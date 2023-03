ZTE en AIS kondigen samen 's werelds eerste brilloze 3D-AI-tablet aan en tekenen memorandum van overeenstemming op MWC 2023

BARCELONA, Spanje, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, is een partnerschap aangegaan met AIS, de grootste mobiele provider van Thailand, en kondigen samen 's werelds eerste 3D-AI-tablet - nubia Pad 3D - aan op het Mobile World Congress 2023.

Dit innovatieve apparaat beschikt over ingebouwde technologie die volledig brilloos en immersief bellen, streamen en gamen in 3D mogelijk maakt, evenals applicaties voor het delen en creëren van content.

Op MWC 2023 tekenden de twee partijen een memorandum van overeenstemming: AIS en ZTE kwamen een uitgebreid strategisch partnerschap overeen met het oog op een versterkte samenwerking op het gebied van innovatieve producten ten voordele van elkaars productecosysteem. ZTE zal met AIS samenwerken om zijn technologische leiderschap in Thailand te behouden. AIS zal de marktpositie van ZTE waarborgen als de belangrijkste digitale economische waardevolle partner van AIS in Thailand. Gezamenlijk zullen zij de ontwikkeling van de Thaise communicatie-industrie bevorderen.

Ni Fei, Senior Vice President van ZTE Corporation en President van ZTE Mobile Devices: "ZTE breidt de multi-ecologische scenario's actief uit en werkt samen met AIS om innovatieve technologische producten met een hoogwaardige ervaring aan meer gebruikers wereldwijd aan te bieden. Met de nieuwe 3D-technologie kunnen gebruikers brilloos genieten van een rijke, natuurlijke 3D-ervaring."

Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO) van AIS, gaf aan: "Als Digital Life Service Provider met het meeste 5G-spectrum in Thailand, is het onze plicht om het Thaise publiek uitstekende digitale ervaringen via zowel mobiele als thuisbreedband (100% fiber) te leveren Werken met ZTE als strategische partner voor zowel netwerken als apparaten past heel duidelijk in dit beleid."

nubia Pad 3D, gezamenlijk ontwikkeld door ZTE en de wereldwijd toonaangevende brilloze 3D-ontwikkelaar Leia Inc, zit boordevol wetenschap en technologie. Het apparaat is uitgerust met de unieke 3D-lichtveldtechnologie van Leia en heeft een enorme AI-rekenkracht om verschillende 3D-toepassingsscenario's aan te passen. Dit houdt in: AI Face-Tracking, die een perfect beeld (maximaal 8 weergaven lichtveld) in realtime kan matchen, realtime AI-gebaseerde 2D naar 3D-inhoud conversie, AI-gestuurde 3D-inhoud opgenomen door front- of achtercamera's. Ook is er compatibiliteit met de populaire AI 3D-toepassingen voor artistieke creatie. Het is uitgerust met een 12,4-inch 2.5K-scherm en vier symmetrische Dolby Surround Sound luidsprekers die een immersieve audio- en visuele ervaring bieden. Met 's werelds grootste ecosysteem voor 3D-content genieten gebruikers naadloos van 's werelds eerste 3D-augmented videochat, 3D-privébioscoop, immersieve 3D-games en andere scenario's. De nubia Pad 3D, aangedreven door de Snapdragon 8-serie chip, onderscheidt zich met zijn prestaties en biedt een verbeterde gebruikerservaring in alle dimensies met de 9070mAh batterij en 33W snellader.

Dit product wordt in Q2 officieel in Thailand gelanceerd via het online kanaal van AIS.

AIS werkte eerder al met ZTE samen aan verschillende projecten. In maart 2022 werkten ZTE en AIS samen met Qualcomm om 's werelds eerste 5G mmWave dual connectivity test (NR-DC) te voltooien op basis van sub-6G en 26 GHz hoogfrequentie. In juni 2022 ondertekenden de twee partijen een strategische samenwerkingsovereenkomst om het eerste hoogwaardige 5G-netwerk van Thailand uit te bouwen. De ondertekening van deze strategische samenwerking betekent een nieuwe doorbraak voor AIS en ZTE op het gebied van innovatieve consumentenelektronica. ZTE en AIS zullen nauw samenwerken op zowel 2B- als 2C-gebied, waaronder de bouw van 5G-netwerken, de uitbreiding van 5G-toepassingen en eco-productinnovatie voor consumenten, om de ontwikkeling van de digitale economie in Thailand te bevorderen.

Over AIS

Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) is de 5G digitale serviceprovider met de meeste spectra voor dienstverlening, in totaal 1420MHz. De onderneming telt de meeste abonnees in Thailand, namelijk meer dan 46 miljoen in december 2022. AIS is klaar om Thailand te voorzien van 5G-technologie die momenteel 77 provincies bestrijkt via 3 kernactiviteiten: mobiele telefoons, hogesnelheidsbreedband voor thuisgebruik via AIS Fibre, en digitale diensten in 5 aspecten van video, de Cloud, digitale betalingen, het Internet of Things (IoT) en diensten die samen met partners worden geleverd. Het bedrijf breidt ook uit met AIS eSports en AIS Insurance Service. Dit alles kadert in de visie om een Cognitive Tech-Co te worden, om een robuuste digitale infrastructuur voor het land te ondersteunen, het concurrentiepotentieel van de industriële sector te stimuleren en de levenskwaliteit voor alle Thais te verbeteren. Vind ons op www.ais.th

OVER ZTE:

ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen. Zijn portfolio omvat alle series van draadloze, wireline, apparaten en professionele telecommunicatiediensten. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking. Het streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd op zowel de beurs van Hongkong als die van Shenzhen. www.zte.com.cn/global

