Xu Ziyang, PDG de ZTE : Convergence et innovation - Construire un ADN phygital pour une croissance plus rapide

ZTE vise à créer un ADN phygital pour accélérer l'itération et l'innovation et, à terme, remodeler la société dans son ensemble

ZTE déploie des efforts concertés pour accélérer les progrès en termes d'efficacité optimale, de capacité accrue et d'applications intelligentes et simplifiées

Lors du MWC de Shanghai , le PDG de ZTE, Xu Ziyang, s'est vu décerner le prix de la contribution exceptionnelle au secteur des télécommunications mobiles en Asie lors des Asian Mobile Awards (AMO) 2022 de la GSMA

SHANGHAI, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a annoncé aujourd'hui que son PDG, Xu Ziyang, a prononcé des discours liminaires lors de la session « Digital First Networks » et du GTI Summit Shanghai. Au cours de ses interventions, M. Xu a fait part des idées et des pratiques de ZTE à l'ère du numérique.

Au cours de la session « Digital First Networks », M. Xu a souligné qu'en raison de diverses incertitudes, la fenêtre d'opportunité pour la transformation numérique des industries pourrait être limitée. Cette situation implique de plus grandes responsabilités et une pression plus élevée. Dans ce contexte, ZTE se concentre sur les technologies clés sous-jacentes, l'infrastructure et les applications tout en promouvant l'intégration des domaines physique et numérique, la convergence de l'informatique et du réseautage, et l'efficacité accrue de la production et des transactions. Ce faisant, l'entreprise vise à construire un ADN phygital pour accélérer l'itération et l'innovation et, à terme, remodeler la société dans son ensemble.

Lors du GTI Summit Shanghai 2023, M. Xu a mis en avant les idées et les pratiques de ZTE dans l'industrie numérique. Selon M. Xu, l'infrastructure numérique en Chine, en particulier les réseaux à deux gigabits et la puissance informatique, a atteint une phase de maturité. Pour saisir les opportunités de faire un bond en avant, ZTE déploie des efforts concertés pour accélérer les percées en termes d'efficacité optimale, de capacité améliorée et d'application intelligente et simplifiée. Comme l'a souligné M. Xu, ce n'est qu'en poursuivant l'excellence, même en relevant les défis les plus difficiles, que l'entreprise pourra se renforcer avec vitalité.

Lors du MWC de Shanghai, M. Xu a reçu le prix « Outstanding Contribution to the Asia Mobile Industry Award » (contribution exceptionnelle au secteur des télécommunications mobiles en Asie) à l'occasion des Asian Mobile Awards (AMO) 2022 de la GSMA. Ce prix récompense le leadership exceptionnel de M. Xu, qui a conduit ZTE à promouvoir continuellement l'innovation industrielle, à renforcer la collaboration interindustrielle et à stimuler le développement de l'industrie mondiale des télécommunications mobiles.

Vous trouverez ci-dessous le texte original du discours de Xu Ziyang intitulé « Convergence et innovation - Construire un ADN phygital pour une croissance plus rapide » :

Actuellement, l'infrastructure numérique en Chine, en particulier les réseaux à deux gigabits et la puissance informatique, a atteint une phase de maturité. Les consommateurs passent des communications vocales et de données à des services d'information intelligents et intégrés adaptés à des scénarios spécifiques, tels que la solution FTTR (Fiber to the Room), les cockpits intelligents, la fusion virtuel-réel et l'économie à basse altitude. En outre, la numérisation industrielle est entrée dans une phase cruciale, avec des problèmes émergeant à la fois du côté de la demande et de l'offre. Par exemple, du côté de la demande, il y a des difficultés dans l'intégration des services, des coûts de gestion élevés et des obstacles aux innovations en matière de services. Du côté de l'offre, comment trouver un équilibre entre des exigences élevées et des coûts faibles, des scénarios fragmentés et une application à grande échelle, ainsi que des investissements lourds et une monétisation lente ? La bonne nouvelle est que, face à ces problèmes, nous trouvons une solution grâce aux percées technologiques et à la collaboration. Les TIC évoluent à un rythme rapide, avec des innovations technologiques importantes qui se produisent fréquemment, telles que la 5G-Advanced, la 6G, la solution FTTR, la technologie OTN 400G, l'informatique hétérogène et les centres de données modernes.

Nous vivons une ère d'explosion des données, avec des exigences omniprésentes mais distinctes en matière de traitement et de circulation des données. Comme vous le savez, ChatGPT est un produit en vogue qui a déclenché le boom de l'AIGC à l'échelle mondiale. En outre, des défis sont posés pour faire face au ralentissement de la loi de Moore, combler le fossé de la limite de Shannon, poursuivre une croissance verte et durable et garantir la sécurité numérique. Dans ce contexte, ZTE se concentre sur les technologies clés sous-jacentes, l'infrastructure et les applications, et promeut l'intégration physique-numérique, la convergence informatique et réseau (CNC), et une plus grande efficacité de la production et des transactions. Ce faisant, nous visons à construire un ADN phygital pour accélérer l'itération et l'innovation et, à terme, remodeler l'ensemble de la société.

En ce qui concerne les technologies clés sous-jacentes, la priorité absolue est de réaliser des percées en termes de puces, de composants et de matériaux, ainsi que d'algorithmes et d'architecture. Elles constituent le fondement de l'innovation et déterminent jusqu'où nous pouvons aller dans l'amélioration des capacités et de l'efficacité, ainsi que dans l'extension des frontières et l'intégration des technologies. À cet égard, ZTE prend des mesures fermes et déploie des efforts constants afin de poursuivre l'excellence, même lorsqu'il s'agit de relever les défis les plus difficiles.

Tout comme le cerveau d'un être humain ou le moteur d'une voiture, les chipsets sont l'une des technologies sous-jacentes les plus essentielles, qui affectent directement les performances, l'intégration et l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) d'un produit. Dans d'autres domaines majeurs tels que les installations informatiques, la 5G, les commutateurs de centres de données et les terminaux, les attentes et les exigences sont plus élevées. C'est pourquoi nous avons innové et réalisé des percées en prenant diverses mesures. Par exemple, des processus avancés sont adoptés et des innovations sont apportées à l'architecture spécifique au domaine (DSA), à l'emballage et à la conception systémique, afin de prolonger la loi de Moore. Nous introduisons également l'informatique hétérogène pour répondre à différents scénarios et améliorer ainsi les performances et l'efficacité. En outre, nous réalisons une accélération matérielle basée sur les DPU et les NIC intelligents, afin de promouvoir constamment la co-optimisation des logiciels et du matériel.

Les innovations en matière de composants et de matériaux, telles que les nouveaux amplificateurs de puissance, les filtres, les éléments d'antenne et la conception de la dissipation thermique, peuvent également créer une valeur considérable. Prenons l'exemple des amplificateurs de puissance. Selon la norme ETSI de mesure de la consommation d'énergie, une augmentation de 1 % de l'efficacité des amplificateurs de puissance entraîne une hausse de 1 à 2 % du PUE global de l'équipement, ce qui permet d'élargir la bande passante et d'augmenter la puissance d'émission des stations de base. Grâce à des efforts continus dans ce domaine, ZTE a atteint une efficacité d'amplificateur de puissance supérieure de 8 % à la moyenne de l'industrie. Nous utilisons également des fonds de panier optiques flexibles pour les connexions optiques croisées (OXC) à 32 dimensions afin de simplifier l'architecture de l'équipement tout en améliorant considérablement la capacité et les performances du réseau. Pour étendre la portée et réduire la perte de pénétration des ondes millimétriques, ZTE a utilisé des surfaces intelligentes reconfigurables (RIS), afin d'améliorer considérablement la couverture, l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité du déploiement.

En ce qui concerne l'algorithme et l'architecture, la solution 5G PowerPilot de ZTE permet d'économiser 35 % de l'énergie des réseaux sans fil, ce qui réduira la consommation d'énergie d'un seul site à seulement 5 watts en mode veille. Basée sur l'algorithme de collaboration dynamique entre les stations de base et les RIS, notre solution Dynamic RIS augmente la couverture des ondes millimétriques de 30 % et le débit descendant moyen de six fois. De plus, notre solution de base de données distribuée, GoldenDB, peut décupler les performances et la capacité des bases de données et économiser 70 % des investissements grâce au découplage du matériel et du logiciel.

Pour le renforcement des infrastructures et des capacités, la clé réside dans le réseau, la puissance de calcul et la convergence de l'informatique et du réseau.

Pour améliorer la performance réseau, ZTE se consacre à la fourniture de produits et de solutions révolutionnaires.

La solution UniSite améliorée intègre des dispositifs légers tels que la série UBR, la série A+P et les antennes à large bande, ce qui facilite le déploiement de sites multimodes et multibandes.

La solution TSN 5G fournit une connectivité déterministe avec une disponibilité de 99,999 %, garantissant une latence inférieure à 5 millisecondes et une gigue inférieure à la microseconde dans les scénarios industriels.

Notre système SBFD a augmenté le débit de la liaison montante à plus de 1,4 Gbps tout en réduisant la latence de bout en bout à 4 millisecondes pour un seul support.

Les stations de base ISAC (Integrated Sensing and Communication) ont stimulé l'économie à basse altitude et fait du transport intelligent une réalité.

Notre technologie RedCap répond aux besoins des scénarios IoT à moyen et haut débit à moindre coût, ce qui élargit considérablement le champ d'application de la 5G.

La solution OTN 400G permet la transmission sur de très longues distances et la mise en place de l'infrastructure optique pour le projet chinois de transfert de ressources informatiques d'est en ouest.

La solution FTTR permet à chaque foyer de bénéficier d'une expérience à large bande gigabit-plus.

Sur la voie des réseaux autonomes de niveau 4, nous utilisons des jumeaux numériques pour créer des expériences de réalité mixte et construire des réseaux basés sur l'intention pour la coordination homme-machine, en réalisant un traitement de bout en bout en quelques secondes et un fonctionnement et une maintenance en boucle fermée dans tous les domaines avec des capacités d'auto-exploitation.

En ce qui concerne l'infrastructure informatique, ZTE propose une gamme complète de serveurs et de produits de stockage, notamment des serveurs à usage général, des serveurs GPU/grappes informatiques intelligentes, des serveurs refroidis par liquide et des produits de stockage tout flash et flash hybrides. Le refroidissement liquide par plaque froide est appliqué pour réduire davantage la consommation d'énergie. Le refroidissement indirect par évaporation, le refroidissement liquide extrême et la gestion pilotée par l'IA réduisent le PUE de nos centres de données modernes à 1,13. Avec TECS Cloud Foundation (TCF), le Cloud de précision distribué, les ressources informatiques sont tirées du cloud, de la périphérie et des terminaux pour permettre un déploiement multiservice et une programmation à la demande.

En ce qui concerne CNC et CPN, ZTE a mis au point une solution TIC unique intégrant le Cloud en périphérie. Cette solution comprend une pile technologique IaaS/PaaS et prend en charge l'informatique hétérogène ainsi que la planification, la construction et l'exploitation et la maintenance unifiées de l'infrastructure TIC. En tant que telle, cette solution a fourni des orientations pratiques pour l'évolution de l'informatique périphérique vers des réseaux de puissance de calcul.

En outre, nous explorons activement la synergie entre l'informatique et le réseau afin d'établir un pont entre la couche application et la couche réseau, de sorte que le réseau puisse détecter les demandes de services et les ressources en puissance de calcul, mettre en œuvre le routage de la puissance de calcul et réaliser une programmation à la demande à travers plusieurs pools de ressources.

En outre, ZTE construit un centre d'orchestration doté d'API unifiées et ouvertes. Il permet une gestion flexible dans des environnements multifournisseurs et multicloud, et garantit des services de qualité qui intègrent « la connectivité, l'informatique et les capacités numériques ». De cette manière, non seulement nous débloquons de nouvelles opportunités, mais nous renforçons également la transformation numérique de diverses industries de manière agile et rentable.

Avec l'accélération de la numérisation industrielle, nous constatons une plus grande efficacité de la production et des transactions.

ZTE s'efforce d'améliorer l'efficacité de la production pour ses partenaires.

Dans l'usine sidérurgique intelligente d'Ansteel, notre technologie URLLC de commande à distance des machines a été adoptée pour les ponts roulants, ce qui a permis d'atteindre une disponibilité de 99,999 %, une augmentation de 100 % de l'efficacité de la production et une réduction de 20 % des coûts de main-d'œuvre.

Dans l'usine intelligente de Benxi Tool, nous avons fourni une vision artificielle alimentée par l'IA, améliorant la précision de l'inspection de la qualité à deux microns et réduisant les coûts de 15 %.

L'entreposage et la logistique basés sur l'AGV ont fait de la flexibilité et de la gestion allégée une réalité. Par exemple, nous avons aidé Gree à améliorer le taux d'automatisation de l'entrepôt à 60 % et à réduire le temps de changement à moins de deux jours. Dans l'usine intelligente de JA Solar, des AGV sont déployés pour la distribution automatisée de silicium 24 heures sur 24.

Grâce à la connaissance de la situation basée sur les jumeaux numériques, nous avons amélioré la gestion du personnel sur site et la sécurité de Wonfull Petrochemical.

Afin d'améliorer l'efficacité des transactions et de les convertir en valeur marchande, nous renforçons l'ensemble des processus grâce à la technologie numérique, c'est-à-dire que nous supprimons les silos d'information et permettons l'interconnexion des données de bout en bout, ainsi que l'analyse et la comparaison intelligentes.

En collaboration avec China Telecom Sichuan, ZTE a lancé le projet de démonstration de la chaîne d'approvisionnement intelligente 5G+. En intégrant des technologies telles que le tri automatique, les AGV et les étiquettes RFID, nous avons personnalisé un système de distribution numérique qui comprend un guichet unique d'achat, un service direct au magasin, une collaboration avec l'industrie et une structure rationalisée. Grâce à ce système, l'efficacité de la livraison est augmentée de 50 % et les stocks sont réduits d'un tiers.

Au port de Tianjin, nous avons mis en place un contrôle à distance des quais, une conduite automatisée des camions porte-conteneurs, un système de pointage intelligent 5G, ainsi qu'un empilage intelligent à la demande, un classement par qualité et un tri en temps réel des marchandises. Grâce à ces efforts, l'efficacité globale des opérations a augmenté de 20 %.

En collaboration avec China Southern Power Grid, nous avons connecté les nœuds de contrôle et de détection du réseau sur un réseau 5G à grande échelle et réalisé une collecte à haute fréquence des données de consommation électrique sur les réseaux à large bande en temps réel. Cette solution a non seulement permis une consommation d'énergie intelligente et une sécurité électrique, mais a également augmenté l'efficacité de la distribution d'énergie de 2,7 fois et accéléré l'accès à l'énergie verte.

Pour mieux s'adapter à des scénarios plus diversifiés et en évolution rapide, nous avons récemment lancé ZTE Digital Nebula 2.0. Dotée d'une architecture unifiée et d'une conception évolutive, cette solution peut améliorer l'adaptabilité pour de multiples secteurs, en libérant un plus grand potentiel et en augmentant encore l'efficacité de la production et des transactions. Enfin, elle aidera diverses industries à améliorer leur efficacité à l'aide des données, à renforcer la flexibilité par le biais d'une collaboration interdomaines et à renforcer la confiance grâce à l'ouverture et à la transparence.

L'ADN phygital contribuera à terme à une société humaine plus prospère. Avec une mentalité scientifique et un esprit centré sur l'humain, ZTE tire parti de l'infrastructure numérique et de l'IA pour catalyser et stimuler une croissance durable pour le bien. Plus précisément :

En promouvant l'inclusion numérique, nous contribuons à réduire la fracture numérique dans le monde et à assurer une répartition équitable des ressources sociales.

Grâce aux capacités numériques, nous nous efforçons de construire des graphes de connaissances pour l'ensemble de la société humaine, afin que nos cultures restent vivantes.

Grâce à des technologies innovantes, nous nous engageons à réaliser un développement plus équilibré, plus vert et à faible émission de carbone, en collaboration avec des partenaires mondiaux.

Nous croyons fermement que la civilisation humaine et la technologie se complèteront et nous mèneront vers des lendemains meilleurs.

Dans cette ère sans précédent, nous sommes tous témoins de changements historiques et nous les rendons possibles. En tant qu'entreprise numérique, ZTE se consacre à des innovations DICT complètes, dans tous les domaines et sur l'ensemble du cycle. En tant que moteur de l'économie numérique, nous adhérerons toujours à la philosophie d'entreprise « Simplicité, agilité et ouverture pour tous ». Avec les opérateurs, l'industrie et les partenaires de l'écosystème, nous visons à construire un écosystème numérique et intelligent pour un succès partagé, et nous jouerons toujours notre rôle dans la promotion du développement durable.

Merci.

