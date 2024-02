ZTE onthult ultra-efficiënte, groene en intelligente innovaties op MWC 2024

ZTE gaat een uitgebreide reeks innovatieve producten en oplossingen presenteren die worden gekenmerkt door ultra-efficiëntie, duurzaamheid en intelligentie, waarbij het de focus legt op de baanbrekende en geavanceerde toepassingen van ICT-technologieën op MWC24.

BARCELONA, Spanje, 26 februari 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft onlangs zijn deelname aangekondigd aan het Mobile World Congress 2024 in Barcelona van 26 tot 29 februari. Onder het thema "Unfolding the Intelligent Future," wil het bedrijf gebruik maken van de mogelijkheden die het grote evenement biedt door de krachten te bundelen met partners uit de industrie om een toekomst voor te stellen die door digitale intelligentie wordt aangedreven.

Het bedrijf zal met name een uitgebreide reeks innovatieve producten en oplossingen presenteren die worden gekenmerkt door ultra-efficiëntie, duurzaamheid en intelligentie, waarbij het de focus legt op de baanbrekende en geavanceerde toepassingen van ICT-technologieën in vier belangrijke tentoonstellingszones - Ultra-efficiënte infrastructuur, Intelligentie voor grotere waarde, Grenzeloze toekomst en Slim leven in 3F30, Hal 3, Fira Gran Via.

Een zeer efficiënt, koolstofarm en gemoderniseerd basisnetwerk bouwen om aan verschillende behoeften te voldoen

Als antwoord op de fundamentele netwerkvereisten van telecomoperators laat ZTE zien hoe netwerken van de volgende generatie en een uitgebreide computerinfrastructuur kunnen worden gebruikt om een toekomstgerichte, gemoderniseerde infrastructuur te bouwen op een efficiënte en koolstofarme manier.

In de draadloze sector brengt ZTE UniSite uit, een Ultra-gesimplificeerde radiosite. Door gebruik te maken van een geïntegreerde aanpak met zeven frequenties maakt UniSite sitetoepassingen eenvoudiger en naarmate MIMO met meerdere frequenties zich verder ontwikkelt, wordt de efficiëntie van het spectrum bereikt. Met de introductie van een nieuwe generatie constant efficiënte vermogensversterkerarchitectuur en als pionier op het gebied van de eerste energiegepoolde UBR in de branche, streeft ZTE naar ultieme energiebesparingen. Het debuut van de deterministische 800GE/400GE-router en de introductie van de microgolf-IDU met de hoogste capaciteit in de sector markeren ZTE's toewijding aan efficiënte backhaul-ondersteuning, die een naadloze evolutie voor 5G-A biedt.

In het bekabelde gebied lanceert ZTE een ultra-efficiënt, volledig optisch netwerk. Door middel van FTTx wil ZTE met dit initiatief uitgebreide gigabitdekking bereiken voor huizen, campussen en landelijke gebieden. ZTE gaat een pioniersrol vervullen bij de lancering van het volledig optische Tbit-toegangsplatform, waarbij supersnel OTN wordt geïntroduceerd voor grootschalige implementatie en 400G-verbindingen over ultralange afstanden mogelijk worden. Daarnaast is ZTE de eerste zijn die de 800G krachtige en pluggable oplossing op het evenement presenteert.

Op het gebied van rekenkracht lanceert ZTE een gediversifieerde en zeer efficiënte end-to-end computerinfrastructuuroplossing. De volledige serie servers levert heterogene rekenkracht van hoge kwaliteit en voldoet aan alle scenariovereisten voor algemeen en intelligent computergebruik. Andere innovaties zijn gedistribueerde flashopslag met hoge prestaties, verliesvrije snelle 400GE-interconnectie, vloeistofgekoelde modulaire datacenters (DC's) en andere geavanceerde producten.

In het groene en koolstofarme domein introduceert ZTE een uitgebreide end-to-end oplossing voor energiebeheer. De oplossing laat zien hoe kerntechnologieën universele koolstofarme praktijken mogelijk maken aan de hand van groene energievoorziening, efficiënte energieopslag en intelligent energieverbruik.

AI inzetten om bedrijfsgroei voor telecomoperators te stimuleren en het te gelde maken van digitale intelligentie te versnellen

ZTE zal een reeks innovatieve producten en oplossingen tentoonstellen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om de bedrijfsontwikkeling voor telecomoperators te stimuleren en om digitale intelligentie te gelde te maken voor de 2C/2B/2H-markten. Dit omvat de "uSmartNet - Truly Autonomous Network Solution," die grote AI-modellen en digitale twin-technologie integreert. Daarnaast zal ZTE oplossingen presenteren die gebaseerd zijn op de Open Gateway en het instrumenteren van intelligente hulpbronnen, om operators te helpen bij het te gelde maken van verkeer en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Voor de uitbreiding van 2B business voor operators introduceert ZTE een digitale bouwarchitectuur voor de industriële campus gebaseerd op"industrieel privénetwerk + ZTE DigitalNebula," waarbij onafhankelijk grote industriële modellen worden ontwikkeld om een efficiënte en collaboratieve slimme fabriek te helpen bouwen. ZTE laat de integratie van 5G- en PON-technologieën en de uitbreiding van een specifiek netwerk naar het OT-domein zien. Deze vooruitgang zorgt voor meer determinisme, naadloze integratie van computernetwerken en stroomlijnt de werking door de onderhoudsvereisten tot een minimum te beperken.

Bovendien introduceert ZTE ook de eerste geïntegreerde 5G+XR-netwerkmedia-oplossing in de industrie, die industriële, culturele toeristische en andere sectoren met metaverse toepassingen mogelijk maakt en meer opties voor industriële en commerciële innovatie in petto heeft. Voor de uitbreiding van 2H business voor operators verbetert ZTE de gebruikerservaring met behulp van diverse Wi-Fi 7-terminals, uitgebreide videodiensten en een home media rekencentrum Daarnaast lanceert ZTE een end-to-end smart home ecosysteem met FTTR als basis en spraak als toegangspunt.

Geavanceerde technologieën verkennen om de grenzen van de digitale toekomst te verleggen

Vooruitlopend op de toekomstige evolutie van mobiele communicatietechnologie presenteert ZTE de drie belangrijkste visies op 5G-A en gaat het dieper in op de technologie-uitbreiding in zes belangrijke scenario's. Er worden demonstraties gegeven van rijke toepassingen zoals het uitbreiden van mobiele backhaul met millimeter-wave ultra-gigabit ervaringen, immersieve XR-ervaringen en nog veel meer. Daarnaast gaat ZTE Dynamic RIS for Cost-Efficient mmWave tentoonstellen om de kosten voor netwerktoepassingen en het energieverbruik te optimaliseren. RedCap zal worden onthuld om zijn rol te illustreren in het ondersteunen van de ontwikkeling van de IoT-industrie ter waarde van een biljoen dollar. Het 5G-A netwerk met geïntegreerde communicatie- en computertechnologieën wordt ook getoond om het tijdperk van nieuwe economie op lage hoogte en 5G-A aangedreven V2X autonoom rijden in te luiden. Bovendien presenteert ZTE de NTN-technologie (Non-Terrestrial Network) om universele connectiviteit te bereiken in de lucht, op het land en op zee, waarbij nieuwe ruimtes worden gecreëerd voor smartphones om rechtstreeks verbinding te maken met satellieten en wide-area IoT.

Lancering van Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0, toepassing van multi-terminal slimme interconnectie

Op het gebied van slim leven onthult ZTE Mobile Devices zijn wereldwijde merkvisie "Better for All", toegewijd aan het leveren van superieure producten en diensten wereldwijd door middel van verbeterd ontwerp, ervaringen en kwaliteit. ZTE Mobile Devices zet zich in om iedereen in staat te stellen van een beter leven te genieten en zal een kern van multi-terminal slimme interconnectie en ecologische uitbreiding laten zien, evenals zijn Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0.

Er worden een aantal nieuwe producten en innovatieve technologieën geïntroduceerd. Deze omvatten een gloednieuwe generatie en ook 's werelds eerste 5G+Al 3D-tablet, de nubia Pad 3D II, met 3D-oplossingen voor verschillende industrieën en Neovision 3D Anytime-technologie voor krachtige realtime conversie van 2D-inhoud naar 3D. Daarnaast worden 5G FWA-producten met nieuwe Al-concepten, ZTE's eerste flip smartphone, nubia Flip 5G, en een assortiment van nieuwe smartphones met fotografie, muziek en gaming getoond.

Tijdens het evenement worden presentaties gegeven van het vlaggenschip voor allround fotografie, de nubia Z60 Ultra, uitgerust met 's werelds exclusieve vijfde generatie camera onder het scherm, en verder de REDMAGIC 9 Pro-serie, het vlaggenschip voor allround gaming met ultieme prestaties en uithoudingsvermogen, naast 's werelds toonaangevende producten uit de FWA- en MBB-serie.

Onthulling van zwaargewicht innovaties, gezamenlijk het nieuwe industriële ecosysteem voor de toekomst verkennen

Tijdens MWC 2024 zal het bedrijf de ZTE Devices New Products Launch en ZTE 5G-Advanced Innovations and New Products Release conferentie organiseren, waarbij een reeks innovatieproducten in de sector wordt aangeboden. ZTE neemt ook deel aan vijf themaforums die worden georganiseerd door GSMA, om in gesprek te gaan met wereldwijde operators, industriepartners en opinieleiders over nieuwe technologieën, producten en perspectieven op het gebied van ICT.

De speciale website van ZTE MWC Barcelona 2024 zal online beschikbaar zijn, met de nieuwste inzichten van Xu Ziyang, CEO van ZTE in het tijdperk van digitale intelligentie. Hij zal de acties en overwegingen van het bedrijf delen in het licht van de strategische kansen die digitalisering, informatie en koolstofarme ontwikkeling met zich meebrengen. Daarnaast belicht hij de toewijding om cyclische uitdagingen te overwinnen en bij te dragen aan een duurzame toekomst die wordt gekenmerkt door ultra-efficiëntie, duurzaamheid en intelligentie door samen met wereldwijde partners vorm te geven aan digitale innovatie.

Bezoek voor meer informatie de ZTE-stand (3F30, hal 3, Fira Gran Via) op Mobile World Congress 2024 of ga naar: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

