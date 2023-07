ZTE-Präsident Xu Ziyang: Konvergenz und Innovation - Aufbau der Phygital DNA für schnelleres Wachstum

ZTE will eine phygitale DNA für schnellere Iteration und Innovation aufbauen und damit letztlich die Gesellschaft als Ganzes umgestalten

ZTE strebt nach konzertierten Anstrengungen für schnellere Durchbrüche in Bezug auf optimale Effizienz, verbesserte Fähigkeiten sowie intelligente und vereinfachte Anwendungen

Während des MWC Shanghai wurde ZTE-CEO Xu Ziyang bei den Asian Mobile Awards (AMO) 2022 der GSMA mit dem Outstanding Contribution to the Asia Mobile Industry Award ausgezeichnet

SHANGHAI, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, gab heute bekannt, dass der CEO des Unternehmens, Xu Ziyang, auf der Sitzung „Digital First Networks" und dem GTI Summit Shanghai eine Grundsatzrede hielt. In seinen Reden teilte Xu die Erkenntnisse und Praktiken von ZTE in diesem digitalen Zeitalter.

In der Sitzung „Digital First Networks" wies Herr Xu darauf hin, dass es aufgrund verschiedener Unwägbarkeiten nur ein begrenztes Zeitfenster für die digitale Transformation der Industrie geben kann. Diese Situation bringt eine größere Verantwortung und einen höheren Druck mit sich. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich ZTE auf die grundlegenden Technologien, Infrastrukturen und Anwendungen und fördert die Integration von physischen und digitalen Bereichen, die Konvergenz von Computern und Netzwerken sowie die Steigerung der Effizienz in Produktion und Transaktionen. Auf diese Weise will das Unternehmen eine Phygital-DNA für schnellere Iteration und Innovation aufbauen und letztlich die Gesellschaft als Ganzes umgestalten.

Auf dem GTI Summit Shanghai 2023 stellte Herr Xu die Erkenntnisse und Praktiken von ZTE in der digitalen Industrie vor. Xu zufolge ist die digitale Infrastruktur in China, insbesondere die Dual-Gigabit-Netze und die Rechenleistung, inzwischen ausgereift. Um die Chancen für einen Sprung nach vorn zu nutzen, strebt ZTE nach konzertierten Anstrengungen für schnellere Durchbrüche in Bezug auf optimale Effizienz, verbesserte Fähigkeiten und intelligente und vereinfachte Anwendungen. Wie Herr Xu betonte, kann das Unternehmen nur durch das Streben nach Spitzenleistungen selbst bei der Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen mit Vitalität wachsen.

Während des MWC Shanghai wurde Herr Xu bei den Asian Mobile Awards (AMO) 2022 der GSMA mit dem Outstanding Contribution to the Asia Mobile Industry Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die herausragende Führungsrolle, die ZTE bei der kontinuierlichen Förderung industrieller Innovationen, der Verbesserung der branchenübergreifenden Zusammenarbeit und der Entwicklung der globalen Mobilfunkindustrie einnimmt.

Im Folgenden finden Sie den Originaltext der Rede von Xu Ziyang mit dem Titel „Konvergenz und Innovation - Aufbau einer Phygital-DNA für schnelleres Wachstum":

Gegenwärtig ist die digitale Infrastruktur in China, insbesondere Dual-Gigabit-Netze und Rechenleistung, ausgereift. Die Verbraucher verlagern sich von der Sprach- und Datenkommunikation zu intelligenten und integrierten Informationsdiensten, die auf bestimmte Szenarien zugeschnitten sind, z. B. Fiber to the Room (FTTR), intelligente Cockpits, Virtual-Real-Fusion und Low-altitude Economy. Darüber hinaus ist die Digitalisierung der Industrie in eine entscheidende Phase eingetreten, in der Probleme sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite auftreten. Auf der Nachfrageseite gibt es zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Integration von Dienstleistungen, hohe Verwaltungskosten und Hindernisse für Dienstleistungsinnovationen. Wie können wir auf der Angebotsseite ein Gleichgewicht zwischen hohen Anforderungen und niedrigen Kosten, fragmentierten Szenarien und groß angelegten Anwendungen sowie hohen Investitionen und langsamer Monetarisierung herstellen? Die gute Nachricht ist, dass wir, getrieben von solchen Problemen, mit technologischen Durchbrüchen und Zusammenarbeit einen Ausweg finden. Die IKT entwickelt sich in rasantem Tempo weiter, und es kommt immer wieder zu bedeutenden technologischen Innovationen, wie 5G-Advanced, 6G, FTTR, 400G OTN, heterogenes Computing und moderne Rechenzentren.

Wir leben in einem Zeitalter der Datenexplosion mit allgegenwärtigen, aber unterschiedlichen Anforderungen an die Datenverarbeitung und -verbreitung. Wie Sie wissen, ist ChatGPT ein heißes Produkt, das den AIGC-Boom weltweit ausgelöst hat. Weitere Herausforderungen sind die Verlangsamung des Mooreschen Gesetzes, die Schließung der Lücke zur Shannon-Grenze, das Streben nach grünem und nachhaltigem Wachstum und die Gewährleistung der digitalen Sicherheit. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich ZTE auf die zugrunde liegenden Schlüsseltechnologien, Infrastrukturen und Anwendungen und fördert die physisch-digitale Integration, die Konvergenz von Computern und Netzwerken (CNC) sowie eine höhere Effizienz von Produktion und Transaktionen. Auf diese Weise wollen wir die phygitale DNA für schnellere Iteration und Innovation aufbauen und letztlich die gesamte Gesellschaft umgestalten.

Bei den zugrundeliegenden Schlüsseltechnologien haben Durchbrüche bei Chipsätzen, Komponenten und Materialien sowie Algorithmen und Architekturen oberste Priorität. Sie sind die Grundlage der Innovation und entscheiden darüber, wie weit wir bei der Verbesserung von Fähigkeiten und Effizienz sowie bei der Erweiterung der Grenzen und der Integration von Technologien gehen können. In dieser Hinsicht unternimmt ZTE entschlossene Schritte und konsequente Anstrengungen, um auch bei den schwierigsten Herausforderungen Spitzenleistungen zu erzielen.

Wie das Gehirn eines Menschen oder der Motor eines Autos sind Chipsätze eine der wichtigsten Basistechnologien, die sich direkt auf die Leistung, die Integration und die Power Usage Effectiveness (PUE) eines Produkts auswirken. In anderen wichtigen Bereichen wie Rechenanlagen, 5G, Switches für Rechenzentren und Endgeräte gibt es höhere Erwartungen und Anforderungen. Daher haben wir mit verschiedenen Maßnahmen Innovationen und Durchbrüche erzielt. So werden beispielsweise fortschrittliche Verfahren eingesetzt und Innovationen in den Bereichen domänenspezifische Architektur (DSA), Packaging und Systemdesign vorgenommen, um das Moore'sche Gesetz zu verlängern. Außerdem führen wir die heterogene Datenverarbeitung ein, um verschiedene Szenarien abdecken zu können und so die Leistung und Effizienz zu steigern. Darüber hinaus erreichen wir eine Hardware-Beschleunigung auf der Grundlage von DPUs und intelligenten NICs, um die gemeinsame Optimierung von Software und Hardware kontinuierlich zu fördern.

Innovationen bei Komponenten und Materialien, wie neue Leistungsverstärker, Filter, Antennenelemente und Wärmeableitung, können ebenfalls einen enormen Wert schaffen. Nehmen Sie als Beispiel Leistungsverstärker. Auf der Grundlage des ETSI-Standards für die Messung des Stromverbrauchs wird bei einer Steigerung der Effizienz der Leistungsverstärker um 1 % die PUE der Gesamtanlage um 1 bis 2 % steigen, was eine größere Bandbreite und eine höhere Sendeleistung der Basisstationen ermöglicht. Dank kontinuierlicher Bemühungen in diesem Bereich hat ZTE eine Leistungsverstärkereffizienz erreicht, die 8 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Außerdem verwenden wir flexible, optische Backplanes für 32-dimensionale Optical Cross-Connects (OXCs), um die Gerätearchitektur zu vereinfachen und gleichzeitig die Netzkapazität und -leistung erheblich zu steigern. Um die Reichweite zu erhöhen und den Durchdringungsverlust von Millimeterwellen zu verringern, hat ZTE die rekonfigurierbare intelligente Oberfläche (RIS) eingesetzt, um die Abdeckung, das Nutzererlebnis und die Effizienz der Bereitstellung deutlich zu verbessern.

Was den Algorithmus und die Architektur betrifft, so ermöglicht die 5G PowerPilot-Lösung von ZTE eine Energieeinsparung von 35 % bei drahtlosen Netzwerken, wodurch der Stromverbrauch eines einzelnen Standorts im Ruhezustand auf nur 5 Watt gesenkt wird. Basierend auf dem Algorithmus für die dynamische Zusammenarbeit zwischen Basisstationen und RIS erhöht unsere Dynamic RIS-Lösung die Millimeterwellenabdeckung um 30 % und die durchschnittliche Downlink-Rate um das Sechsfache. Darüber hinaus kann unsere verteilte Datenbanklösung GoldenDB die Leistung und Kapazität von Datenbanken um das Zehnfache steigern und durch die Entkopplung von Hardware und Software 70 % der Investitionen einsparen.

Für die Verbesserung der Infrastruktur und der Fähigkeiten liegt der Schlüssel im Netz, in der Rechenleistung und in der Konvergenz von Datenverarbeitung und Netz.

Um die Netzwerkleistung zu verbessern, bietet ZTE bahnbrechende Produkte und Lösungen an.

Die aktualisierte UniSite-Lösung integriert leichtgewichtige Geräte wie die UBR-Serie, die A+P-Serie und Breitbandantennen, die die Einrichtung von Multimode- und Multiband-Standorten erleichtern.

Die 5G-TSN-Lösung bietet eine deterministische Konnektivität mit einer Verfügbarkeit von "fünf 9s", die eine Latenz von weniger als 5 Millisekunden und einen Jitter innerhalb von Mikrosekunden in industriellen Szenarien garantiert.

Unser SBFD-System hat den Uplink-Durchsatz auf über 1,4 Gbit/s erhöht und gleichzeitig die End-to-End-Latenzzeit auf 4 Millisekunden für einen einzelnen Träger reduziert.

ISAC-Basisstationen (Integrated Sensing and Communication) haben die Wirtschaft in geringer Höhe angekurbelt und den intelligenten Verkehr Wirklichkeit werden lassen.

Unsere RedCap-Technologie erfüllt die Anforderungen von IoT-Szenarien mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit zu geringeren Kosten, was den Anwendungsbereich von 5G erheblich erweitert.

Die 400G OTN-Lösung ermöglicht eine Ultra-Langstrecken-Übertragung und bildet die optische Infrastruktur für Chinas East-to-West Computing Resource Transfer Project.

Die FTTR-Lösung bietet jedem Haushalt ein Gigabit-Plus-Breitband-Erlebnis für das ganze Haus.

Auf dem Weg zu autonomen Netzen der Stufe 4 nutzen wir digitale Zwillinge, um Mixed-Reality-Erlebnisse zu schaffen, und bauen absichtsbasierte Netze für die Mensch-Maschine-Koordination auf, die eine sekundenschnelle End-to-End-Verarbeitung und einen geschlossenen Betriebskreislauf über mehrere Bereiche hinweg mit Self-X-Fähigkeiten ermöglichen.

Was die Infrastruktur für Rechenleistung betrifft, so bietet ZTE eine breite Palette von Server- und Speicherprodukten an, darunter Allzweckserver, GPU-Server/Intelligent-Computing-Cluster, flüssigkeitsgekühlte Server sowie All-Flash- und Hybrid-Flash-Speicherprodukte. Um den Stromverbrauch weiter zu senken, wird eine Kühlplatte mit Flüssigkeit eingesetzt. Indirekte Verdunstungskühlung, extreme Flüssigkeitskühlung und KI-gesteuertes Management senken den PUE-Wert unserer modernen Rechenzentren auf 1,13. Mit der TECS Cloud Foundation (TCF), der verteilten Präzisionswolke, werden Rechenressourcen von der Cloud-, Edge- und Terminalebene abgerufen, um die Bereitstellung mehrerer Dienste und eine bedarfsgerechte Planung zu ermöglichen.

Im Hinblick auf CNC und CPN hat ZTE eine ICT-Lösung aus einer Hand entwickelt, die die Edge Cloud integriert. Es verfügt über einen IaaS/PaaS-Cloud-Technologie-Stack und unterstützt heterogenes Computing sowie die einheitliche Planung, den Aufbau und den Betrieb von ICT-Infrastrukturen. Diese Lösung bietet somit eine praktische Orientierungshilfe für die Entwicklung von Edge Computing zu Hochleistungsnetzen.

Außerdem erforschen wir aktiv die Synergie von Computern und Netzwerken, um eine Brücke zwischen der Anwendungs- und der Netzwerkebene zu schlagen, so dass das Netzwerk den Bedarf an Diensten und Rechenleistung erkennen, ein Routing der Rechenleistung implementieren und eine bedarfsorientierte Planung über mehrere Ressourcenpools hinweg realisieren kann.

Darüber hinaus baut ZTE ein Orchestrierungszentrum mit einheitlichen und offenen APIs auf. Sie ermöglicht eine flexible Verwaltung in Multi-Vendor- und Multi-Cloud-Umgebungen und gewährleistet qualitativ hochwertige Dienste, die „Konnektivität, Datenverarbeitung und digitale Fähigkeiten" integrieren. Auf diese Weise erschließen wir nicht nur neue Möglichkeiten, sondern unterstützen auch die digitale Transformation verschiedener Branchen auf agile und kostengünstige Weise.

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Industrie wird die Effizienz der Produktion und der Transaktionen steigen.

ZTE arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Produktionseffizienz für seine Partner.

Im intelligenten Stahlwerk von Ansteel wurde unsere URLLC-Technologie zur Fernsteuerung von Maschinen auf Brückenkränen eingesetzt, wodurch eine Verfügbarkeit von „five 9s", eine Steigerung der Produktionseffizienz um 100 % und eine Senkung der Arbeitskosten um 20 % erreicht wurde.

In der intelligenten Fabrik von Benxi Tool haben wir KI-gestützte Bildverarbeitung eingesetzt , die die Genauigkeit der Qualitätsprüfung auf zwei Mikrometer verbessert und die Kosten um 15 % gesenkt hat.

FTS-gestützte Lagerhaltung und Logistik haben Flexibilität und schlankes Management Wirklichkeit werden lassen. Wir haben Gree beispielsweise geholfen, die Automatisierungsrate im Lager auf 60 % zu erhöhen und die Umstellungszeit auf weniger als zwei Tage zu verkürzen. In der intelligenten Fabrik von JA Solar werden AGVs für die automatische Verteilung von Silizium rund um die Uhr eingesetzt.

Mit einem auf digitalen Zwillingen basierenden Situationsbewusstsein haben wir die Verwaltung des Personals vor Ort und die Sicherheit für Wonfull Petrochemical verbessert.

Um die Effizienz von Transaktionen zu verbessern und sie in Marktwert umzuwandeln, ermöglichen wir den gesamten Prozessablauf mit digitaler Technologie, d. h. wir beseitigen Informationssilos und ermöglichen eine durchgängige Datenverknüpfung sowie intelligente Analysen und Abgleiche.

In Zusammenarbeit mit China Telecom Sichuan hat ZTE das 5G+ Demonstrationsprojekt für intelligente Lieferketten gestartet. Durch die Integration von Technologien wie automatischer Sortierung, FTS und RFID-Etiketten haben wir ein digitales Vertriebssystem entwickelt, das den Einkauf aus einer Hand, den Direktvertrieb, die Zusammenarbeit mit der Industrie und eine schlanke Struktur ermöglicht. Mit diesem System wird die Liefereffizienz um 50 % erhöht und der Bestand um 1/3 reduziert.

Im Hafen von Tianjin haben wir die Fernsteuerung von Kais, das automatisierte Fahren von Container-Lkw, die intelligente 5G-Kontrolle sowie die intelligente Stapelung auf Abruf, die Qualitätseinstufung und die Sortierung von Waren in Echtzeit ermöglicht. Durch diese Bemühungen wird die Effizienz des Betriebs insgesamt um 20 % gesteigert.

In Zusammenarbeit mit China Southern Power Grid haben wir Netzsteuerungs- und -erkennungsknoten in einem groß angelegten 5G-Netz verbunden und die Hochfrequenzerfassung von Stromverbrauchsdaten über Breitbandnetze in Echtzeit realisiert. Diese Lösung hat nicht nur einen intelligenten Stromverbrauch und elektrische Sicherheit ermöglicht, sondern auch die Effizienz der Stromverteilung um das 2,7-fache erhöht und den Zugang zu grüner Energie beschleunigt.

Um sich noch besser an die vielfältigen und sich schnell entwickelnden Szenarien anpassen zu können, haben wir kürzlich ZTE Digital Nebula 2.0 veröffentlicht. Mit einer einheitlichen Architektur und einem skalierbaren Design kann diese Lösung die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Branchen verbessern, ein größeres Potenzial freisetzen und die Effizienz von Produktion und Transaktionen weiter steigern. Schließlich wird sie verschiedenen Branchen helfen, ihre Effizienz datengesteuert zu verbessern, durch bereichsübergreifende Zusammenarbeit Flexibilität zu schaffen und das Vertrauen auf der Grundlage von Offenheit und Transparenz zu stärken.

Phygital DNA wird letztlich zu einer wohlhabenderen menschlichen Gesellschaft beitragen. Mit einer wissenschaftlichen Denkweise und einem auf den Menschen ausgerichteten Geist nutzt ZTE digitale Infrastrukturen und künstliche Intelligenz, um nachhaltiges Wachstum für den guten Zweck zu katalysieren und zu fördern. Konkret:

durch die Förderung der digitalen Integration tragen wir dazu bei, die digitale Kluft auf der ganzen Welt zu schließen und eine gerechte Verteilung der sozialen Ressourcen zu gewährleisten.

Mit unseren digitalen Fähigkeiten wollen wir Wissensgraphen für die gesamte menschliche Gesellschaft aufbauen, damit unsere Kulturen lebendig bleiben.

Mit innovativen Technologien setzen wir uns gemeinsam mit globalen Partnern für eine ausgewogene, grüne und kohlenstoffarme Entwicklung ein.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die menschliche Zivilisation und die Technologie sich gegenseitig ergänzen und uns in eine bessere Zukunft führen werden.

In einer solch beispiellosen Ära werden wir alle Zeugen historischer Veränderungen und ermöglichen diese. Als Digital Native Company widmet sich ZTE den DICT-Innovationen in allen Bereichen und über den gesamten Zyklus hinweg. Als treibende Kraft der digitalen Wirtschaft werden wir stets an der Geschäftsphilosophie „Einfachheit, Flexibilität und Offenheit für eine Win-Win-Situation" festhalten. Gemeinsam mit den Betreibern sowie den Partnern aus der Industrie und dem Ökosystem wollen wir ein digitales und intelligentes Ökosystem für den gemeinsamen Erfolg aufbauen und werden stets unseren Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

Ich danke Ihnen.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

FOLGEN SIE UNS AUF:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

PRESSEANFRAGEN:

ZTE Corporation

Communications

E-Mail: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation