a AIS

A Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) é a provedora de serviços digitais 5G com o maior espectro para prestar serviços, totalizando 1420 MHz. A empresa tem o maior número de assinantes na Tailândia, contando com mais de 46 milhões em dezembro de 2022. A AIS está pronta para prover a Tailândia com a tecnologia 5G, que atualmente cobre 77 províncias por meio de 3 principais negócios: telefones celulares, banda larga doméstica de alta velocidade por meio de AIS Fibre e serviços digitais em 5 aspectos de vídeo, nuvem, pagamentos digitais, Internet das Coisas (IoT) e serviços prestados em conjunto com parceiros. A empresa também está se expandindo para o AIS eSports e o AIS Insurance Service. Tudo isso para prosseguir com a visão de se tornar uma Cognitive Tech-Co, para sustentar uma infraestrutura digital robusta para o país, aumentar o potencial competitivo do setor industrial e melhorar a qualidade de vida de todos os tailandeses. Encontre-nos em www.ais.th

SOBRE A ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas, seu portfólio abrange todas as séries de wireless, wireline, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população global, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente e a permitir conectividade e confiança em todos os lugares. A ZTE está listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen. www.zte.com.cn/global

