ZTE est le pionnier d'une solution verte innovante pour une communication sans carbone pour Telefónica Allemagne

ZTE a franchi une étape importante en mettant en œuvre avec succès une solution d'énergie sans carbone pour un site de télécommunications de Telefónica Allemagne

Ce cas concluant fournit une expérience précieuse pour les applications et les défis futurs en matière d'approvisionnement des zones rurales

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de technologies de l'information et de la communication, a franchi une étape importante en mettant en œuvre avec succès une solution d'énergie sans carbone qui alimente un site de télécommunications de Telefónica Allemagne. Ce projet révolutionnaire utilise la solution innovante d'énergie verte de ZTE qui combine l'énergie solaire, les piles à hydrogène alimentées au méthanol et le stockage intelligent de l'énergie.

La collaboration entre ZTE et Telefónica Allemagne marque le premier déploiement commercial d'une telle solution verte en Allemagne. Pour l'exploitation du réseau, Telefónica Germany utilise la technologie de l'un de ses fournisseurs de réseaux nationaux. L'accès au réseau électrique dans les zones reculées pose des problèmes, car il implique souvent de longues périodes de construction et des coûts élevés. Pour surmonter ces obstacles, ZTE a étudié une nouvelle solution écologique et efficace pour Telefónica Germany, qui réponde aux exigences d'un monde en évolution rapide. La mise en œuvre finale a pris en compte le respect de l'environnement, la durabilité et l'accessibilité financière, démontrant une performance supérieure dans de nombreux domaines.

La solution proposée par ZTE relève de nombreux défis en combinant l'énergie solaire et les piles à hydrogène alimentées au méthanol. En s'appuyant principalement sur l'énergie solaire et en la complétant par des piles à hydrogène pendant l'hiver, la solution atteint une disponibilité énergétique de 100 %, garantissant une alimentation en énergie ininterrompue pour le site de télécommunications, et donc des services de communication fluides pour les résidents de la zone isolée, tout en éliminant les inquiétudes concernant les perturbations de leur connectivité au réseau mondial.

Cette solution écologique se distingue par son empreinte carbone minimale. La combinaison de l'énergie solaire et des piles à hydrogène alimentées au méthanol ne produit que de l'eau et une quantité minime de dioxyde de carbone comme sous-produits. Cela permet non seulement de réduire les émissions de carbone, mais aussi de s'aligner sur les normes élevées en matière de développement durable fixées par le gouvernement et les entreprises allemandes. En adoptant cette solution d'énergie verte ultime, Telefónica Germany démontre son engagement en matière de responsabilité environnementale et donne l'exemple aux autres entreprises du secteur des télécommunications.

En outre, la solution s'appuie sur la production d'hydrogène à partir de méthanol dans le module et élimine ainsi les risques liés au stockage et au transport de l'hydrogène, ce qui la rend plus sûre et plus respectueuse de l'environnement que les piles à combustible à hydrogène traditionnelles. Grâce à cette source d'énergie fiable et sûre, Telefónica Allemagne fournit d'excellents services de communication sans compromettre la sécurité ou la durabilité sur le site pilote.

La solution écologique de ZTE peut être étendue à d'autres opérateurs européens, contribuant ainsi à l'objectif de neutralité carbone de l'ensemble du secteur. En partageant son expertise, ZTE s'engage à conduire l'industrie des télécommunications vers un avenir plus vert et plus durable.

ZTE s'est engagée à innover en permanence pour atteindre la neutralité carbone. L'entreprise explorera activement de nouveaux scénarios d'application diversifiés en collaboration avec ses partenaires, apportant des contributions substantielles à la société et à l'environnement.

À propos de Telefónica Allemagne :

O 2 Telefónica est l'un des principaux fournisseurs de services complets de télécommunications pour les particuliers et les entreprises. Le portefeuille de la marque principale O 2 et de diverses marques secondaires et partenaires comprend non seulement la téléphonie traditionnelle et les connexions Internet, mais aussi des services numériques innovants dans le domaine de l'Internet des objets et de l'analyse des données. Dans le domaine des communications mobiles, O 2 Telefónica dessert plus de 45 millions de lignes mobiles (y compris M2M - au 31 décembre 2023). Aucun autre opérateur de réseau ne connecte plus de personnes dans ce pays. Le réseau mobile de l'entreprise, très performant et primé, couvre plus de 99 % de la population. En ce qui concerne le réseau fixe, O 2 Telefónica offre à ses clients la plus grande diversité technologique et la plus grande disponibilité géographique de tous les fournisseurs en Allemagne. Telefónica Deutschland Holding AG est cotée à la bourse de Francfort depuis 2012. Au cours de l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 8,6 milliards d'euros avec environ 7 500 employés. La société est détenue majoritairement par le groupe espagnol de télécommunications Telefónica S.A., l'un des plus grands groupes de télécommunications au monde.

À PROPOS DE ZTE :

ZTE contribue à connecter le monde grâce à une innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise fournit des technologies innovantes et des solutions intégrées, son portefeuille couvre toutes les séries de services de télécommunications sans fil, filaires, d'appareils et de services professionnels. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique et intelligent, et permet la connectivité et la confiance partout. ZTE est cotée à la fois à la Bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

