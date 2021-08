ZTE verwerft ISO/IEC 27701:2019 -certificaat voor zijn kernnetwerkproducten

SHENZHEN, China, 3 augustus 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale aanbieder van telecommunicatie, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor mobiel Internet, heeft voldaan aan het ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System)-certificaat, uitgegeven door British Standards Institution (BSI), voor zijn kernnetwerkproducten.

Dit certificaat dekt de R&D- en onderhoudsdiensten van ZTE Universal Subscriber Profile Platform (ZXUN USPP) en Cloud Foundation (TECS CloudFoundation). Daarnaast betreft het ook veel dienstgebieden, zoals productonderzoek en -ontwikkeling, technische diensten, informatiebeveiliging, human resources, administratieve zaken, onroerend goed, enzovoorts.

Dit certificaat erkent niet alleen de capaciteiten van ZTE's kernnetwerkproducten op het gebied van privacybeveiligingsbeheer en bescherming, het bewijst daarnaast ook ZTE's hoogwaardige constructieniveau van het nalevingssysteem van gegevensbescherming.

ISO/IEC 27701:2019 is momenteel de meest gezaghebbende standaard voor privacybescherming ter wereld. Het werd in augustus 2019 gezamenlijk vrijgegeven door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC), met als doel organisaties te helpen bij het effectief beschermen en verwerken van de persoonlijke informatie die volgens de geldende voorwaarden is verzameld, en om ondernemingen een krachtige garantie te bieden om te voldoen aan de voorwaarden van de cyberbeveiligingswet van de Volksrepubliek China, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming van andere landen en regio's.

Als het gaat om productontwerp, -ontwikkeling, -implementatie, O&M en andere privacybescherming, zijn ZTE's kernnetwerkproducten door de BSI na strenge beoordeling en uitgebreide evaluatie goedgekeurd.

Met "Veiligheid in DNA, Vertrouwen door Transparantie" beschouwt ZTE privacybescherming niet alleen als wettelijke verplichting, maar tevens als een belangrijk uitgangspunt voor vertrouwen, co-constructie en morele vervulling.

Momenteel heeft ZTE zich gericht op kernscenario's, om een end-to-end, closed-loop en procesgebaseerd nalevingssysteem voor privacybescherming te bouwen. Daarnaast heeft het bedrijf het concept van privacybescherming geïntegreerd in het productonderzoeks- en ontwikkelingsproces als een belangrijke als een belangrijke connotatie van kernconcurrentievermogen.

In de toekomst zal ZTE, op basis van de internationale standaardcertificering voor zijn kernnetwerkproducten, veiligere en betrouwbaardere kernnetwerkproducten en -oplossingen blijven leveren aan industrieën en aan zijn wereldwijde klanten, om hoogwaardige 5G-netwerken te leveren.

Mediacontacten:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

Email: [email protected]

