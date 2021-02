ZTE et GlobalData publient le livre blanc sur le transport de précision 5G

SHENZHEN, Chine, 26 février 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées au secteur des télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, et GlobalData, le leader de l'industrie en matière d'analyse, ont publié un livre blanc sur le transport de précision 5G.

Le livre blanc met en lumière les nouveaux changements apportés à l'architecture des réseaux 5G ainsi que les nouvelles exigences pour le réseau de transport. Il décrit la façon d'utiliser la solution innovante de réseau de transport de précision 5G pour relever les défis majeurs posés par les nouveaux services qui sont offerts. Il propose également des solutions complètes de soutien technique et des recommandations pour des technologies clés précises.

« Le réseau 5G peut assurer une grande capacité et une grande disponibilité en général. Combiné au découpage dur, il peut également offrir une sécurité accrue et isoler le trafic, ce qui permet aux opérateurs de créer des tranches de réseau réservées aux réseaux privés avec des capacités de réseau précisément définies et des garanties de qualité de service, a expliqué Emir Halilovic, analyste principal chez GlobalData. Le réseau 5G remplacera ainsi efficacement le réseau privé spécialisé, et le transport de précision 5G apportera un soutien en matière de réseau aux opérateurs et aux entreprises clientes. »

Le développement rapide de nouvelles applications 5G dans les secteurs verticaux exige une réorganisation de l'écosystème 5G. Celle-ci implique notamment un découpage, une gestion et un contrôle, un diagnostic et une synchronisation de précision, ce qui permettra de mettre en place « un réseau de transport unifié pour diverses industries ». En outre, le livre blanc explique en détail les quatre capacités techniques suivantes :

Découpage de précision : Il s'agit d'une capacité qui prend en charge l'algorithme Flex-Algo complètement dissocié des ressources de transport et qui permet une cartographie flexible avec les ressources d'Ethernet flexible. Les tranches de Flex-Algo avec des caractéristiques différentes de bande passante, de latence et d'isolation sont construites à partir de ressources précises avec des quantités, des types et des granularités divers, pour favoriser l'efficacité, la stabilité et la sécurité des tuyaux consacrés à l'approvisionnement de services dont les exigences de qualité varient, et pour assurer la mise en œuvre d'une approche de transfert déterministe avec une latence et une instabilité ultra-faibles.

Gestion et contrôle de précision : Cette capacité technique prend en charge la personnalisation flexible et le déploiement de tranches en couches multiples dans une multitude de scénarios avec des exigences différenciées. L'affichage de tranches assure une surveillance visuelle ainsi qu'une opération, une administration et une maintenance (OAM) efficaces sur le plan du service, ce qui permet un approvisionnement en tranches à l'échelle de minutes et une visibilité de la topologie, du fonctionnement et de l'état.

Diagnostic de précision : L'ancien mode de diagnostic, fondé sur l'expérience personnelle, est mis à niveau vers un mode automatique alimenté par l'intelligence artificielle, ce qui raccourcit la période de vérification du second niveau à l'échelle de millisecondes et permet d'afficher l'état du service avec plus de précision.

Synchronisation de précision : Le réseautage intelligent de synchronisation de très haute précision est utilisé pour mettre en œuvre la planification automatique, le déploiement et l'OAM du réseau temporel, ce qui aide à optimiser l'efficience de l'approvisionnement du réseau, à réduire le temps de localisation des défaillances et à assurer la mise en place à grande échelle d'un réseau temporel en cas de panne. Cette capacité technique permet également d'effectuer une sauvegarde mutuelle avec le réseau temporel synchronisé à l'heure-satellite et ainsi de fournir des services de synchronisation sécurisés, fiables et de précision ultra-élevée.

À ce jour, la solution de réseau de transport de précision 5G de ZTE, axée sur l'approche de transfert déterministe, a été déployée et vérifiée de façon séquentielle dans les industries liées aux technologies électriques et cloud. À l'avenir, les opérateurs de ZTE et ceux d'autres entreprises travailleront ensemble pour construire des réseaux de transport 5G tout-en-un, en vue de se préparer pleinement à l'évolution à long terme pour le passage de « To C » vers « To C+To B ». La collaboration permettra aussi d'atteindre un avantage concurrentiel à l'ère de l'Internet des objets 5G.

