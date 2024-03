ZTE pioniert met innovatieve groene oplossing voor koolstofvrije communicatie voor Telefónica Germany

ZTE heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door een geslaagde koolstofvrije energieoplossing te implementeren voor een telecomlocatie van Telefónica Germany

Uit dit succesverhaal kan waardevolle ervaring worden opgedaan voor toepassingen en uitdagingen voor de levering aan plattelandsgebieden in de toekomst

BARCELONA, Spanje, 1 maart 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door met succes een koolstofvrije energieoplossing te implementeren die een telecomlocatie van Telefónica Germany van energie voorziet. Dit baanbrekende project maakt gebruik van ZTE's innovatieve groene stroomoplossing die zonne-energie, waterstofbrandstofcellen op methanol en intelligente energieopslag combineert.

De samenwerking tussen ZTE en Telefónica Germany markeert de eerste commerciële toepassing van een dergelijke groene oplossing in Duitsland. Voor het netwerkbeheer gebruikt Telefónica Germany technologie van een van haar nationale netwerkleveranciers. Er ontstaan uitdagingen als het gaat om toegang tot netstroom op afgelegen locaties, omdat dit vaak gepaard gaat met lange bouwperiodes en hoge kosten. Om deze obstakels te overwinnen, onderzocht ZTE een nieuwe groene en efficiënte oplossing voor Telefónica Germany die voldoet aan de vraag van een snel veranderende wereld. De uiteindelijke implementatie hield rekening met milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid en liet op meerdere gebieden superieure prestaties zien.

De oplossing die ZTE voorstelt, lost meerdere uitdagingen op door zonne-energie te combineren met waterstofbrandstofcellen op methanol. Door voornamelijk te vertrouwen op zonne-energie en deze in de winter aan te vullen met waterstofbrandstofcellen, bereikt de oplossing een 100% beschikbare stroomlevering, waardoor de telecomsite gegarandeerd ononderbroken energie heeft. Daarom zijn de bewoners in afgelegen gebieden verzekerd van vloeiende communicatiediensten en hoeven zij zich geen zorgen te maken dat hun verbinding met het wereldwijde netwerk wordt onderbroken.

Opmerkelijk in de groene oplossing is de minimale koolstofvoetafdruk. De combinatie van zonne-energie en waterstofbrandstofcellen op methanol levert alleen water en een minimale hoeveelheid koolstofdioxide als bijproducten op. Dit vermindert niet alleen de koolstofuitstoot, maar voldoet ook aan de hoge normen voor duurzame ontwikkeling die de Duitse overheid en bedrijven hebben vastgesteld. Door te kiezen voor deze ultieme groene energieoplossing toont Telefónica Germany haar inzet voor milieuverantwoordelijkheid en stelt ze een voorbeeld voor andere bedrijven in de telecommunicatiesector.

Bovendien maakt de oplossing gebruik van de methanolwaterstofproductie binnen de module. Dit neemt de risico's van waterstofopslag en -transport weg en maakt de oplossing veiliger en milieuvriendelijker dan traditionele waterstofbrandstofcellen. Ondersteund door deze betrouwbare en zekere energievoorziening levert Telefónica Germany uitstekende communicatiediensten zonder de veiligheid of duurzaamheid op de pilotlocatie in gevaar te brengen.

De groene oplossing van ZTE kan worden uitgebreid naar andere Europese operatoren, wat bijdraagt aan de industriewijde doelstelling van koolstofneutraliteit. ZTE wil zijn expertise delen om de telecommunicatiesector naar een groenere en duurzamere toekomst leiden.

ZTE streeft naar voortdurende innovaties voor koolstofneutraliteit. Het bedrijf zal in samenwerking met zijn partners actief nieuwe en diverse toepassingsscenario's verkennen, om een belangrijke bijdrage te leveren aan zowel de maatschappij als het milieu.

Over Telefónica Germany:

O 2 Telefónica is een toonaangevende full-service aanbieder van telecommunicatiediensten voor consumenten en zakelijke klanten. Het portfolio van het kernmerk O 2 en diverse secundaire en partnermerken omvat niet alleen traditionele telefonie en internetverbindingen, maar ook innovatieve digitale diensten voor het internet der dingen en data-analyse. Op het gebied van mobiele communicatie bedient O 2 Telefónica meer dan 45 miljoen mobiele lijnen (inclusief M2M - per 31 december 2023). Geen enkele andere netwerkoperator verbindt meer mensen in dit land. Het hoogwaardige, bekroonde mobiele netwerk van het bedrijf bereikt meer dan 99% van de bevolking. In het vaste netwerk biedt O 2 Telefónica haar klanten de grootste technologische diversiteit en geografische beschikbaarheid van alle providers in Duitsland. Telefónica Deutschland Holding AG is sinds 2012 genoteerd aan de beurs van Frankfurt. In het boekjaar 2023 genereerde het bedrijf een omzet van 8,6 miljard euro en telde het ongeveer 7.500 werknemers. Het bedrijf is voor het grootste deel eigendom van de in Madrid gevestigde Spaanse telecommunicatiegroep Telefónica S.A., een van de grootste telecommunicatiegroepen ter wereld.

OVER ZTE: ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen. Zijn portfolio omvat alle series van draadloze, wireline, apparaten en professionele telecommunicatiediensten. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking. Het streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd op zowel de beurs van Hongkong als die van Shenzhen. www.zte.com.cn/global

