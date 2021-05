ZTE publica o relatório de sustentabilidade de 2020

SHENZHEN, China, 21 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), principal fornecedora internacional de soluções de tecnologia de consumo, corporativa e de telecomunicações para a internet móvel, divulgou hoje o seu relatório de sustentabilidade de 2020.

O relatório mostra que a ZTE, após o posicionamento estratégico de "impulsor da tecnologia digital", cumpriu de forma proativa as suas responsabilidades sociais corporativas em 2020. Ao mesmo tempo em que aproveita as tecnologias para lutar contra a pandemia da Covid-19, a ZTE fez grandes esforços para promover o desenvolvimento da economia digital e buscar o crescimento verde. Enquanto isso, a empresa contribuiu para a comunidade global e melhorou continuamente suas práticas e planos de governança corporativa para o futuro.

A ZTE tem divulgado anualmente relatórios de sustentabilidade por 13 anos consecutivos.

Aproveitando o 5G para lutar contra a pandemia da Covid-19 de uma maneira integral

No início de 2020, diante do surto repentino de Covid-19, a ZTE ativou rapidamente o mecanismo de resposta de emergência de prevenção e controle da pandemia. Ao mesmo tempo em que implementava estritamente medidas de prevenção da pandemia para proteger a saúde e a segurança dos funcionários, a ZTE assumiu responsabilidades sociais corporativas e adotou medidas para combater a Covid-19 mediante o uso de várias tecnologias.

No início da pandemia da Covid-19 em 2020, a ZTE coordenou rapidamente os recursos mundiais, abrangendo a produção e distribuição, a construção de rede, a comunicação garantida, os serviços no local e as aplicações de serviços e muito mais. Construiu redes 4G/5G com operadoras para mais de 210 hospitais em 82 cidades em 26 províncias no país, eliminando a lacuna de comunicação necessária para o suporte vital. À medida que a pandemia piorou, a ZTE se uniu aos parceiros do setor para desenvolver aplicações inovadoras, incluindo telemedicina baseada em 5G, logística inteligente, classes baseadas na nuvem 5G e segurança tridimensional, aproveitando tecnologias para vencer a Covid-19.

Adicionalmente, confrontada com o desafio da pandemia global, a ZTE estabeleceu 12 filiais de voluntariado em Wuhan, Chengdu, Chongqing e outras cidades da China, bem como em Myanmar, Índia e outros países. Todos esses voluntários ofereceram um sólido apoio para o alívio da pandemia e outras emergências. Ao mesmo tempo, a Fundação ZTE doou materiais de prevenção da pandemia, incluindo máscaras faciais, óculos, trajes protetores e ventiladores, para as linhas de frente da pandemia na China e em mais de 50 países e regiões em todo o mundo.

Buscar uma maior competência básica e obter êxitos compartilhados na economia digital

A economia digital está acelerando a integração em outros setores e se tornou um novo motor do desenvolvimento econômico mundial. Neste contexto, a ZTE se compromete a ser um motor da economia digital, mediante a criação e o intercâmbio de oportunidades de desenvolvimento com partes relacionadas para promover conjuntamente o desenvolvimento saudável da economia digital.

O presidente da ZTE Corporation, Xu Ziyang comentou: "Em 2020, a pandemia mudou muito a forma como as pessoas vivem e trabalham, tornando os serviços de TIC uma necessidade muito similar ao ar, à água e à eletricidade. As empresas, então, precisavam acelerar a transformação digital e inteligente, não apenas para reduzir custos e aumentar a eficiência, mas também para se tornarem mais ágeis e inteligentes, lidando melhor com as incertezas em ambientes externos, mercados e tecnologias.

O relatório afirma que a ZTE, para se tornar um "impulsor da economia digital", considera as inovações tecnológicas como a principal força motriz do desenvolvimento corporativo. Ao manter-se no caminho certo para buscar uma maior competência básica, a empresa faz continuamente inovações em chips, algoritmos, arquitetura, base de dados e sistemas operacionais, entre outros, estabelecendo assim uma base sólida para um crescimento mais robusto. A ZTE investiu mais de 10 bilhões de RMB anualmente em P&D e, até o final de março de 2021, havia apresentado 80.000 solicitações mundiais de patentes, das quais foram concedidas mais de 38.000. De acordo com o último relatório: "Quem está liderando a corrida de patentes do 5G?" publicado em fevereiro pela IPlytics com sede em Berlim, a ZTE foi incluída entre os 3 principais do mundo por sua liderança sustentável em Standard-Essential Patents (SEP) declaradas pelo 5G à ETSI.

Ao mesmo tempo, mantendo o objetivo de "capacitar os setores por meio de inovações e alcançar sucesso compartilhado na economia digital", a ZTE está determinada a preencher o abismo digital entre os cenários empresariais tradicionais e as aplicações de tecnologia digital, oferecer aos setores soluções baseadas em cenários que realmente criam valor e se tornam líder na transformação digital dos setores. Em 2020, baseando-se em suas redes definitivas, "soluções precisas na nuvem e na rede", e habilitando plataformas, a ZTE, juntamente com mais de 500 parceiros em setores industriais, de transporte, energético, governamental, financeiro, cultural e turístico, entre outros, realizou aplicações inovadoras 5G e práticas comerciais e criou cerca de 100 cenários para aplicações inovadoras 5G. A empresa cumpriu com seriedade suas responsabilidades como líder tecnológico com uma sólida força inovadora.

Por exemplo, no campo industrial, um projeto de fábrica inteligente, concluído em conjunto pela ZTE e Yunnan Sunho Aluminium, promove a transformação e a atualização do Sunho com "fabricação inteligente" e permite que a empresa industrial tradicional economize custos operacionais, reduza a mão-de-obra e melhore a eficiência. Em termos de cuidados médicos, a ZTE oferece soluções de atendimento médico inteligente 5G que incorporam aplicações inovadoras como demonstrações de operação, consulta remota, rondas de bairro remoto, bem como diagnóstico móvel e assistido por IA, para proteger toda a vida humana.

E em termos de educação, a empresa oferece múltiplos cenários e aplicações inovadoras para a educação, como salas de aulas remotas 5G + 4K, educação XR baseada na nuvem 5G, ensino 5G + AR e salas de aula holográficas 5G+, para estimular a curiosidade das crianças e os sonhos sobre o futuro.

Na área financeira, a base de dados distribuída autodesenvolvida da ZTE, GoldenDB, serve como uma base segura e confiável para o sistema de serviços bancários, protegendo cada transação para mais de 300 milhões de clientes. Além disso, ao aplicar tecnologias inovadoras a smartphones, bem como terminais de informações pessoais e residenciais, a ZTE torna realidade o estilo de vida inteligente 5G de todos os cenários com uma rica variedade de terminais inteligentes 5G, para o sucesso compartilhado na economia digital.

Colocar em prática o conceito de desenvolvimento verde para alcançar o objetivo de "neutralidade de carbono"

Com a "neutralidade de carbono" alcançando um consenso nas principais economias de todo o mundo, a ZTE participa ativamente da descarbonização da economia global e promove ainda mais a comercialização do 5G verde em várias áreas para ajudar todos os setores a entrar rapidamente no canal de desenvolvimento verde.

"Acreditamos firmemente que as águas lúcidas e as exuberantes montanhas são ativos inestimáveis e tratamos de reduzir o impacto em nosso ambiente desde a fonte. Utilizamos matérias-primas mais ecológicas e melhoramos as técnicas de produção", ressalta no informe Xie Junshi, vice-presidente executivo e diretor de operações da ZTE. "Empregamos tecnologias mais avançadas para promover o desempenho do produto. Temos estado comprometidos com a máxima eficiência do espectro, a eficiência energética definitva e a eficiência máxima da operação de rede para facilitar o desenvolvimento sustentável."

Com o advento da era 5G, o consumo de energia de estações base e terminais 5G é considerado uma questão-chave para o desenvolvimento sustentável do setor. A ZTE vem explorando ativamente como reduzir o consumo de energia das estações base e estabeleceu mais de 500 patentes verdes de inovação 5G. A empresa tem se dedicado ao aumento da eficiência e à redução do consumo em virtude de seus chips de alto desempenho autodesenvolvidos, operação de alta eficiência, design estrutural líder e resistência tecnológica. Além disso, a ZTE ajudou mais de 20 operadoras na construção de mais de 500.000 sítios verdes de alta eficiência em países e regiões como China, Itália, Vietnã, Myanmar, Paquistão, África do Sul e Etiópia. Em 2020, a ZTE lançou o PowerPilot, uma solução de eficiência energética de rede 4G e 5G. A energia economizada pela solução PowerPilot é duas vezes maior que a das soluções convencionais de economia de energia baseadas em IA, e pode economizar até 20% de energia em uma rede multimodo, reduzindo assim efetivamente os gastos operacionais. Atualmente, a solução foi comercializada com sucesso em mais de 700.000 unidades em mais de 20 redes em todo o mundo.

Além disso, a ZTE também participa ativamente de pesquisas temáticas relacionadas com padrões de economia de energia. Em 2020, juntamente com a GSMA Intelligence, líder em pesquisa global de telecomunicações, mídia e tecnologia (TMT) e parte da GSMA mais ampla, a ZTE publicou o white paper "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black". O white paper analisa os antecedentes e os princípios da construção e melhoria da eficiência energética das redes de telecomunicações na era 5G a partir dos aspectos da redução de custos, a otimização do desempenho da rede, a segurança energética e a contribuição para a redução global de emissões de carbono. Também resume a viabilidade de economia de energia e a redução do consumo por meio da inovação.

Como praticante ativo do desenvolvimento verde, a ZTE Corporation também promove integralmente a gestão da proteção ambiental nas operações diárias de escritórios e produção da empresa. A empresa é orientada por objetivos de gestão em termos de economia de energia e emissões de escape, e reforça ainda mais a tecnologia de produção e a melhoria dos equipamentos para reduzir o consumo de recursos naturais e o impacto sobre o meio ambiente.

Crescendo com seus funcionários e parceiros e contribuindo para a comunidade global

Em 2020, a ZTE melhorou ainda mais a sua transformação digital interna e criou uma "Ultimate Cloud Company" totalmente na nuvem, inteligente e leve nos campos de P&D, operação, escritório e produção. Ao mesmo tempo em que reduzia os custos, aumentava a eficiência e melhorava a qualidade, a empresa enfrentava de forma flexível as incertezas do futuro. Durante a pandemia, os serviços na nuvem da ZTE permitiram que mais de 70.000 funcionários em todo o mundo trabalhassem em casa. Mais importante ainda, a eficiência do trabalho remoto de mais de 30.000 funcionários de P&D atingiu mais de 95%.

Em termos de governança corporativa, a ZTE fortaleceu ainda mais a atração e os incentivos de talentos essenciais, melhorou o sistema de gestão de conformidade, aprimorou o sistema de gestão de controle interno corporativo e alcançou um crescimento de alta qualidade ao longo da rota trifásica de "recuperação, crescimento e expansão".

Em relação aos aspectos das contribuições para a comunidade global, a Fundação ZTE sempre mantém seu compromisso com a sua missão, que é "defender o espírito do bem-estar público, cumprir com a responsabilidade corporativa e promover o desenvolvimento do bem-estar público". Durante o último ano, a empresa tem se concentrado em três áreas principais: assistência médica, assistência educacional e ajuda a grupos desfavorecidos, e organizou ativamente atividades de bem-estar público e mitigação da pobreza.

Em 2020, a Fundação ZTE investiu mais de 14 milhões de yuans no bem-estar público, implementou 37 projetos de bem-estar público e realizou 73 atividades de bem-estar público voluntário. O 2020 China Foundation Transparency Index (FTI) da Fundação obteve pontuação completa em três anos consecutivos e ganhou o "Prêmio Anual para a Inovação Filantrópica" e o "Prêmio Anual para Projeto Filantrópico" no 10º Festival de Filantropia da China.

No futuro, a ZTE permanecerá firmemente comprometida com o desenvolvimento sustentável em todo o mundo e, como um "motor da economia digital", implementará sua responsabilidade social. A empresa continuará a crescer junto com seus colaboradores e parceiros, na esperança de realizar o codesenvolvimento de empresas, pessoas, parceiros e meio ambiente para permitir a comunicação e a confiança em todos os lugares.

