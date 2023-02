ZTE lancia la serie di prodotti e soluzioni UniSite all-scenario al MWC 2023

Aiutare gli operatori a costruire una rete 5 G estremamente semplice, altamente efficiente e che collabora con tutte le bande.

Aiutare gli operatori nella costruzione di una rete 5 G definitiva con il TCO più basso per ispirare l'economia digitale

BARCELLONA, Spagna, 28 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader a livello globale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha lanciato la sua soluzione UniSite 5 G all-scenario e una serie di prodotti innovativi leader del settore al Mobile World Congress in Barcellona, Spagna, con l'obiettivo di aiutare gli operatori a costruire una rete 5 G orientata al futuro, estremamente semplice, altamente efficiente e che collabora con tutte le bande.

ZTE launches all-scenario UniSite solution and product series at MWC 2023

Esclusivo Ultra Broadband Radio (UBR) tri-settore da 12 TR per una soluzione più semplice del sito

Mentre la commercializzazione globale del 5 G entra nella corsia veloce, le bande FDD esistenti stanno accelerando l'evoluzione del 5 G. Tuttavia, il fattore di spettri altamente frammentati ha sollevato molte sfide come un'ampia quantità di unità radio, uno spazio limitato per le torri e elevati costi O&M.

ZTE's 12TR UBR è unico nel settore, integrando 1,8 GHz e 2,1 GHz e tri-settore in un'unica box con potenza di uscita ultra-elevata 12 × 120 W, che garantisce sia l'esperienza dei RAT esistenti che l'evoluzione al 5 G.

Per l'UBR 12TR che lavora con il tri-settore 6TR UBR a bassa frequenza, solo due unità radio sono sufficienti per supportare 5 bande FDD, rendendo la soluzione del sito notevolmente semplificata. Rispetto alla soluzione tradizionale, il consumo energetico può essere ridotto del 30%. Inoltre, le antenne, i moduli di alimentazione, le batterie e le altre infrastrutture esistenti possono essere riutilizzate al massimo, riducendo ulteriormente il TCO.

UBR seriale ad alta potenza per la condivisione della RAN

Nell'era del 5G, la condivisione della RAN è diventata la scelta economicamente più fattibile per un numero sempre maggiore di operatori. I prodotti UBR seriali di ZTE sono in grado di soddisfare i requisiti di multi-banda, alta potenza e facilità di implementazione della condivisione della RAN.

I prodotti UBR seriali supportano combinazioni di bande di frequenza multiple di Sub-3GHz e Sub-1GHz, nonché una potenza di trasmissione diversificata da 4×120W a 4×180W. Inoltre, le risorse energetiche possono essere condivise tra diverse bande di frequenza su richiesta.

Tra questi prodotti, l'UBR a tre bande 1,8GHz + 2,1GHz + 2,6GHz offre la più grande potenza di trasmissione del settore - 4×180W, supportando in modo flessibile la condivisione della RAN da parte di più operatori, mentre l'UBR tri-banda a 900MHz + 1,8GHz + 2,1GHz, unico nel suo genere, integra le tre bande FDD più diffuse, ottenendo il minimo ingombro della torre.

128TR array di antenne estremamente grandi AAU per una futura capacità ultra grande

Per la futura domanda di capacità ultra-grande nelle città dense, ZTE ha lanciato un array di antenne AAU estremamente grande nella banda Sub-6GHz, in cui il numero di canali del ricetrasmettitore è raddoppiato dai tradizionali 64TR a 128TR e il numero di elementi di antenna correlati è raddoppiato da 192 a 384 per ottenere un aumento della copertura e della capacità.

Grazie all'innovazione dell'architettura e dell'algoritmo, il 128TR AAU può migliorare la fitta copertura urbana del 3 dB e, cosa ancora più importante, capacità di 32 flussi di dati downlink e 24 flussi di dati uplink. Pertanto, la velocità del picco cellulare può raggiungere i 10 Gbps e anche la velocità media delle celle e l'esperienza dell'utente finale possono essere notevolmente migliorati.

mmWave larghezza di banda ultra grande AAU e MiCell per altri scenari

Per gli hotspot del traffico, il backhaul wireless del sito e l'accesso fisso wireless per aziende o famiglie (FWA), ZTE ha lanciato un mmWave 8T8R AAU con una larghezza di banda ultra-grande da1,6 GHz, che raggiunge una resa di picco fino a 25 Gbps. Inoltre, questo prodotto può essere diviso in due celle 4T4R, consentendo ulteriori applicazioni sullo stesso sito.

MiCell, l'innovativa soluzione micro cellulare distribuita di mmWave ZTE può ottenere una resa 4 Gbps per testa RF. Questa soluzione è in grado di soddisfare la domanda di traffico estremamente elevata di stadi, mostre, hub di trasporto e altri luoghi, e adattarsi in modo flessibile ai diversi requisiti applicativi di altissima capacità, bassa latenza e alta affidabilità in scenari B2B come le fabbriche intelligenti.

Grazie all'innovativo design dell'architettura di MiCell, i moduli Intermediate Frequency (IF) vengono spostati da unità RF a BBU per ottenere il raggruppamento delle risorse, che può essere condiviso in modo dinamico da tutte le unità RF. Questa architettura riduce al minimo la complessità della testina RF, rendendola molto più piccola e leggera, e anche il consumo energetico può essere ridotto in modo significativo. Grazie alle innovazioni di cui sopra, MiCell raggiunge un'implementazione flessibile ed efficiente e un'espansione della copertura senza problemi su richiesta.

Backhaul multi-banda e MBS di iEasylink per migliorare affidabilità e distanza

In quanto nuovo componente della soluzione a microonde iEasylink, ZTE ha lanciato l'unità full outdoor ultracompatta multi-banda (1×banda E e 4×banda normale) NR9961 e l'antenna multi-banda (3 bande in 1) con stabilizzazione del fascio millimetrico (MBS). Questa soluzione offre un collegamento a 10 Gbps molto più affidabile con l'hardware più semplice, semplificando notevolmente l'installazione e il carico di lavoro per l'allineamento dell'antenna del 67%. Rispetto all'antenna tradizionale, l'MBS può migliorare efficacemente la distanza del collegamento in banda E fino al 50%. Inoltre, sulle IDU modulari della serie NR9000 sarà disponibile una scheda modem che integra 4 interfacce IF, in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e di aumentare l'utilizzo del rack.

Con lo sviluppo dell'ecosistema 5G, aumenteranno le connessioni e i servizi veicolati dal 5G, portando avanti l'evoluzione della rete in modo continuo. La soluzione UniSite di ZTE per tutti gli scenari aiuta gli operatori a costruire una rete 5G di ultima generazione con il più basso TCO per ispirare l'economia digitale.

