ZTE et AIS annoncent leur collaboration dans le cadre du lancement de la première tablette 3D-AI sans lunettes 3D au monde et signent un protocole d'accord au MWC 2023

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Mobile World Congress 2023, ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques d'information et de communication, s'est associé à AIS, le plus grand opérateur mobile de Thaïlande, pour annoncer ensemble le lancement de la première tablette 3D-AI au monde : la nubia Pad 3D.

Cet appareil innovant est doté d'une technologie intégrée qui permet de téléphoner, de streamer et de jouer en 3D sans porter de lunettes 3D, ainsi que d'utiliser des applications de partage et de création de contenu.

Au MWC 2023, les deux parties ont signé un protocole d'accord : AIS et ZTE ont convenu d'un partenariat stratégique global pour renforcer la coopération dans les produits innovants afin de tirer parti des avantages de l'écosystème de produits de chacune des sociétés. ZTE travaillera avec AIS pour maintenir son leadership technologique continuel en Thaïlande, et AIS assurera la position de marché de ZTE en tant que partenaire économique numérique clé d'AIS en Thaïlande. Ensemble, les deux sociétés favoriseront le développement de l'industrie de la communication en Thaïlande.

Ni Fei, vice-président senior de ZTE Corporation et président de ZTE Mobile Devices, a déclaré : « ZTE s'efforce activement d'étendre la mise en place de scénarios multiécologiques et de collaborer avec AIS pour proposer des produits technologiques innovants et une expérience de haute qualité à davantage d'utilisateurs dans le monde. Grâce à la nouvelle technologie 3D, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience 3D riche et naturelle, sans lunettes. »

Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO) chez AIS, a indiqué : « En tant que fournisseur de services de vie numérique disposant du plus grand spectre 5G en Thaïlande, nous nous devons de fournir des expériences numériques exceptionnelles à la fois pour le mobile et le haut débit domestique (Fibre 100 %) aux utilisateurs thaïlandais. Travailler avec ZTE comme partenaire stratégique à la fois dans le domaine du réseau et des appareils représente un accomplissement clair de cette politique. »

S'appuyant sur la science et la technologie, la tablette nubia Pad 3D, développée conjointement par ZTE et le leader mondial de la 3D sans lunettes Leia Inc., est équipée de la technologie unique de champ lumineux 3D de Leia et de la formidable puissance de calcul de l'IA pour s'adapter à divers scénarios d'application 3D, permettant le suivi du visage à l'aide de l'IA, qui peut correspondre à une vue parfaite (champ lumineux de 8 vues au maximum) en temps réel, la conversion en temps réel du contenu 2D en contenu 3D basée sur l'IA, le contenu 3D alimenté par l'IA capturé par les caméras avant ou arrière. Elle est également compatible avec les applications populaires 3D de l'IA pour la création artistique. Elle est équipée d'un écran 2.5K de 12,4 pouces et de quatre haut-parleurs (aux quatre coins) symétriques prenant en charge le son Dolby Surround, offrant une expérience audiovisuelle immersive. Grâce au plus grand écosystème de contenu 3D au monde, elle permet aux utilisateurs de profiter en toute transparence du premier chat vidéo 3D augmenté, du cinéma privé 3D, des jeux 3D immersifs et d'autres scénarios. Alimentée par la puce Snapdragon série 8, la tablette nubia Pad 3D se distingue par ses performances et offre une expérience utilisateur améliorée dans toutes les dimensions avec la batterie 9 070 mAh et le chargeur rapide 33 W.

Ce produit sera officiellement lancé en Thaïlande au deuxième trimestre par le biais du canal de distribution en ligne d'AIS.

AIS a déjà travaillé avec ZTE sur de multiples projets. En mars 2022, ZTE et AIS ont collaboré avec Qualcomm pour réaliser le premier test de double connectivité 5G mmWave (NR-DC) au monde, basé sur la sous-6G et la haute fréquence 26 GHz. En juin 2022, les deux parties ont signé un accord de coopération stratégique pour construire le premier réseau 5G de haut niveau en Thaïlande. La signature de cette coopération stratégique marque une nouvelle percée pour AIS et ZTE dans le domaine des produits électroniques grand public innovants. ZTE et AIS prévoient une coopération étroite dans les domaines 2B et 2C, notamment via la construction d'un réseau 5G, l'expansion des applications industrielles 5G et l'innovation des écoproduits grand public, afin de promouvoir le développement de l'économie numérique en Thaïlande.

À propos d'AIS

Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) est le fournisseur de services numériques 5G qui dispose du plus grand nombre de spectres pour fournir des services, soit 1 420 MHz au total. La société compte le plus grand nombre d'abonnés par rapport à ses concurrents en Thaïlande, avec plus de 46 millions d'abonnées en décembre 2022. AIS est prête à alimenter toute la Thaïlande avec la technologie 5G. Elle couvre actuellement 77 provinces grâce à 3 activités principales : la téléphonie mobile, le haut débit domestique avec AIS Fibre, et les services numériques dans 5 domaines (vidéo, Cloud, paiements numériques, l'Internet des objets [IoT]) et les services fournis conjointement avec des partenaires. L'entreprise se développe également avec ses filiales AIS eSports et AIS Insurance Service. Tout cela dans le but de devenir une société de technologie cognitive, de promouvoir une infrastructure numérique solide pour le pays, de stimuler le potentiel compétitif du secteur industriel et d'améliorer la qualité de vie de tous les Thaïlandais. Retrouvez-nous sur www.ais.th

À propos de ZTE :

ZTE contribue à connecter le monde grâce à une innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise fournit des technologies innovantes et des solutions intégrées, son portefeuille couvre toutes les séries de services de télécommunications sans fil, filaires, d'appareils et de services professionnels. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique et intelligent, et permet la connectivité et la confiance partout. ZTE est cotée à la fois à la Bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

